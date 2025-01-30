Каждый сам за себя? Каких правил стоит придерживаться на современном свидании

Поиск второй половинки — извечная тема, и все кафешки регулярно заполнены влюбленными.

Однако при нынешних ценах далеко не все претенденты на руку и сердце готовы дарить цветы, оплачивать счет за ужин и добиваться расположения избранницы. Девушки обвиняют кавалеров в скупости, а те их в ответ — в меркантиности.

Действительно ли мужчины перестали ухаживать и как правильно вести себя на свидании, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог-расстановщик Лучия Копнева.

Стандарты современных свиданий

В последние годы отношение к романтическим встречам поменялось. Женщины, как и прежде, ждут, что кавалер полностью оплатит счет. Мужчины же далеко не всегда готовы это делать. И их можно понять, ведь нынешние цены за билеты в кино и ужин в хорошем заведении сильно бьют по карману. Кроме того, велик риск нарваться на «тарелочницу» — даму, которая не заинтересована в отношениях, а пришла на встречу просто поесть за чужой счет.

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Особо предприимчивые донжуаны даже ставят свои условия — либо оплаченная им встреча заканчивается сексуальным контактом, либо же каждый платит за себя. А если несколько первых свиданий не приводят к желаемому результату, и вовсе теряют к избраннице интерес. Одни, чтобы не потерять молодого человека, соглашаются на ультиматум в надежде обрести любовь, а другие оскобленно отказываются и с подозрением в будущем относятся к новым свиданиям.

По мнению психолога, не стоит идти на поводу у недостойных кандидатов.

«Женщина должна играть в свою игру — как для нее приемлемо, так и должно быть. Настоящие мужчине не перестали ухаживать и добиваться, главное, не быть доступными. Нужно быть спокойными, важными и достойными. Мы притягиваем то, чего мы достойны. Важна самоценность и самоуважение. Если женщина условно за одну чашку кофе и салат готова на недвусмысленное продолжение, то как партнер на всю жизнь она достойному мужчине будет не нужна», — прокомментировала она.

Эксперт напомнила, что по этикету тот, кто приглашает на свидание, тот и расплачивается за ужин. Даже предложение разделить счет пополам, по мнению психолога, неприемлемо. Независимо от уровня заведения — общепит или ресторан — девушка не должна чувствовать себя обязанной.

«Мужчина делает первый шаг и отправляет импульс, чтобы получить надежду на продолжение и следующую встречу. Через союз с женщиной он получает тыл, поддержку, опору и продолжение рода. Поэтому оскорбительные предложения отметаем», — сказала Копнева, посоветовав не вступать в сексуальные отношения с кандидатом до подачи заявления в ЗАГС.

Какая роль отведен мужчине

Почему же так повелось, что мужчины ухаживают за женщинами и обеспечивают их?

«Мир дуален. Есть мужчина и женщина, есть мужское и женское начало. Они разные, и у них разные функции. Мужчина — это столб света, нагваль, а женщина — это все, что вокруг этого столба света, тональ (отсылка к мифологии индейцев Центральной Америки — Прим.ред.). То есть мужчина — свет, женщина — пространство. Мужчина — сын небо, женщина — дочь земли. У мужчины духовная природа, а у женщины материальная», — объяснила психолог.

Сильная сторона мужчины — создавать и добывать. Женщина же формирует среду для этих достижений. В паре они дополняют друг друга и создают гармонию. А смена ролей неизбежно приводит к кризису.

«Мужчина ничего никому не должен. Но если он хочет в жизни больше материального, соответственно, он должен вкладывать в материю. Когда мы отдаем с благодарностью, мы обратно получаем. Женщина — это проявление материи, и когда мужчина как проявление духа вкладывает в материю, она ему эту материю возвращает», — добавила она.

Иными словами финансовый достаток и благосостояние возможно только в союзе.

«На самом деле, когда встречаются два человека, мужчина и женщина, то происходит встреча не двух людей, а двух родовых систем. Они встречаются, чтобы что-то поменять и усовершенствовать. Мы все здесь для эволюции, для развития», — уточнила специалист.

О чем стоит помнить женщине

У женщины тоже есть свой круг обязанностей, заложенный природой, ведь череда свиданий рано или поздно должна привести к свадьбе. На женские плечи ложатся все бытовые задачи — убирать, готовить, наводить порядок и красоту в доме, заботиться о детях.

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«Чтобы дома вкусно пахло, было чисто и красиво, уютно, опрятно. Сама должна себя привести в порядок. В этом сила женщины — глубоко осознать свою женскую природу и научится управлять своей энергией. Помимо того, что сейчас эмансипированные женщины, конечно, могут и сами все получать, но, тем не менее, энергетически материя проходит через мужчину», — объяснила эксперт.

Если финансы позволяют, можно нанять домработницу и ничего самой не делать. Главное, следить за общей атмосферой в доме. Работа должна помогать раскрывать творческий потенциал, но никак не выжимать все силы ради дохода. В противном случае вымотанная жена не сможет длительное время совмещать работу с бытовыми обязанностями, и семья развалится. Поэтому важно изначально грамотно выстраивать отношения с избранником.

«Не нужно искать принца на белом коне. Осмотритесь вокруг, оцените мужчин, которые проявляют внимание и интерес. Нужно дать шанс хорошему ответственному парню. У женщин очень много запросов и желаний. Они бы хотели получить все и сразу от своих мужчин и не готовы ждать и терпеть. Однако важно научиться быть благодарными мужчинам даже за малейшее проявление щедрости. Благодарность всегда усиливает то, за что мы благодарны, и увеличивает поток», — посоветовала психолог.

Почему женщины и мужчины поменялись бытовыми ролями

Современные реалии таковы, что мужчины все больше хотят расслабляться и отдыхать, а женщины готовы работать и зарабатывать. Как следствие — последние стремятся сначала обеспечить себя, не надеясь на будущего мужа, а потом уже создавать семью и заводить детей.

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Психолог объясняет такую тенденцию историческим прошлым России.

«Это все является вытесненным эмоциональным материалом прабабушек, который проигрывается потом в судьбах потомков. Были войны, женщины оставались одни, им было тяжело. Женщины становились „Я сама, и никто мне не нужен“. Коня на скаку, значит, в горящую избу», — привела пример она.

И поскольку сильная роль уже занята, партнеру остается только роль слабого.

«Мужчины закрываются, начинают пить или вообще уходить», — пояснила специалист.

Кроме того, одно-два-три поколения назад не были распространены разводы. Супруги годами терпели друг друга и выясняли отношения при детях. Поэтому нынешная молодежь стремится избежать этой боли и очень выверенно подходит к вопросу создания семьи. Однако как бы ни было страшно, психолог призывает пойти в терапию, проработать проблемы и страхи и уже с новым осознанием идти в отношения.

«Если женщина забывает, что она женщина, и хочет зарабатывать сама и быть самодостаточной, самостоятельной, то она, конечно, может это сделать. Но к „бабе-дизель“ всегда притянется сопляк, потому что она берет на себя мужскую функцию. А к слабой и расслабленной притянется мужественный», — сказала Лучия Копнева.

По ее убеждению, духовный рост, гармонию и настоящее счастье можно обрести только в семье.