«Мы тут не за хлебом пошли»: как Бородина и Сердюков готовятся к свадьбе

Ксения Бородина с возлюбленным вовсю готовятся к свадьбе. Каким они видят будущее торжество, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Ксения Бородина готовится выйти замуж в третий раз. О каком торжестве мечтает телеведущая? Правда ли она заставила жениха Николая Сердюкова сделать пересадку волос? Почему многие считают, что Ксения делает из возлюбленного героя турецких сериалов? Кто из звезд еще планирует выйти замуж в этом году? И сколько денег знаменитости тратят на свои свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Этот поступок не сумбурный, не спонтанный. И дело в том, что действительно мы счастливы. Да, это взвешенное решение», — подчеркнула Бородина.

«Было волнительно. Это же не каждый день. Мы тут не за хлебом пошли. На самом деле страшно. Но в принципе, был уверен в том, что скажет „Да“», — заявил блогер Сердюков.

В конце прошлого года Ксения Бородина получила предложение руки и сердца. Ее возлюбленный Николай Сердюков встал на одно колено и преподнес кольцо во время поездки в Санкт-Петербург.

«До этого мы ездили в Рим, и я такая думаю: блин, а может быть, в Риме? И когда ты абсолютно не готова, просто идешь на экскурсию в Эрмитаж, и тут около часов с павлином. Это очень патриотично, красиво, романтично», — поделилась телеведущая.

Дата свадьбы еще не назначена, но подготовка уже идет полным ходом. Пара слетала в Турцию, чтобы выбрать платья для Ксении. Она рассказала: планирует сменить сразу несколько образов. Примерка прошла втайне от возлюбленного. Ведь согласно примете, жених не должен раньше времени видеть наряд невесты.

Х-хромосома, Мирон и другие: какие необычные имена детям придумали звездные родители

«Тебе понравилось платье? Выбрала? Мне не показываешь», — спросил Сердюков.

«Отстань, выбрала», — ответила Бородина.

В такой важный день идеально выглядеть должна не только Ксения. Николай, судя по всему, тоже планирует удивить гостей. Во время поездки в Стамбул он опубликовал видео из клиники, где делают пересадку волос.

«Через три месяца волосы прорастают на 40-60%. Никаких шрамов не остается», — пояснили жениху специалисты.

Подписчики Бородиной предположили: это она настояла на процедуре. Якобы, чтобы Сердюков стал еще больше похож на брутальных турецких мачо из ее любимых сериалов.

«Борода, прическа. Эх, чувствую, Ксения Кимовна, будем самыми красивыми», — заявил возлюбленный телеведущей.

«Даже по физиогномике можно понять, что он слегка мягкотелый человек, податливый. Может понять, что Ксении интересен такой типаж мужчин. И желание соответствовать этому образу как раз таки вызвало такой интерес к пересадке волос», — объяснила психолог Александра Миллер.

Ксения никогда не скрывала, что является страстной поклонницей восточных историй любви. Она даже учит турецкий язык, чтобы смотреть их в оригинале.

«Может, мне какого-нибудь нанять репетитора. Да, турка. Вы бы видели эти глаза! Но ты все равно не ревнуешь?» — рассказала Бородина.

Теледива специально ездит на экскурсии по съемочным площадкам и ищет встречи с местными знаменитостями. Она опубликовала на своей странице в соцсети снимок с главной турецкой звездой Бураком Озчивитом и написала, что сбылась ее мечта.

«Когда я нахожу какой-то турецкий сериал, который мне нравится, — все, это невозможно. Это просто одна серия, другая серия. Каждая серия по 2,5 часа», — призналась телеведущая.

«Турецкие сериалы не всегда про такую невероятную сказку. Это больше игра на эмоциональных качелях, высокий градус отношений, скандалы, яркое примирение. И Ксения может как раз таки полюбить эти турецкие сериалы из-за эмоций, которые они дают», — уточнила психолог Миллер.

В свой последний визит в Стамбул Бородина снова посещала съемочные площадки и дарила цветы артистам. А Николай везде сопровождал будущую жену.

Читайте также Кольцо сама себе купила? Почему помолвка Ксении Бородиной вызвала столько шуму

«Нам хочется наслаждаться друг другом, хочется быть почаще вместе. Это же здорово», — заявила теледива.

Поклонники гадают: не собирается ли телеведущая устроить свадьбу в турецком стиле? Организаторы говорят, что сейчас это популярно.

«Конечно же, они стремятся выделиться, покреативить, придумать что-то интересное. Для хайпа, как минимум, чтобы о них говорили. Я думаю, это вызовет резонанс среди ее подписчиков, среди в принципе нашего населения», — высказалась свадебный организатор Наталья Волкова.

Несмотря на то, что для Ксении предстоящий брак будет уже третьим, а для ее возлюбленного — вторым, оба заявили, что хотят устроить грандиозный праздник. И не собираются жалеть на это денег. Тем более у них слишком много друзей, чтобы ограничиваться скромным ужином.

«Все начинают поздравлять и говорить: „Ждем приглашения на свадьбу“. Потом думаешь: наверное, обидим кого-то. Но мы будем сильно суживать круг, конечно, как получится. Но из серии „20 человек“ точно не выйдет», — поделилась Ксения Бородина.

Судя по новостям, 2025 год будет богат на звездные свадьбы. Рэпер Гуф сделал предложение своей девушке Разият Салаховой. В статусе невесты сейчас находится блогерша Ида Галич, которая сообщила, что готовится во второй раз стать мамой, а также певицы Севиль и Ани Лорак.

«Знаете, что такое любовь? Химия. Она как-то случилась», — подчеркнула Ани Лорак.

Организаторы с нетерпением ждут, когда к ним обратятся знаменитые клиенты, которые мечтают сделать все по высшему разряду. По их словам, самой дорогой звездной свадьбой прошлого года стало бракосочетание Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук. Эксперты говорят: они потратили на торжество около шести с половиной миллионов рублей.

«У него было много звездных артистов приглашено. Выступление каждого артиста известного стоит от одного-двух миллионов рублей. Поэтому, учитывая тот факт, что эти все артисты, скорее всего, его друзья, и я уверена, что они выступали либо в подарок, либо за символическую сумму. Поэтому у него и вышло 6,5 миллиона рублей», — высказалась свадебный организатор Волкова.

«Лучшее достижение вообще. Да, в год семьи», — заявил Харламов.

Но юмористу далеко до актера Александра Петрова, который женился в 2023-м. СМИ пишут: торжество в одном из самых роскошных банкетных залов Подмосковья обошлось ему в 25 миллионов рублей.

«У Петрова на свадьбе было, по последним данным, 200-250 гостей. Соответственно, бюджет значительно увеличивается. Просто представьте: у Харламова 6,5 миллиона рублей, 50 гостей. У Петрова — 250 гостей и 25 миллионов рублей», — отметила Волкова.

Многие звезды сейчас предпочитают устраивать церемонии за рубежом. Мария Погребняк недавно вышла замуж на Маврикии. Правда, расписались молодожены в Москве, но праздник организовали на солнечном острове. Невеста, которая меньше пяти месяцев назад родила четвертого ребенка, демонстрировала идеальную фигуру.

«Если в российских рублях на проведение церемонии, допустим, 50 тысяч рублей. 150 тысяч рублей, да, декор. У нее потрясающее свадебное платье, красивое. Такие платья примерно стоят, по моей оценке, от 200 до 400 тысяч рублей. Такая выездная церемония у Марии могла обойтись ей примерно до одного миллиона рублей», — рассказала свадебный организатор Волкова.

Ксения Бородина и Николай Сердюков поделились, что собираются пожениться на родине. Но где именно и, главное, в каком стиле будет праздник, пока держат в секрете.