Мужская поддержка была бы кстати: что Лариса Долина думает насчет четвертого брака

Лариса Долина честно ответила на вопрос о личной жизни. Что она думает о замужестве, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: 13-летняя внучка Ларисы Долиной намерена отказаться от фамилии бабушки. Из-за чего она пошла на этот шаг? И как к решению Александры отнеслась сама певица? Почему народная артистка РФ вдруг заговорила о пополнении в семье? Что 69-летняя знаменитость думает насчет четвертого замужества? И удалось ли ей отстоять свою квартиру у мошенников? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

На днях Лариса Долина посетила музыкальный фестиваль. Звезда была во всеоружии: алое платье с россыпью камней, идеальный макияж и укладка. А главное — довольная улыбка на лице. Свой сияющий вид певица объяснила полноценным отдыхом на одном из курортов Кавказа. Свежий воздух, вкусная полезная еда, расслабляющие процедуры. Отпуск удался на сто процентов.

«Есть там ванна под названием Caracalla. Там очень много массажей подводных. И это очень расслабляет», — поделилась звезда.

Лариса Александровна по традиции отдыхала вместе с дочерью и внучкой. Но поклонники уверены: артистке следует уже подумать и о личной жизни. Девять лет назад она развелась с третьим мужем — Ильей Спицыным. И с тех пор занимается только семьей и карьерой. А ведь она, как и любая женщина, достойна счастья.

«Ей нужен прям мужик, который сможет ее так взять, потому что она у нас такая дама… Добилась всего сама. Поэтому я думаю, что только лишь тот, который будет сильнее ее по статусу», — высказалась певица Настя Крайнова.

Уже больше года артистка коротает вечера одна в пустой квартире. Еще недавно она жила в ней с дочерью и внучкой, но Александра выросла и захотела собственную комнату, которой не нашлось у звездной бабушки.

«Мне неловко жить в бабушкиной квартире, потому что я хочу переехать в свою комнату», — объяснила внучка певицы Александра Долина.

«Моя квартира не могла ей дать такую возможность. У меня нет специальной комнаты для нее», — ответила звезда в ответ на вопрос про пять комнат в квартире.

Дочери Долиной Ангелине недавно исполнился 41 год. Она тоже, как и мать, не замужем. Возможно, с переездом от певицы у женщины появится личная жизнь.

«Это было бы замечательно. Я хотела бы, да. А это уже не ваше дело (о наличии мужчины. — Прим. ред.)», — заявила Долина.

Недавно звезда получила от родных еще один сюрприз. Ее 13-летняя внучка решила отказаться от громкой фамилии бабушки. Якобы она мешает ей строить карьеру.

«Сейчас уже говорим о том, что, может быть, она когда-то возьмет себе псевдоним. Чтобы ее не сравнивали со мной… Чтобы она не ориентировалась на меня, чтобы она своим путем шла. Нужен будет мой совет, всегда дам его», — подтвердила певица.

«Внучке Саше, конечно, очень тяжело. Талантливая мировая звезда — бабушка. Все ее будут оценивать по Ларисе Александровне. Она пытается отказаться от этой фамилии, сменить псевдоним. Но делает катастрофическую ошибку. Уверен, без фамилии Долиной никто о ней не узнает вообще», — выразил мнение светский журналист Роман Миров.

Сама артистка уверяет, что с пониманием отнеслась к пожеланиям дочери и внучки. Однако многие уверены: на самом деле ей обидно. При этом королева джаза и думать не хочет о новом замужестве. Говорит, привыкла к одиночеству и самостоятельно справляться с трудностями.

«Я никогда не считала себя завидной невестой, даже об этом никогда не думала. Появится — да. А так мне очень хорошо одной. Я три раза была замужем. Я больше туда не хочу», — объяснила исполнительница.

«Это сильное, крепкое мужское плечо. Увы, она была этим обделена, потому что с такой дамой, как Лариса Александровна Долина, может сожительствовать далеко не каждый», — отметил журналист Миров.

Впрочем, мужская поддержка для Ларисы Долиной сейчас была бы кстати. Недавно знаменитость стала жертвой мошенников — лишилась и прав на квартиру, и денег от ее продажи. Уже задержаны три участника преступной схемы. На днях им продлили меру пресечения еще на два месяца, расследование продолжается. Но поклонники уверены: инцидента можно было бы избежать, будь рядом с певицей заботливый и надежный спутник.