Обманываться рады: два горьких последствия сильной женской влюбленности

Идеализация партнера мешает выстроить гармоничные отношения, поскольку не дает здраво взглянуть на связь с избранником.

Первое свидание. Мужчина волнуется, слушает собеседницу с интересом, не может оторвать от нее глаз, пытается прикоснуться — все эти признаки девушка принимает как показатель влюбленности. После удачной встречи у дамы в голове рисуются картины, как сложится будущее с данным избранником. Однако потом выясняется, что партнер далек от объекта мечты, а красивую картинку создало воображение. У многих уходят годы, чтобы наконец признать это.

Как не стать жертвой собственных фантазий и наладить личную жизнь, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Светлана Рыжонина.

Почему женщины обманываются в мужчинах и к чему это приводит

С детства многие девочки мечтают, что когда-нибудь встретят принца и создадут идеальную семью. Придумав сказку, дамы долго не могут перестать в нее верить, что играет с ними злую шутку. Существует два основных сценария, по которым следуют влюбленные женщины.

1. Мистификация истории любви. Романтичная натура вводит себя в заблуждение, сопоставляя различные ничем друг с другом не связанные факты и игнорируя реальную информацию.

«Женщина в какой-то момент задается вопросом: „Какова была вероятность того, что я встретила этого мужчину в метро?“. Потом говорит: „Какова была вероятность того, когда я о нем подумала, и он мне позвонил“ и так далее И в конечном итоге эта женщина может попасть в беду», — прокомментировала эксперт.

Создав образ в своей голове, избранница способна принять за идеального кандидата человека, который ей совершенно не подходит. Подобными уловками часто пользуются мошенники, которые пользуются доверчивостью дам сердца и их верой в мистические совпадения, которые сами же подстраивают. Например, говорят, что родились в одну дату с избранницей или о том, что видели во сне образ таинственной незнакомки, которую звали тем же именем, что и возлюбленную.

Синдром Золушки: как детская сказка превращает женщин в неудачниц

2. Идеализация партнера. Девушка перестает замечать негативные стороны своего партнера и приписывает ему то, чего на самом деле нет. Зачастую влюбленная даже придумывает события, которые, по ее мнению, вот-вот должны состояться. Однако несоответствие картинки в голове и действительности впоследствии глубоко ранит.

Также многие девушки склонны додумывать положительные стороны избранника или наоборот накручивать себя негативными мыслями. Процесс идеализации — одна из главных присущих женщинам черт, которая очень четко прослеживается во время того, как женщина постигает прелести материнства.

«Это заложено в женщине глубоко. Наши заводские настройки, то есть когда ребенок рождается, женщина идеализирует своего младенца, причем достаточно долго. Спустя определенное количество времени, год-полтора, возможно, два, женщина заземляется. <…> И тогда включаются процессы воспитания», — прокомментировала эксперт.

Однако если женщина долго относится к собственному чаду подобным образом, это чревато различными последствиями. Способность видеть мир в розовых очках родительница может передать своей дочери, которая будет через их призму оценивать потенциальных партнеров.

В подобных случая девушки нередко становятся в позицию матери для своего спутника, поэтому прощают ему слабости, вредные привычки и грубость, считая, что они своей любовью смогут перевоспитать избранника.

Какие качества чаще всего идеализируют женщины

Распространенным качеством, которое возводится на пьедестал почета, — это скупость. Влюбленные особы нередко принимают ее за экономность. В момент полного очарования дамы не придают значения тому, что поклонник приходит на свидание с пустыми руками, не дарит ничего в знаковые даты, например, на день рождения, приглашает туда, где можно ни за что не платить.

Читайте также Снова не он: почему попадаются не те мужчины и как выйти замуж

«На самом деле у этого есть очень глубинная основа. Если мужчина жаден, он в принципе будет жаден во всем: <…> в ласке, во внимании. Поэтому если на начальном этапе не происходит социальных вальсов, как положено, не надо думать, что он экономит», — посоветовала психолог.

В подобных случаях не следует замалчивать проблемные моменты в отношениях, нужно обстоятельно разговаривать с партнером, и не рисовать в своей голове благополучную картину, когда понятно, что улучшений не произойдет.

«Например, мужчина не звонит, не пишет день, второй, третий. Женщина говорит себе: „Он занят“. То есть она довершает эту картину за него. Но на самом деле она должна сесть и подумать. У нее за три дня при ее графике было время, чтобы позвонить. <…> Значит, он просто не хотел звонить. Это факт», — рассказала эксперт.

Здравая оценка помогает избежать серьезных душевных переживаний и выстроить гармоничные отношения с партнером.

Как осознать иллюзии и перестать ими жить

Одна из главных функций мозга — анализировать информацию извне и защищать человека от различных негативных факторов. Он сглаживает острые моменты, которые его не устраивают: дефекты внешности или особенности поведения.

«Например, если у человека на лице большое родимое пятно, в первый момент общения оно бросается в глаза. Через два месяца оно становится практически незаметным. Человек его уже не видит, не замечает. Мозг сделал свою работу», — отметила эксперт.

Подобный механизм помогает абстрагироваться не только от внешних факторов, но и от тех событий, которые могут нанести психологическую травму. Проверить, насколько прочно человек засел в своих иллюзиях, можно с помощью простой техники под названием «Зеркала».

Для его проведения достаточно спросить себя: отличается ли отражение в домашнем зеркале и в общественных местах. Зачастую бывает так, что в привычном пространстве человек считает, что выглядит лучше, даже в непричесанном виде и простой одежде. А вот на улице, в стеклах витрин, окнах общественного транспорта замечает в себе недостатки. Дело в том, что в спокойной обстановке в голове формируется идеальная картинка, но, покидая безопасное пространство, человек смотрит на себя совершенно иначе.

«На улице мозг не успевает переформатироваться, он не успевает перестроиться. И женщины видят ровно то, что есть на самом деле», — прокомментировала психолог.

Подобный механизм работает и в отношениях, однако глубинные слои сознания, неподвластные «ослепляющим» способностям интеллекта, все равно подают сигналы. Тревожными звоночками могут являться плохие предчувствия, мысли о неверности или недобросовестности избранника. Однако на пустом месте подобные ощущения не возникают. Надо обращать пристальное внимание на голос интуиции.

«Если кажется, что партнер неверен, я хочу сказать: вам не кажется. Дело в том, что подсознание, очень умное и мудрое, давным-давно и абсолютно без эмоций сделало выводы по поводу мужчины и с ними стучится», — предупредила эксперт.

Стоит по-новому взглянуть на поведение избранника. Возможно, он действительно что-то скрывает. Особое внимание стоит уделить тому, как возлюбленный держится в компании друзей, на какие шутки реагирует сильнее, а также как показывает себя в непривычной обстановке: на экскурсии, концерте или в ресторане. В подобных ситуациях часто всплывают незаметные на первый взгляд нюансы.

Можно ли воспитать мужчину под себя

В обществе до сих пор распространено мнение, что партнера можно и нужно воспитывать. Однако во взрослом возрасте различные техники, которые применимы к детям, не работают, что обостряет ситуацию в отношениях.

«Воспитывать под себя взрослого человека — это однозначно его ломать. Других вариантов нет. Потому что он так живет, он так привык, уже полностью разместился в этой парадигме», — прокомментировала эксперт.

И даже если ему предложат другие условия, он не сможет просто и быстро перестроиться. Это распространенная ошибка. Конечно, сложно смириться с тем, что у партнера есть плохие привычки или даже зависимости. Некоторые женщины, идеализируя данную историю, считают, что именно они смогут наставить любимого человека на истинный путь и исправить тяжело. В данном случае следует учитывать, хочет ли сам партнер меняться. Без его усилий исправить ситуацию не удастся.

Желание изменить мужчину появляется из-за того, что в женской голове есть шаблон «хорошего мужа», и она всегда обращается к ними при знакомстве с новым человеком. Однако мечтая о принце, дама часто представляет себе героя, сотканного только из положительных качеств. Жестокая реальность заставляет спуститься с небес на землю.

«Никто никогда не перечисляет, какие у мужчины могут быть недостатки. И если вы осознаете, что у этого человека, как у любого другого, будут минусы, нужно себе их перечислить, чтобы потом не устраивать скандалы и не доводить ситуацию до абсурда», — посоветовала эксперт.

Представляя мужчину мечты надо четко продумать с какими недостатками, вредными привычками женщина готова смириться, а с чем никак не сможет ужиться.

Как нужно выбирать мужчину для серьезных отношений

Составляя список положительных качеств, которыми должен обладать идеальный мужчина, важно вычеркнуть те признаки, которые исключают друг друга.

Например, многие девушки хотят сильного, успешного партнера, который дома был бы мягким, заботливым, внимательным и постоянно проводил бы время с любимой и детьми. Однако такая постановка вопроса порождает парадокс. Все эти черты не могут ужиться в одном человеке, поэтому придется отдать приоритет одной из них.

«Либо это сильный, жесткий, успешный мужчина, и тогда с детьми он точно не будет много заниматься, делать с ними уроки, просто потому, что ему не хватит времени или просто захочется отдохнуть. Либо это классический семьянин, способный уделять внимание жене и детям. Но, скорее всего, какой-то бизнес, какое-то высокое положение занимать не будет», — предостерегла психолог.

Важно помнить, чем выше по карьерной лестнице продвинулся мужчина, тем меньше времени у него может оставаться на семью.