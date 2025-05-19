Бежать нельзя: как отогнать диких животных в лесу

Только сходит снег, как все уже бегут в лес: по грибы, на отдых или отключиться от мира. Но всегда стоит помнить, что там можно столкнуться со зверем, от которого надо будет спасаться любой ценой.

Чем может закончиться обычная прогулка в лесу? Почему дикие животные все чаще стали нападать на людей? И как выжить при встрече с ними?

Ответы на эти вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Почему звери стали чаще нападать на людей

В одном из сел Приморья на мужчину напал медведь. Пострадавшего госпитализировали с множественными рваными ранами головы, лица и тела.

Жители города Шахты Ростовской области боятся выходить из дома, там прямо в жилом секторе творит бесчинства дикий кабан. Люди в роликах кричат на зверя:

«Там же люди!»

«Гля, выходит! Эй! Эй! За ним погнался?»

«Эй, пошли! Давай, давай!»

«Огнетушителем! Да, да, да!»

В информационном поле все чаще появляются шокирующие сообщения о диких животных, которые не просто нарушают человеческие границы, но и проявляют особую агрессию.

Однажды в Подмосковье медведь накинулся со спины на Сергея, начал вгрызаться в череп, пытаться разодрать спину. Потом перевернул его, начал есть лицо. Сергей притворился мертвым, и только тогда медведь его оставил в покое.

Медведей там до этого никогда не встречали. Но из-за аномально теплой зимы животные раньше начали выходить из спячки, а голод гонит их все ближе к людям.

«Одна из вещей, которая вообще провоцирует атаки зверей на людей, это наличие помоек. Они на них прикармливаются и воспринимают, как свою собственность. Вы идете рядом, они на вас кидаются», — поясняет сотрудник ассоциации по изучению и охране медведей Михаил Кречмар.

Пострадавшего от лап медведя врачи привели в сознание. Его состояние улучшается, он начал разговаривать. Но мужчине предстоит еще несколько этапов лечения.

«Мы наметили, что по заживлению ран будет решаться вопрос с остеосинтезом костей лицевого скелета, которые пострадали, и думаю, что этапное лечение впереди. Самое главное наше беспокойство, это наличие возможного возникновения некроза мягких тканей», — рассказывает директор ГБУЗ МО «Красногорская больница» Бутай Бутаев.

Что делать при встрече со зверем в лесу

Выжить после встречи с диким зверем — большая удача, поэтому если поход в лес необходим, то нужно вести себя там правильно:

Не ходить в лес поодиночке; Шуметь, так как разговоры и громкая музыка предупредят животных о вашем присутствии; Не оставлять еду, потому что отходы и мусор привлекают зверей; Заранее изучить местность, узнать, какие хищники обитают в регионе; Брать с собой отпугиватели: перцовый спрей, ультразвуковые устройства.

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«Если вдруг встречи избежать не удалось, необходимо пятиться назад. Не теряя зрительный контакт, отходить от животного. Бежать в этом случае ни в коем случае нельзя», — наставляет заместитель начальника пожарно-спасательной части № 215 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.

Резкие движения и попытка убежать могут разозлить зверя и спровоцировать нападение.

«Если вы побежите, сработает инстинкт добычи, зверь должен будет догнать, потрепать и порвать. Если вы начнете двигаться, вас воспримут как добычу. Естественно, лучше всего встать и не делать резких движений», — советует инструктор школы выживания Илья Фирсов.

На Камчатке спасаться бегством никому не пришлось — туристы находились в помещении, когда к ним на завтрак решил заглянуть медведь и постучаться в окно. Правда, любопытного косолапого не пустили.

«Вот, первый день — и уже вон что!» — говорят в ролике отдыхающие.

Надежде Назыровой из Адыгеи выжить после встречи с медведем удалось благодаря собакам. Семья героини более десяти лет жила в горах, практически в дикой природе, и занималась сыроварением.

«Мы возили сыры на ослах. На водопое переходили речку и встретились с медведем. У меня в сопровождении всегда были четыре собаки-волкодава. Собаки побежали вперед, а мне дали шанс убежать», — делится она.

Собаки приняли удар на себя, но им удалось спасти жизнь не только своей хозяйке, но и ее будущему ребенку. Надежда на тот момент находилась на восьмом месяце беременности.

«Одна собака у нас не вернулась в тот день. Мы ее нашли, но чуть позже. Естественно, она уже была неживая», — вспоминает женщина.

Почему нельзя трогать диких животных

Но не только крупные хищники нападают весной на людей, но и вполне безобидные, на первый взгляд, животные. Так, в Уфе бобер воровал со стройки материалы для своей плотины, а когда был замечен сторожем — накинулся на мужчину. Возможно, грызуну не понравился тон, с которым к нему обратились.

«Эй, ты! Ну-ка повернулся! Вот, красавец какой! Ааааааа!» — произносит на видео сторож.

А в Алтайском крае бобры настолько осмелели, что спокойно гуляют по подъездам многоквартирников. На людей не нападают, но неприятные «сюрпризы» после себя оставляют.

«Пипец! Я первый раз в жизни так близко его вижу!» — восторгается одна их жительниц.

А в Таиланде российские туристы обнаружили в своих постелях выдр. К счастью, здесь тоже обошлось без нападения и укусов.

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«Ну, это как понимать? Ааааааа! Тихо, вы что тут делаете?» — недоумевают они.

Даже такие небольшие животные в определенных ситуациях бывают смертельно опасны. Лишь один их укус может стать для человека фатальным. Если вовремя не вакцинироваться, то никакое лекарства от бешенства не поможет. Даже в XXI веке его не существует.

«У нас бешенство протекает тоже, как и у других животных, смертельно. Могу сказать только одно, что это вирусное заболевание, передающееся при укусе или ослюнении больным плотоядным животным и вызывающее на сегодняшний день абсолютную стопроцентную летальность», — рассказывает профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров.

Даже милое и безобидное дикое животное лучше не тревожить.

«Когда увидели какого-нибудь маленького животного, хочется его потискать, сфотографироваться с ним и так далее. Но надо всегда помнить: если маленькое животное рядом, то рядом есть папа. И еще страшнее мама», — разъясняет руководитель школы выживания.

Встреча с диким животным всегда несет огромную опасность, но правильные действия значительно снизят риски и спасут жизнь.