Многие пользователи дейтинг-приложений нередко задаются вопросом: как понять, что мужчина или женщина, с которыми они сейчас общаются, подходит для построения отношений? В этом может помочь умение распознавать зеленые флаги, по которым можно понять, что человек не опасен, как партнер.

О том, что это такое и как их заметить, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Анастасия Сидорова.

Анастасия Сидорова

Психолог

По словам психолога, зеленые флаги — это прямая противоположность красным, то есть тревожным звоночкам в поведении.

«Это такие безопасные якорьки, которые могут указывать на возможность построения адекватных отношений между партнерами», — объяснила Анастасия Сидорова.

И, как и красные, зеленые флаги можно распознать во время общения с возможным партнером. Главное — научиться смотреть и не строить воздушных замков из мечтаний о том, как все должно быть.

Главное — прозрачность в общении

В первую очередь о хорошем потенциале для построения отношений скажет прозрачность в общении — когда человек может спокойно и открыто рассказывать о себе без каких-либо преувеличений.

«Он не скрывает какие-то факты о своей жизни, а также открыто говорит о прошлых отношениях. При этом мужчина не пытается оскорбить или унизить бывшую партнершу, по нему видно, что эти отношения он прожил и прошел расставание, и потому может спокойно и честно о них рассказывать», — объяснила эксперт.

Также хорошим знаком будет правдивый рассказ о своем финансовом положении. Например, если потенциальный партнер не пытается скрывать как проблемы с финансами, так и их отсутствие.

«Часто бывает, что человек приходит на встречу, начинает рассказывать о своих бизнесах и огромном доходе, а на деле у него куча долгов. В таком случае его задача: затянуть другого в отношения, чтобы перевесить на него какие-то свои финансовые обязательства», — пояснила психолог.

Однако, как отметила эксперт, если новый знакомый открыто говорит о своих финансовых проблемах, то он дает потенциальному партнеру сделать выбор самостоятельно — ввязываться в такое или нет.

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Важно умение сострадать

Есть и другие достаточно важные зеленые флаги. Таким станет, к примеру, понимание, что работа над отношениями — это ответственность обоих партнеров. При этом потенциальный возлюбленный без страха демонстрирует, что готов в эти самые отношения вкладываться.

«Еще будет здорово, если человек слышит и слушает, если он готов разделять интересы, если он запоминает какие-то вещи о другом, даже мелочи: какой кофе любит потенциальная партнерша, сколько она добавляет туда сахара или, может, по утрам она предпочитает стакан сока», — отметила Анастасия Сидорова.

Также хорошим знаком будут открытые симпатия и сострадание. Второе говорит о наличии эмпатии, то есть умения понимать и разделять эмоции другого, без которого сложно построить по-настоящему крепкий союз.

Зеленые флаги можно подделать

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Однако в современном мире можно подделать не только фотографию или кредитную историю — но и сами зеленые флаги. Этому, кстати, даже учат на специальных курсах по пикапу для мужчин. Цель у них все та же — быстро получить секс. Потому бдительность терять не стоит, даже если все кажется идеальным.

«Тем не менее чаще всего зеленые флаги подделывают абьюзеры и манипуляторы, которые ищут себе жертву. Они осыпают женщину комплиментами, слишком мило общаются, в общем, надевают на себя маску идеального кандидата и держат ее ровно до тех пор, пока потенциальная партнерша не окажется в их сетях», — говорит специалист.

При этом, как отметила психолог, распознать такую «подделку» адекватности почти невозможно, если прежде не было опыта отношений с подобной личностью. И понять, что происходит, зачастую можно только уже оказавшись с головой в нездоровых отношениях.

Из разряда мифологии

Помимо прочего, у многих людей — особенно у женщин — есть нереалистичные представления о зеленых флагах, которые могут мешать в поиске своей любви.

Один из них — уверенность, что партнер должен быть идеален во всем.

«Нужно четко понимать и знать, что все мы неидеальны. В каждом есть как что-то хорошее, так и что-то плохое. Искать идеал не имеет смысла, потому что это попросту невозможно. А погоня за таким партнером может просто ни к чему не привести», — отметила эксперт.

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Еще один распространенный миф: в здоровых отношениях обязательно должны быть громкие поступки и дорогие подарки, причем с самого начала.

«На самом деле громкие проявления чувств, дорогие подарки и засыпания комплиментами на начальном этапе отношений вообще не говорят про их „здоровость“. Чаще наоборот, ведь таким образом людей нередко затягивают в свои сети абьюзеры и нарциссы. В здоровых отношениях важнее внимание, особенно в мелочах. Например, когда человек интересуется, как спал его партнер, поел ли он, хорошо ли доехал, как он себя чувствует — все эти маленькие и в целом обыденные вещи и говорят об искреннем и здоровом интересе», — пояснила Анастасия Сидорова.

Причем важно, чтобы такой интерес был повседневной обыденностью и неизменной и взаимной частью отношений двух людей. Ведь это показывает, как они важны и нужны друг другу.