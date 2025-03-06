В марте 2025 года пройдут сразу два затмения: второе усилит ощущение внутренней небезопасности, которое создаст первое. В этот период состояние осложнит и склонность к принятию поспешных решений, а ведь именно они могут оказаться фатальными.

Как не допустить ошибку и не испортить будущее на ближайшие 13 лет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала матричный астролог Маруся Ефремова.

Что такое коридор затмений

Коридором затмений астрологи называют период между двумя затмениями. В этот период преобразуется энергетическое поле, которое полностью меняет мироощущение людей. Обычно этот непростой период длится около двух недель.

Количество коридоров зависит от того, насколько часто Луна и Земля выстраиваются в одну линию. Так как лунная орбита наклонена по отношению к земной на пять градусов, такое построение планетам несвойственно. По этой причине в год может быть максимум четыре коридора. В 2025 их предстоит пережить дважды.

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Затмения бывают солнечными и лунными. Всего их существует три типа:

частное или полутеневое — при нем солнечный или лунный диск скрыт частично;

полное — весь диск планеты полностью скрыт;

кольцеобразное — при нем скрыта только центральная часть Солнца, из-за этого вокруг небесного тела остается кольцо света.

К чему готовиться в коридор затмений в 2025 году

Весной коридор затмений продлится больше месяца, хотя сами затмения пройдут в марте (лунное состоится 14 марта, солнечное — 29го). Такая длительность связана с формированием небесными телами в 2025 году особенно сильного энергетического поля. Датой начала коридора станет 7 марта, завершения — 5 апреля.

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Промежуток между затмениями считается непростым временем, потому что редкая и нетипичная для Луны, Солнца и Земли расстановка по одной прямой сказывается на энергетических потоках.

В периоды коридоров затмений люди ощущают серьезные изменения в поведении и мироощущении. Каким-то знакам зодиака в это время открывается другая сторона реальности, они замечают скрытые мотивы тех, кого раньше считали друзьями, другим приходится принимать важные решения по опыту прошлого. Астрологи ожидают, что весенний коридор затмений будет наполнен для многих поворотными событиями, которые определят будущее на 13 лет вперед.

Полное лунное затмение состоится 14 марта, увидеть его из России будет невозможно. В отличие от частного солнечного 29 марта — оно лучше всего будет заметно на севере страны.

В первую неделю важно сфокусироваться на прошлом: завершить отложенные дела, разобраться с уже запланированными задачами.

«Это время для того, чтобы пересмотреть, что-то переформатировать и сделать по-другому», — пояснила эксперт.

При принятии решений стоит особое внимание проявлять к своим внутренним состояниям и мыслям, так как исправление ошибок в этот период будет оказывать прямое воздействие на вторую неделю. Именно она открывает коридор в будущее.

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«Если у вас есть какие-то планы, вы что-то нацелены сделать, то как раз самое оптимальное время заложить фундамент для своего будущего как минимум на ближайшие 13 лет», — рассказала Ефремова.

Коридор затмений в основном отразится на тех, кто родился в дни затмений. В этот период с ними произойдет что-то судьбоносное.

На каких знаках отразится лунное затмение 14 марта

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В период лунного затмения, которое пройдет 14 марта, Земля расположится между Луной и Солнцем. Перекрывая солнечный свет, планета отбросит тень на Луну, затмевая ее. Ожидать это астрологическое событие нужно в 09:54 по московскому времени.

Затмение отразится на здоровье и всех видах общения, затронет психологические аспекты жизни. Представители всех знаков зодиака перестанут ощущать внутреннюю безопасность, эмоции могут осложнять личные и деловые коммуникации, организацию чего-либо. Станет сложнее открыто делиться своими переживаниями с партнером, из-за этого могут быть конфликты и ссоры.

Особенно ярко лунное затмение почувствуют Рыбы, Близнецы, Девы и Стрельцы, родившиеся с 10 по 18 марта, июня, сентября и декабря. В этот период без видимых причин у них возникнут страх и нервозность, а также злость, раздражительность, тревога.

На каких знаках отразится солнечное затмение 29 марта

При солнечном затмении Луна находится между Землей и Солнцем. Это произойдет 29 марта в 13:57. Такое орбитальное движение планет блокирует солнечный свет, а тень Луны падает на Землю.

Это явление произойдет на оси Овен — Весы. Оно будет наполнено опрометчивыми, поспешными поступками. Их будет очень сложно избегать, особенно много проблем они могут создать в деловой сфере. Конфликты могут возникнуть в переговорах, а при работе с документами станет легко ошибиться.

Крайности приведут к неблагоприятным последствиям и в других сферах жизни, причем их отголоски могут ощущаться даже спустя много лет.

Пробовать новое не стоит ни 14, ни 29 марта — в эти дни возникает слишком сильная напряженная энергия.

Как вести себя в коридор затмений знакам зодиака

Под весенний коридор затмений 2025 года подпадают Лев и Стрелец. В этот период они ощутят мощный импульс к глобальным жизненным изменениям. У этих знаков проснется желание действовать, поэтому в этот период важно не терять осознанного взгляда на вещи. Не стоит забывать: в коридор затмений каждая ошибка — роковая.

Для Рыб, Дев, Весов и Овнов период затмений пройдет непросто, но станет важным жизненным этапом. Их настигнут мысли о собственном предназначении и о том, какую пользу они приносят своей деятельностью. Чтобы двигаться вперед этим четырем знакам зодиака придется во многих сферах бороться на пределе возможностей.

Для Рыб и Дев коридор затмений в 2025 году станет периодом разоблачения иллюзий. Этим знакам зодиака нужно будет научиться держать баланс между рациональностью и интуитивным восприятием.

Овнам в покажется, что какая-то сторона их жизни рушится. Коридор затмений расчистит им поле для новых возможностей или, действительно, вынудит отказаться от прошлого и начать жить с чистого листа. Представители знака зодиака наконец смогут увидеть реальность без розовых очков, узнать истинные намерения некоторых в своем окружении. Вполне возможно, что эта картина окажется не такой приятной, как хотелось.

Весы в коридор затмений будут двигаться к достижению гармонии. У этого знака зодиака может возникнуть желание поменять сферу деятельности, партнера или иначе организовать свой быт.