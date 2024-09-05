Из красавицы в истцы: как распознать хирурга-шарлатана

Естественная потребность каждой женщины заключается в том, чтобы всегда оставаться молодой и привлекательной. Но все же не стоит забывать о том, что в некоторых случаях погоня за вечной красотой может закончиться весьма плачевно.

На сегодняшний день пластическая хирургия стала привычной процедурой, но мало кто задумывается о последствиях неудачных процедур. Кто ответит за неудачно проведенную пластическую операцию и как выбрать действительно хорошего пластического хирурга, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Дорогостоящий хирург — профессионал или шарлатан

Настоящим кошмаром закончилась для Надежды одна из самых востребованных операций — блефаропластика. Практически сразу после процедуры разошлись швы, и начался некроз тканей, а хирург, который проводил операцию, посоветовал просто заклеить пластырем. Неизвестно, чем бы все могло закончиться, если бы девушка вовремя не обратилась в другую клинику. Теперь ей предстоит дорогостоящее лечение и восстановление.

Мама Виктории Бони сделала пластику у дорогостоящего хирурга в Арабских Эмиратах, о чем горько пожалела. Сейчас женщина демонстрирует огромные рубцы на подбородке и шее. По ее словам, после операции у нее начался некроз, и полностью отсутствует возможность двигать шеей. Съемочной группе удалось пообщаться с Галиной Ивановной.

«Физически я себя чувствую, как говорится, нормально. Но, вот шею-то он же мне испортил. Голова не поворачивается. Он перетянул, неправильно сделал. И он еще, когда делал, допустил большой некроз с левой стороны щеки. Как я еще с лицом осталась, я удивляюсь», — поделилась Галина Боня.

На омоложение женщина решилась, последовав примеру дочери. Она тоже делала пластику у этого хирурга, и у нее все прошло без осложнений. Сейчас же Виктория в полном ужасе от последствий операции матери.

«Кожи было забрано настолько много, что от уха до уха лопнуло. И там вот такой рубец, с палец толщиной. Про другую часть лица я вообще молчу, потому что там швы катастрофические. В щеке была дыра», — сообщила Виктория Боня.

Сам доктор уже несколько лет работает в Арабских Эмиратах и за вмешательства берет огромные, по российским меркам, деньги — от двух до порядка двадцати трех миллионов рублей.

«Он оперировал под чужим именем, не имея лицензии, оказывается. Он несколько раз сдавал на сертификат, на лицензию в Дубае, и не сдал. Об этом никто не знал. Он даже не имеет права вообще приступать к хирургии. Он там зарегистрировался как общая медицина, но ни в коем случае не пластический хирург. Очень много людей он испортил», — рассказала Галина Боня.

Сам же хирург, по словам женщины, списал такие послеоперационные последствия на возраст и гормональный сбой. Врач даже предложил исправить все бесплатно, но она отказалась и подала иск в суд.

«Очень часто такие услуги оказываются людьми, у которых нет на это надлежащего образования, лицензии, разрешения, квалификации, а самое главное — опыта. И, конечно же, если здоровью был причинен и нанесен вред, можно получить компенсацию за этот причиненный вред», — объяснил адвокат Александр Трещев.

Что нужно обязательно проверять перед операцией

Справедливости сейчас пытается добиться и Гелла Яшкина. Девушке трижды делали маммопластику, и все три операции не то, что не привели к желаемому результату, а окончательно изуродовали грудь молодой женщины.

«В 2021 году я первый раз делала операцию по увеличению груди. Первый раз операция прошла не очень удачно. Ну, в принципе, вторая еще хуже, а вот в третью операцию он мне удалил молочную железу», — поделилась девушка.

Про то, что во время операции пришлось удалить молочную железу, ей даже не сообщили. После долгих болезненных ощущений и дискомфорта она решила сделать УЗИ, где все и обнаружилось. Также у девушки появились вопросы к качеству самих имплантов.

«Была просто проблема эстетики, к ней он добавил проблему к моему здоровью. Когда делали УЗИ, меня спросили, что за импланты у меня стоят, на вид им было как будто бы пятнадцать лет», — рассказала Гелла Яшкина.

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Полностью доверившись хирургу, девушка не спросила ни сертификат на импланты, ни документы подтверждающие компетенцию врача.

«Это безбашенные люди, потому что идти махать скальпелем, не имея представления абсолютно ни о чем, это полная для меня непонятка. Как можно пойти посадить самолет, когда ты никогда не видел его кабину изнутри. Такие люди должны подвергаться уголовному преследованию, на мой взгляд, окончательно и бесповоротно», — добавил пластический хирург Филипп Выступец.

Результатом такого безрассудного доверия стали подорванное здоровье, обезображенная грудь и моральная травма. Плюс ко всему и финансовые затраты: за три операции Гелла заплатила около пятисот тысяч рублей, еще столько же придется отдать за то, чтобы вернуть груди эстетический вид.

«Сейчас, конечно, отзывы клиентов не всегда соответствуют действительности. Но, как минимум, вы должны найти реальных людей, которые делали там операции, посмотреть, понравилось им это или нет», — сообщил адвокат Александр Трещев.

Заманчивые предложения от клиники — когда стоит насторожиться

По статистике, около 40% пациентов пластических хирургов не удовлетворены результатами изменения внешности. И дело даже не в том, что операция прошла неудачно, а в завышенных ожиданиях и в идеальной картинке, которую навязывают нам со всех сторон.

«Влияние социальных сетей настолько сильное, что человек даже не успевает со всех сторон посмотреть и оценить, это ли его цель действительно, нужно ли ему вообще это делать», — поделилась своим мнением психолог Яна Журавлева.

Медцентры в погоне за клиентами придумывают все больше заманчивых предложений. Всевозможные бонусы, скидки и рассрочки делают пластические операции все более доступными и массовыми. Такой ажиотаж на быстрое омоложение и улучшение внешности, порождает и массу шарлатанов в белых халатах.

«Есть такие хирурги, которые ради жажды наживы хотят побольше заработать и прооперировать пациентов, даже если им не особо показана эта операция. К сожалению, люди разные, рынок этот очень обширный и большой, и пластические хирурги тоже очень разные», — сообщил пластический хирург Филипп Выступец.

Пластика ради кумиров: сколько фанаты тратят, чтобы стать двойниками звезд

На днях Петербург потрясла история 48-летней Анны Федоровой, которая обратилась в одну из клиник пластической хирургии, чтобы провести блефаропластику. Но в итоге согласилась на тридцать две дополнительные операции, которые ей были абсолютно не нужны. Здоровье женщины не выдержало таких чудовищных манипуляций, и она скончалась от большой кровопотери.

Поэтому прежде чем решиться на пластику, лучше десять раз подумать, действительно ли эта процедура жизненно необходима, а если уж решение является взвешенным, то с особой тщательностью стоит подойти к выбору клиники и хирурга.