Пела под наркотиками, похоронила дочь, пережила смерть любимого: личные боли Эдит Пиаф

Эдит Пиаф — самая известная французская певица XX века. По сей день она остается легендой французской музыки и кино. Однако жизнь артистки с самого начала была не просто тяжелой — невыносимой. Этот мир Пиаф покинула в 47 лет.

Как певица пришла к мировой известности и какие ей пришлось пережить лишения, читайте в материале Пятого канала.

Прозрела после визита к святой Терезе: детство и юность Эдит Пиаф

Фото: ТАСС

Эдит Пиаф (настоящая фамилия Гассьон) родилась 19 декабря 1915 года в Париже. Ее мать Анита Майяр выступала в кабаре, а отец Луи Гассьон — цирковой акробат — служил на фронте Первой мировой войны добровольцем еще до рождения будущей певицы. Однако смог увидеть малышку сразу после рождения, специально приехав домой в двухнедельный отпуск.

Уже спустя два года мать отдала Эдит на воспитание своим родителям и развелась с мужем. Бабушка совсем не интересовалась внучкой, та ей даже мешалась, потому вместо молока она наливала в бутылочку разбавленное вино, чтобы она не шумела и не кричала.

Мсье Гассьон, узнав об этом, тут же решил забрать дочку и увезти ее в Нормандию к своей матери. Побуждения можно было бы считать благими, если бы не одно но — вторая бабушка Эдит жила в публичном доме, который содержала.

Там близкие Пиаф узнали, что в свои три года та полностью слепая — из-за рано развившегося кератита, то есть воспаления роговицы, которое не было замечено взрослыми. От отчаяния бабушка Гассьон и ее девицы повезли малышку в храм святой Терезы в Лизье. Шестилетняя Эдит прозрела на шестой день после поездки, увидев перед собой клавиши пианино.

Маленькая Эдит была счастлива у нормандской бабушки — но жизнь ее все равно не была простой. В школе большинству детей запрещали общаться с Пиаф, так как родителям не нравилось, что она живет в публичном доме. Тогда мсье Гассьон решил увезти девочку в Париж, из-за чего она не получила даже школьного образования.

Дочь и отец вместе работали, выступая на площадях: девятилетняя Эдит пела, а ее отец показывал публике акробатические трюки. Спустя несколько лет юную Пиаф взяли выступать в кабаре «Жуан-ле-Пен», где она проработала не один год.

В 16 лет Пиаф начала сожительствовать с Луи Дюпоном — владельцем магазина. Через год у нее родилась малышка Марсель. Поначалу возлюбленные были счастливы, но работа Пиаф становилась все опасней как для нее, так и для ее семьи. В один момент она стала зачинщиком грандиозной и кровавой драки, после которой Луи выгнал ее. Дочка осталась жить с отцом, и в последний раз Пиаф увидела ее перед самой смертью — в 1935 году трехлетняя малышка скончалась от туберкулезного менингита.

Денег на похороны не было ни у Эдит, ни у Луи, а родственники отказались им помогать. Сколько могла она собрала по друзьям, но не хватало буквально 10 франков. Пиаф в отчаянии шла по улице в своем оборванном пальто, когда проходящий мимо мужчина спросил, сколько она берет за ночь любви. Та тут же назвала сумму — 10 франков.

Оказавшись в номере отеля, Пиаф не выдержала и заплакала, честно рассказав незнакомцу свою историю. Тот сжалился над певицей и просто так отдал ей недостающую сумму — только благодаря этому Марсель удалось похоронить по всем правилам.

«Родилась, как воробей, прожила, как воробей, умерла, как воробей»: начало музыкальной карьеры Эдит Пиаф

Французская певица Эдит Пиаф в фильме «Звезда без света». Фото: ТАСС

Для Эдит жизнь круто изменилась в 20 лет — именно тогда ее заметил Луи Лепле, владелец кабаре «Жернис». Он учил ее выступать так, чтобы понравиться публике — выбирать репертуар, костюм, правильно вести себя на сцене. Именно Лупле предложил Эдит псевдоним Пиаф, что с французского переводится как «воробушек».

Успех первых концертов был огромным — в том числе благодаря красочным афишам, зовущим всех посмотреть на «малышку Пиаф». В 1936-м 20-летняя певица впервые появилась на сцене со звездами французской эстрады — Морисом Шевалье, Мари Дюба и Мистенгет. А после концерта на Радио-Сити слушатели звонили в прямой эфир с требованиями снова услышать малышку Пиаф.

Луи Лепле буквально заменил девушке отца — да и сам заботился о ней, как о своей дочери. Однако скоро в ее жизнь снова пришло несчастье — Лепле был найден убитым в собственной постели. У Пиаф было много завистников и обиженных любовников, потому вскоре Воробушек оказалась в числе подозреваемых в убийстве. И, несмотря на снятые обвинения, в жизни Эдит наступила черная полоса — некогда любившая ее публика ополчилась против своего кумира, оскорбляя Пиаф во время выступлений и буквально осыпая ее угрозами.

Давала концерты для военнопленных: успех Эдит Пиаф

Фото: ТАСС

Успех вернулся в жизнь Эдит уже спустя несколько месяцев, после знакомства с поэтом Раймоном Ассо — и не просто вернулся, а многократно приумножился. Именно Ассо решил всерьез заняться карьерой певицы, которая также была его возлюбленной.

Пиаф после писала о нем с нежностью:

«Первый человек, который протянул мне руку помощи не для своей выгоды и не для того, чтобы сразу же сделать из меня любовницу, был поэт Раймон Ассо. <…>

Раймон изменил меня. Он сделал из меня человека. Ему понадобилось три года, чтобы меня вылечить.

Три года терпеливой нежности — чтобы заставить меня понять, что есть и другой мир, а не только тот — населенный проститутками и сутенерами…

Три года — чтобы уничтожить отраву площади Пигаль, смягчить воспоминания моего детства, несчастного и порочного.

Три года — чтобы научить меня верить в любовь, в счастье, в удачу, чтобы сделать из меня женщину и актрису вместо того феномена, чей голос ходили слушать так, как ходят на ярмарку глазеть на уродов».

Раймон совместно с композитором Маргерит Монно написал Пиаф множество песен, обучил ее этикету, манерам и мастерству одеваться. Каждое ее появление приводило публику и критиков в восторг — будь то выступление в барах, мюзик-холле, кабаре или кинотеатрах.

Однако с началом Второй мировой войны пути Пиаф и Ассо разошлись. Она познакомилась с режиссером Жаном Кокто, который предложил Эдит роль в своей постановке «Равнодушный красавец». Пьеса имела большой успех, и вскоре звезда оказалась и на экране кино — в экранизации постановки Жоржа Лакомба «Монмартр на Сене», в котором певица исполнила главную роль.

Годы войны были тяжелыми, но Эдит старалась делать все возможное для своих соотечественников. Она устраивала концерты в пользу семей погибших, а еще ездила в Германию выступать перед французскими военнопленными. По возможности она передавала им все необходимое для побега, а также делала общие фотографии якобы на память, по которым потом в Париже изготавливали поддельные документы для солдат, бежавших из лагеря.

Воробушек и бомбардир из Касабланки: любовь всей жизни Эдит Пиаф

Французская певица Эдит Пиаф, боксер Марсель Сердан и фигуристка Соня Хени (слева направо). Фото: ТАСС

После войны имя Пиаф еще громче зазвучало над миром: вышла ее песня «La Vie en rose», которую Эдит посвятила своему возлюбленному, чемпиону мира по боксу Марселю Сердану, которого в прессе называли «бомбардиром из Касабланки» за множество завершенных нокаутом боев. Именно эта мелодия стала визитной карточкой Парижа, а в будущем еще и джазовым стандартом.

С Марселем 30-летняя Эдит познакомилась в 1947-м, в Нью-Йорке. Он был старше нее на три года и стал любовью всей ее жизни. До его появления жизнь Воробушка была полна несчастливых романов, полных физического и психологического насилия, и мимолетных интрижек, которых было так много, что у певицы была ужасная репутация. Настолько ужасная, что мужчины сразу же ждали от нее вступления в интимную связь. Даже один из популярных в те годы американских киноактеров сразу же после знакомства в отеле в кругу друзей Пиаф счел ее легкой добычей. Она была настолько возмущена этим случаем, что специально не стала упоминать его настоящее имя в своих мемуарах.

В своей книге Эдит Писала:

«После обеда, проводив своих гостей до дверей и вернувшись в гостиную, я обнаружила, что Джон исчез. Разыскивая его повсюду, я наконец нашла его, совершенно голого, в моей постели, курившего сигарету и совершенно уверенного в себе.

Я швырнула ему в лицо его одежду и выгнала вон. Потом в слезах повалилась на кровать и дала себе клятву исправиться».

При знакомстве с Пиаф Сердан состоял в законном браке, его семья — жена и трое сыновей — жили в Касабланке. После информации о романе боксера с легендарной певицей пресса буквально взорвалась возмущением. Тогда Марсель сразу же собрал пресс-конференцию, на которой сделал всего одно заявление: Эдит — его любовница, и любовница только потому, что он женат, и что если бы он не был женат, то Эдит стала бы его женой. После этого ни певицу, ни жену боксера журналисты в своих статьях не трогали. А сама Пиаф получила невероятных размеров корзину с цветами и запиской: «От джентльменов. Женщине, которую любят больше всего на свете».

Отношения у пары были яркими и нежными. После Пиаф писала, что она не встречала человека добрее Сердана. Они всегда стояли друг за друга горой. Например, во время боя на звание чемпиона мира Эдит так сильно болела за своего возлюбленного, что ударами измяла шляпу сидящего перед ней мужчины, а тот после победы Сердана решил отдать головной убор певице на память.

Тем ужаснее было для Пиаф сообщение о смерти 33-летнего Марселя в октябре 1949 года. Она тогда была на гастролях в Нью-Йорке, а боксер летел к ней… Самолет с 48 людьми на борту включая пилотов, персонал и пассажиров упал над Атлантическим океаном, выжить не удалось ни одному из них. Причем изначально Сердан должен был добираться до Америки на корабле, но Эдит посчитала, что это будет слишком долго и попросила его прилететь на самолете, так как очень нуждалась в поддержке возлюбленного. В аэропорту он специально уговорил женатую пару отдать ему билет, еще не зная, что этим подпишет себе смертный приговор.

Певица с трудом провела тем вечером концерт. Превозмогая боль в груди и душащие ее слезы Пиаф все же вышла на сцену. А потом впала в тяжелейшую депрессию и начала злоупотреблять морфием, который помогал ей заглушить душевную боль и забыться. Из-за чувства вины В память о Марселе она исполнила свой знаменитый хит «Гимн любви», а позднее — «Mon Dieu», а также поселила его троих детей и вдову Маринетт в своем особняке.

Жизнь после смерти: самые тяжелые годы Эдит Пиаф

Эдит Пиаф (на снимке), французская эстрадная певица. Автор текстов и музыки песен, автобиографических книг. Фото: ТАСС

После у певицы снова началась череда романов. В 37 лет она даже вышла замуж за поэта Жака Пилса, но брак продлился недолго. К тому же Эдит Пиаф часто мешала работу и личную жизнь, встречаясь с артистами, которым помогала идти к славе. Причем после всегда разрывала с ними отношения.

Переломным для Пиаф стал 1952 год, когда она дважды попала в автокатастрофу с композитором и шансонье Шарлем Азнавуром, с которым у нее был роман. У певицы было так много травм, в том числе переломов, что в госпитале ей начали давать морфий — и Эдит вновь погрузилась в пучину наркотической зависимости, уже на четыре долгих года.

«Да, в течение четырех лет я жила как животное, как безумная, для меня не существовало ничего, кроме укола, который приносил мне временное облегчение.

Мои друзья видели меня с пеной на губах, цепляющуюся за спинку кровати и требующую свою дозу морфия.

Они видели меня в кулисах, второпях делающую себе через юбку, через чулки укол, без которого я не могла выйти на сцену, не могла петь.

И даже это, даже мое искусство — ничто в мире не могло удержать меня, мое отчаяние», — писала она в своей книге.

Излечение Пиаф от зависимости было невероятно тяжелым. Отказаться от морфия ей удалось только после третьей госпитализации в дезинтоксикационной клинике, которой способствовал ее первый муж — поэт Жак Пиллс. Как потом писала сама певица, излечиться ей помогло воспоминание о лице своей матери, умершей от передозировки тем же наркотиком.

Долюбленная перед смертью: последние годы Эдит Пиаф

Фото: ТАСС

В конце 1950-х здоровье Эдит, и так подвергшееся испытаниям наркотиками и авариями, начало сдавать. У Пиаф появились серьезные проблемы с печенью и активно развивались склероз и ревматизм, к тому же она мучилась от разрыва аневризмы, вызванного почечной недостаточностью. К тому же уже было очевидно ее излишнее пристрастие к алкоголю. В начале 1960-х певица часто лежала в больницах, порой по несколько месяцев.

Она писала: «Ты устала, ты истрепана куда больше, чем любая женщина твоих лет.

В результате — малейший сквозняк на неделю приковывает тебя к постели, стоит тебе сделать несколько шагов, и ты уже валишься от усталости, малейшее нарушение режима приводит к продолжительной болезни, и с каждым разом тебе все труднее восстанавливать свои силы».

Все эти признаки дают возможность предположить, что у певицы был СПИД, который тогда еще даже не был открыт учеными.

В 1960-м воробушек записала песню, которая стала хитом на многие годы именно в ее исполнении — Non, je ne regrette rien («Нет, я не жалею ни о чем» — Прим. Ред.). Несмотря на невероятные проблемы со здоровьем и ужасное самочувствие, ей помогала держаться любовь — о чем она и пела: «…Потому что моя жизнь, мои радости сегодня начинаются с тебя». При этом композиция была посвящена Иностранному легиону и стала полковой песней 1-го иностранного парашютно-десантного полка Франции.

Но жизнь казалась Пиаф безрадостной и ненужной. Все изменилось, когда в свои 46 лет она познакмилась с 26-летним греком Теофанисом Ламбукасом.

Тео работал в салоне своего отца парикмахером. Еще в раннем детстве он начал петь, а во взрослом возрасте поклонялся таланту Пиаф. Как ветеран войны в Алжире Ламбукас чувствовал себя сильно старше ровесников, и с ними ему нередко было скучно.

Первая встреча была краткосрочной — Тео пришел в компании друзей Эдит, и та его даже не заметила, так как весь вечер он провел в молчании.

В следующий раз будущие возлюбленные встретились в феврале 1962 года. Пиаф болела пневмонией и лежала в клинике, где ее и начал ежедневно навещать Теофанис.

«Тео навещал меня каждый день. Он читал мне вслух романы, покупал мне маленьких куколок, приносил цветы.

Именно тогда и родилась наша любовь. Нам было хорошо вместе, — ничего больше. Это было неожиданно и прекрасно», — писала она.

После выписки Эдит возлюбленные начали жить вместе, и в один день Тео предложил ей свои руку и сердце — а потом целый месяц ждал заветного «да».

Конечно, многие считали их отношения неравными, про Тео писали, что он жигало и обманщик, который решил воспользоваться легендарной певицей ради денег. Если бы не одно «но» — к 47 годам Пиаф была банкротом, причем с огромными — многомиллионными — долгами. Теофанис, который тогда уже взял певческий псевдоним Сарапо (от греческого «я люблю тебя» — прим. ред.), придуманный Эдит, прекрасно знал о ее финансовом состоянии. Ради возлюбленного Пиаф тоже пошла на жертвы — она отреклась от католичества и приняла греческое православие.

В июне 1962 года Сарапо привез Пиаф на знакомство с родителями, чтобы получить разрешение на брак у своего отца. Чета Ламбукас была шокирована выбором сына. Однако после разговора с ним они приняли Пиаф в семью — как оказалось, больше всего родителей певца тревожила возможная надменность легендарной певицы. После этого Эдит и Тео проводили каждое воскресенье с его семьей.

Вместе артисты выходили на сцену, впервые — в зале «Олимпия». Все видели, как они счастливы — и поверили в их любовь.

Вскоре здоровье Пиаф ухудшилось. В своем тяжелом состоянии ей удалось спеть с верхушки Эйфелевой башни и в последний раз показаться перед публикой на сцене оперного театра в Лилле.

К моменту своей смерти Эдит Пиаф весила всего 30 килограммов и перенесла несколько операций из-за язвы желудка. Все это время Тео был с ней — кормил с ложки, ухаживал и дарил свою любовь. Этот мир малышка Пиаф покинула из-за почечной недостаточности 10 октября 1963 года. Навечно ее глаза закрылись на любимой ей вилле в Грассе. Молодой супруг находился рядом, пытаясь облегчить мучения возлюбленной хотя бы своим присутствием. Ее последние слова: «За каждую чертову вещь, которую ты делаешь в этой жизни, тебе придется заплатить».

Через шесть часов после этого объявления умер и ее друг Жан Кокто, с которым Эдит Пиаф поддерживала регулярную переписку. Узнав эту новость, Кокто заявил: «Это лодка окончательно тонет. Это мой последний день на этой Земле», и добавил: «Я никогда не знал никого, кто был бы менее экономен в отношении своей души. Она не тратила ее, она расточала ее, она выбрасывала золото из окон».

На похороны Эдит Пиаф пришло больше 40 тысяч человек, многие не скрывали слез, а цветов было так много, что людям приходилось идти прямо по ним.

Тео Сарапо пережил свою жену всего на семь лет. До конца своих дней он выплачивал доставшиеся ему в наследство многомиллионные долги. В 1970 году он погиб в автомобильной катастрофе и был похоронен рядом с Эдит.