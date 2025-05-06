Помощник в походе, на охоте и рыбалке: как выбрать надежный туристический нож

Если в походе, на рыбалке или на охоте в рюкзаке не оказалось консервного ножа — не беда. Вскрыть банку тушенки можно обычным камнем. Главное, чтобы он был плоским. Нужно немного потереть о него крышку — и готово.

С этой же работой легко справится и туристический нож. Но только если он по-настоящему качественный.

Каким требованиям он должен отвечать? Может ли недорогой образец решить все задачи в походе? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Каким должен быть хороший туристический нож

Святослав Орлов — опытный кузнец. Больше 20 лет он делает кованые ножи. Мастер точно знает: добротный клинок обязан быть острым, твердым и стойким к ударным нагрузкам.

«Туристический нож должен справляться с задачами для леса: строгать деревяшку, резать какую-то кожаную деталь, потому что с собой носим рюкзаки и все остальное, нарезать помидорки. И, собственно, выдержать все это дело с блеском», — подчеркнул он.

По словам эксперта, нож должен быть простой. На нем ничего не должно быть выгравировано. Еще одна важная вещь — так называемый упор на рукоятке. Многие думают, что с ним работать удобнее, но на самом деле все не так.

«Потому что упор упирается в руку. Ничего не пошинковать, нормально ничего не отрезать, в отличие от ножа без упора», — объяснил кузнец.

Саму рукоятку специалист советует выбирать из дерева. Даже если она рассохнется и сломается, ее можно легко заменить на новую. А вот модели из обычного дешевого пластика восстановить сложнее.

Какой материал лезвия считается более крепким

Самое главное в данном инструменте — это материал лезвия. Оценивать качество металла лучше всего во время работы. В проверке участвуют сразу четыре туристических ножа.

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Бюджетные образцы из самой распространенной 440-й стали (за 1500 и 2200 рублей). Ножи подороже — из более современных сплавов: 65ХА13 — 4400 рублей, 95ХА18 — 4500 рублей.

«Если мы возьмем 95ХА18 или 95ХА13 — это, в принципе, очень хорошая нержавейка сама по себе, но ее нужно уметь закалить. Этот нож сделан из 65ХА13. Сталь послабже, чем 95-я. Но сведение у этого ножа на режущей кромке более толстое. И он может показать более интересный результат», — уточнил эксперт Орлов.

А в качестве эталона взяли нож из особо прочной булатной стали (5000 рублей). Его мастер выковал специально для программы.

Все экземпляры затачивают на камнях, на профиле, чтобы у них были равные шансы для победы.

Какой нож лучше справляется с походными задачами

Первым делом на привале разводят костер, поэтому для начала надо попробовать ножами нарубить щепу для растопки.

Для работы с деревом стоит выбирать инструмент потяжелее. Второй клинок весит больше остальных, поэтому его результат ближе всего ножу-эталону. Но пока ни один из образцов не затупился и не сломался.

В процессе использования металлический кончик может куда-то залезть, а это самое хрупкое место инструмента. Эксперт плотно загоняет ножи в кусок древесины и проверяют лезвие на излом. Самый стойкий в данном случае — образец из 95-й марки стали. Он и эталонный клинок проходят испытание без повреждений.

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Три экземпляра оказываются либо с погнутыми, либо с отломанными концами. По словам кузнеца, это уже травмоопасные вещи.

Древесина — еще не самый твердый материал, который приходится резать в полевых условиях. Для следующего испытания понадобится кость, например, говяжья. Она потверже.

«Мы будем рубить, потому что резать ее невозможно. Нужно прорубить, чтобы сломать образно в полевых условиях и дальше положить в борщ», — отметил эксперт.

А после работы с костью ножами нужно разрезать канат. Так можно оценить, затупились лезвия или нет. Увы, но это испытание выдерживают не все образцы.

«Первое: здесь видны повреждения режущей кромки. У нее, если присмотреться, уже есть выщерблены. Второй нож получил замины от кости. Третий нож получил гигантские повреждения на режущей кромке. Этот ножик я бы уже выбросил», — рассказал кузнец Орлов.

Ближе всего к эталону оказывается экземпляр за 4,5 тысячи рублей. У него минимальные повреждения на кромке.

Теперь пора вскрыть ножами консервную банку. С этой задачей справляются все образцы. Но если клинки из булатной и 95-й стали еще целые, то остальные снова получают повреждения в виде выкрашивания и изломов.

Но будет ли от поврежденных лезвий хоть какая-то польза? Или ножи уже можно отправлять на помойку? Чтобы ответить на эти вопросы, эксперт пробует разрезать образцами кусок кожи.

«Кожа нам сейчас покажет, можем ли мы нормально, чисто отрезать. Можем ли мы справиться с какой-то снастью, потому что очень много и рюкзаков, и ремней с собой турист таскает из натуральной кожи», — объяснил он.

Нож ручной работы остается острым. Он справляется с задачей без проблем. Но по-настоящему удивляют бюджетные инструменты. Скорее всего, дело в форме лезвий.

«Второй образец себя показал, в принципе, неплохо. Кромка есть затупленная. Но за счет того, что ножик у нас сведен довольно тонко, он все равно продолжает резать», — подчеркнул специалист.

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А вот остальные ножи, по сути, уже не режут, а пилят кожу. Но помогут ли образцы нашинковать овощи? Красивой нарезки, конечно, ждать не стоит. Но в целом все они еще в состоянии справиться с простой работой.

В финальном испытании клинки получат максимальную нагрузку в виде рубки оленьих рогов. Эта кость фактически имитирует длительную работу с туристическим ножом. После такого краш-теста нужно еще раз проверить остроту заточки. Для этого можно попробовать разрезать лист обычной бумаги на весу. Все образцы справляются с задачей.

Эксперт уверяет: если переточить инструменты, они еще послужат. Получается, что с основными задачами в походе, на охоте или рыбалке справится любой туристический нож. Но изделия из 95-й марки стали более прочные, меньше деформируются и прослужат дольше.

А вот для рубки дерева лучше выбрать нож потяжелее. И не надо забывать про форму лезвия. Клинки с тонким сведением хорошо режут мягкие материалы, но от ударной нагрузки быстро придут в негодность.