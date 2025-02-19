Залечат до смерти: что остеопаты-шарлатаны творят с пациентами

В Казани после приема у остеопата в частном медицинском центре умер маленький мальчик. Трагедия произошла 20 января.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Однако какое бы наказание ни понесли врач или клиника, ребенка уже не вернуть.

Как становятся дипломированными специалистами за один день? И кто под видом врача может на самом деле делать лечебный массаж? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Как остеопаты-самоучки вредят пациентам

Шокирующая история из Казани. Этот малыш больше не улыбнется, как на фотографии. Полуторогодовалый Эмир умер в кабинете остеопата Ляйли Байрамовой в клинике Татарстана.

«Я говорю: „Ну это же ребенок!“, и она не дает просто ничего сделать!» — расскзаал отец погибшего Рафик Алтунбаев.

У мальчика был страшный диагноз — болезнь Гоше, она проявляется отставанием в развитии, увеличением селезенки и печени, а также поражением костей. Доктора в Казани родителям посоветовали знакомые. Специалисты уверены — при профессиональном подходе остеопатия безопасна.

Из кабинета остеопата, где умер маленький пациент, детские крики доносились и раньше. Об этом рассказал отец уже других пострадавших малышей.

«У среднего, который больше всего кричал, от крика лопались капилляры по всему лицу, оно распухало, он становился красный. А младший, у него по-другому реакция была, он синел, начиналось с ног, потом белел. А врачи говорили, что так и надо», — рассказал отец пострадавших детей Марат.

На время проверки клинику, в которой работала Ляйля Байрамова, закрыли. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если следователи докажут, что доктор навредила детям своими методами лечения, то ей грозит срок до 3 лет.

«Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдения требований законодательства об охране здоровья граждан. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решен после завершения всех проверочных мероприятий», — прокомментировала старший помощник прокурора Республики Татарстан по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

Прецеденты с реальными сроками для остеопатов уже случались. Так, оренбургский костоправ из Бугуруслана получил полтора года колонии за причинения тяжкого вреда здоровью.

«Он на кушетку положил и начал меня молотком бить. Потом у него была ученица, племянница его. Я еще говорила: „Зачем, вы же мастер?“ — „Ничего, она умеет“. Она начала бить. Длилось это 12 минут. Я заплатила, мы уехали. Через три дня у меня отказали ноги. Я с кровати сползла, я ему начала писать, звонить. Он меня везде заблокировал и в черный список занес», — рассказала пострадавшая Наталья Шатаева.

До того как Петр Скрипник начал бить людей молотком, инструментом он орудовал в шиномонтажном сервисе.

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А вот еще один целитель — по совместительству торговец автозапчастями. Этот знахарь назначил корреспонденту прием прямо в кафе. Обошлось без инструментов.

— Вот пять тысяч рублей берете, вот у вас написано: лечебный массаж. Лечебный массаж имеет право делать только тот, кто медицинское образование имеет.

— Тут ничего такого удивительного нет. А то, что это пять тысяч, это моя энергия, время и все остальное. Почему я не могу на этом, как говорится, делать деньги, в принципе?

— А у вас какое образование, если не секрет?

— Среднетехническое.

Как псевдоврачи получают образование

Откуда же берутся такие врачи и где они учатся?

«Чтобы лечить, использовать и проводить какую-то манипуляцию на тело человека, медицинское образование должно быть. Высшее медицинское образование. Ну, есть ординатура, а также есть переподготовка на некоторых кафедрах. Например, такая, как и наша кафедра, травматология, ортопедия. Можно после окончания ординатуры пройти переподготовку и стать остеопатом», — пояснил ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии института хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Кирилл Казаков.

Вот только таких требований нет у тех, кто проводит обучение онлайн. Корреспондент «Страны советов» позвонила по объявлению в интернете и попробовала получить сертификат для проведения собственной практики. Консультант уточнил, есть ли у клиентки образование. Та ответила, что есть педагогическое, но не медицинское.

«В следующем году я его только получу, если что. В 2026-м. А тут моя успеваемость. Я почти круглая отличница, между прочим», — подыграла «будущий врач».

Однако проблемой это не стало.

«Есть курс освоения остеопатических практик для скажем так, на основе базового образования, непрофильного, не медицинского. У нас очно-заочный формат, то есть все, что кроме практики недельной у вас, вы проходите в дистанционном формате, без отрыва от производства», — предложил специалист.

Получается, необязательно даже учиться. Корреспондент смогла стать дипломированным остеопатом, просто заплатив 20 тысяч рублей. Именно столько стоит изготовление поддельного документа.

Обладатель такого диплома может ввести в заблуждение доверчивых клиентов. Об изготовителе поддельных документов «Страна советов» заявили в полицию и будет следить за ходом рассмотрения дела.

Как проверить диплом остеопата

Как же при выборе специалиста не нарваться на целителя со специфическими методами лечения?

Специалист Рособрнадзора советует при выборе остеопата не просто спрашивать его об образовании, но и проверять серию и номер документа в реестре. Сервис поиска находится в открытом доступе на сайте ведомства. В базе данных хранятся сведения о дипломах, выданных в России с 1992 года.

«Если диплом ранее выдавался, и он не в системе ФИСФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучениии — Прим.ред.), соответственно, надо обратиться в тот вуз, в который выдавался этот диплом, и подтвердить подлинность этого диплома. Либо обратиться в архив на территории субъекта, на котором находится вуз, и этот диплом подтвердится, если он там имеется», — пояснила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.

Но даже при наличии у остеопата соответствующего диплома, обращаться к таким специалистам стоит все-таки по направлению доктора и не заниматься самоназначением.

«Вообще в остеопатии навредить практически невозможно. То есть нужно очень сильно постараться, иметь достаточно низкую квалификацию и не понимать, что, собственно, специалист делает с пациентом. Остеопатия — это метод, который использует настолько мягкие техники, что зачастую сам пациент даже не замечает того давления, того воздействия, которое на него оказывает врач», — прокомментировал остеопат Владислав Мирошниченко.

Противопоказания для лечения у остеопата:

повышенное или пониженное артериальное давление;

острые инфекционные заболевания;

доброкачественные и злокачественные образования;

гипертонический криз;

сердечная и почечная недостаточности.

Это лишь часть длинного списка запретов. И ставить диагноз должен только лечащий врач.