Сразу несколько плюсов: почему кипятить воду лучше из стеклянного чайника

Золото высшей пробы и мамонтовая кость, тысяча шестьсот бриллиантов и почти четыреста рубинов — это не описание ювелирного изделия, а украшение самого дорогого чайника в мире. Специалисты оценили этот шедевр в три миллиона долларов. В таком чайнике не то что чай заваривать, на него даже дышать страшно.

В быту, конечно, практичнее использовать обычный электрочайник, правда, не все приборы одинаково безопасны.

О том, какой чайник лучше всего приобрести, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

На что обратить внимание при выборе чайника

Хуже всего обстоят дела с бюджетными чайниками из поликарбоната. При нагревании этого полимера в воду может попасть токсичное вещество — бисфенол А. Оно вызывает нарушения гормональной системы и может стать причиной диабета. Поэтому лучше не рисковать и покупать чайники из других материалов.

Стекло — это безопасный материал, поэтому из стекла чайники считаются самыми безопасными для здоровья. Но почему тогда эти чайники стоят по-разному и на что нужно обратить внимание при выборе? Было куплено три образца за одну, две и четыре тысячи рублей.

«Нужно, во-первых, ориентироваться на то, насколько он подходит под твою кухню. И лучше отдать этот вопрос на откуп жене», — шутит электрик Никита Атланов.

Шутки шутками, но первое, что нужно сделать перед покупкой — определить место под чайник. В этом уверен и эксперт. Чтобы кабель от прибора случайно не попал под нож или на раскаленную плиту, лучше разместить чайник рядом с розеткой.

«Если розетки в этом месте нету, тогда нужно посмотреть, хватит ли кабеля, чтобы дотянуться до этой розетки», — поясняет специалист.

Самый длинный провод у дорогого чайника — почти 80 сантиметров. Но при этом мешать шнур не будет. В любой момент его можно смотать и спрятать в подставку. Такая же функция есть и у второго образца.

«Это мало того, что безопасно, но еще и удобно. На самом деле, не стоит бояться перегрева, потому что в большинстве чайников используется специальный термостойкий пластик, и нагрев идет уже по большей части сверху, а не снизу. Поэтому с кабелем ничего не случится», — объясняет эксперт.

А вот в бюджетном приборе регулировать длину провода уже не выйдет. И это не единственный минус. После взвешивания стало понятно: прибор сделали из легких, а значит, дешевых материалов.

«В материале за четыре тысячи больше металла, поэтому он тяжелее других И еще здесь можно увидеть двойные стенки, то есть вероятность обжечься об этот чайник меньше», — рассуждает Атланов.

Должен ли быть чайник мощным

Стоит проверить и одну из самых важных характеристик любого чайника — его мощность.

За какое время каждый из чайников сможет вскипятить один литр воды? Для этого в экспериментре используется ваттметр, чтобы определить, сколько приборы потребят электроэнергии.

У всех образцов заявлена разная мощность. Бюджетный прибор оказался самым слабым, всего 1800 ватт. Чайник средней ценовой категории мощнее на 200 единиц. А дорогой прибор должен потреблять 2200 ватт. Но так ли это на самом деле? Это можно проверить, вскипятив воду.

Быстрее всего с задачей справился дорогой и мощный чайник. А вот второй водонагреватель неприятно удивил. Он кипятил воду на полминуты дольше, чем его дешевый конкурент. Чтобы понять, почему так произошло, эксперт сверился с ваттметром.

«Судя по прибору, потребляемая мощность этого чайника составляет 1200 ватт, что очень далеко от заявленной мощности. Поэтому неудивительно, что грел он даже дольше, чем предыдущий», — заверил электрик.

Правда, другие производители тоже заметно завысили цифры. И дешевый, и дорогой электроприборы в пике потребляли примерно на пятьсот ватт меньше, чем прописано у них на этикетке.

«Правило не правило, но, как мы видим, это уже закономерность. Все-таки из трех чайников все три нас обманули, поэтому, я думаю, стоит на это рассчитывать при покупке чайника», — пояснил электрик.

А вот в затратах на электроэнергию заметной разницы не будет. При средней цене пять рублей за киловатт каждый чайник вскипятит воду примерно за 54 копейки. Так что тут все образцы в равных условиях.

Сколько стенок может быть у чайника

А вот за что точно стоит переплатить, так это за двойные стенки.

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Колбы двух других приборов нагрелись выше 90 градусов. Так можно получить ожог, поэтому пользоваться стеклянным чайником с одинарными стенками нужно аккуратно. Осталось проверить, в каком образце вода будет чище, а значит, безопаснее.

Поскольку стекло экологически чистый материал, из него ничего не должно передаваться в воду, но присутствует прямой контакт воды с металлическим нагревательным элементом. Опасно ли это?

Для испытания в чайниках вскипятили по 100 мл дистиллированной воды, затем дали ей полностью остыть и перелили в стерильные емкости. А чтобы определить наличие примесей, использовали тест-полоски. С их помощью можно обнаружить даже небольшое количество тяжелых металлов.

Но результат теста такой же прозрачный, как и стенки чайников. Металлов в воде не обнаружено.

«Основная часть соприкасается все-таки со стеклом. Поэтому результат закономерен», — рассказывает Атланов.

Насколько прочны стеклянные чайники

Существует мнение, что стеклянная колба быстро растрескивается и начинает протекать. Так что в финальном испытании чайники проверяются на прочность. Все три электроприбора сбросили со стола на пол.

Ни одна стеклянная колба не разбилась. Зато на первом и втором образцах треснули пластиковые подставки. Уцелел только чайник за четыре тысячи рублей. Все благодаря металлическим деталям.

Получается, в испытаниях победил дорогой прибор. Он быстрее вскипятит воду, защитит от ожогов и прослужит дольше, но и бюджетные модели списывать со счетов не стоит. Все использованные стеклянные чайники исправно работают. А главное — кипятить воду в них безопасно для здоровья.