Мам, выйди: чем оборачивается нарушение границ интимности детей

У ребенка в первые годы жизни формируется эмоциональная связь с матерью — он имеет контакт с ее телом. Речь идет конкретно о груди, младенец не зависит физиологически и психологически от других частей тел своих родителей — это не было заложено природой. Но был заложен материнский инстинкт, который и подталкивает близких невольно вмешиваться во все процессы дальнейшего развития своих чад.

Дочки-сыночки, конечно, могут смущаться, но что там мама не видела? Вырастут — поймут. А как это сделать без нарушения детских личных границ, объяснила врач-психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

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Даже тесная связь мамы и малыша, которая укрепляется в период грудного кормления, имеет свои сроки.

«После трех лет ребенок уже знает, как называются те или иные части тела», — уточнила сексолог.

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С этого возраста отношения дочерей и сыновей с родителями больше не имеют физиологического контекста. Малыш узнает чувство стыдливости и начинает заботиться о своем внешнем виде, а также реагировать на внешний вид окружающих.

Психологи одобряют совместные походы матерей с дочерьми и отцов с сынами в баню или переодевание в одной раздевалке — такая практика способствует формированию адекватной «насмотренности». Подростки узнают, что тела могут иметь разный вес, рост, формы и при этом оставаться здоровыми.

Иные последствия имеют ситуации, в которых ребенок видит без одежды своего родителя противоположного пола — все из-за сформировавшегося к трехлетнему возрасту чувства стыда и четкого осознания гендерной разницы. В частности, матери не всегда могут рискнуть расстаться со своими подросшими мальчиками на длительный пятиминутный период собственного переодевания.

«На мой взгляд, ненормально, например, принимать маме ванну вместе с трехлетним сыном или „дефилировать“ перед ним голышом», — отметила психотерапевт.

От нуля до двух ребенок своим телом еще не особо интересуется из-за слабой самоидентификации, после — начинается этап формирования отдельной личности. Эта возрастная грань идет из представленной Фрейдом концепции психосексуального развития личности. Трехлетка все еще воспринимает родителей как особенных, внеземных существ, но уже осознает телесное различие.

Например, у девочки навсегда изменится восприятие папы, если она увидит его в дырявых изношенных «семейниках», и это не единственная ситуация, в которой родители по незнанию могут пагубно влиять на сексуальное развитие детей.

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Разница полов воспитывается с детства, в этом процессе задействованы не только близкие, но и человеческая природа. Первая фаза осознания собственной половой принадлежности наступает еще в районе 1 года, а с 3 у него уже начинается этап генитальной организации.

«В спортивных клубах очень частая ситуация, когда мальчик лет 6-7 с недетским интересом разглядывает стоящих рядом обнаженных теть. В таком возрасте дети очень четко отличают ту женщину, которая в дальнейшем может понравиться», — уточнила Никитина.

Излишняя «внимательность» пятилеток приводит к ряду проблем: не одним только обнаженным взрослым дискомфортно, сам ребенок может в будущем иметь сложности со влечением к противоположному полу — оно будет автоматически ассоциироваться со стыдом. Возбуждение может и вообще не возникнуть — все уже понятно, визуально «изведано». Или обратная ситуация: детская привычка видеть наготу повлияет на неадекватную распущенность в половой жизни.

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Отсутствие половых границ в семье грозит отсутствием сексуальных границ в социуме: сексуальными домогательствами и насилием, ранним или беспорядочным сексом.

В неполных семьях единственный родитель может столкнуться с необходимостью разбираться вместе с ребенком противоположного пола в вопросах гигиены. Как правило, интимные вопросы возникают в период взросления.

«Если мама показывает девочке, как брить подмышки — это одна история, когда же мама показывает мальчику, как брить лобок — это другая история, и это неправильно. У ребенка возникает ощущение стыда», — убеждена эксперт.

Чем старше ребенок, тем больше личных границ. Примерно с семилетнего возраста дети перестают пускать родителей в ванную. Первый признак взросления — попытку отвернуться от прямого взгляда, прикрыть наготу — ни в коем случае нельзя пропустить, иначе ребенок будет чувствовать себя дискомфортно.

«Мудрая мать не станет врываться в ванную, а спросит, можно ли подать полотенце. И с определенного возраста, подходя к двери комнаты, пошуршит или как-то иначе даст понять, что она рядом, чтобы не застать ребенка врасплох», — посоветовала Никитина.

Повзрослевшим мальчикам мамы-одиночки не должны физически помогать в вопросах гигиены — это травмирует смущающихся подростков. Девочек и мальчиков в вопросах фигуры нужно как можно больше хвалить, аккуратно комментировать все изменения, которые происходят в их телах, чтобы не способствовать появлению комплексов. Сына можно либо сводить к урологу-мужчине, либо словесно аккуратно наставить — а тонкости чадо узнает от ровесников своего пола.

Бывают и обратные ситуации, когда папе приходится объяснять девочке менструальный процесс.

«Отцу неправильно покупать прокладки для дочери. Девочка вроде привыкла уже к этому, она не знает другой модели поведения. Но есть вещи, которые все-таки неправильно нести родителю другого пола. Если по какой-то причине вы единственный родитель, то здесь надо поступать очень аккуратно и соблюдать рамки», — считает сексолог.

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«Хорошо или плохо — это еще и вопрос разницы в возрасте. Чем она больше, тем хуже. Младший ребенок всегда раздражает старшего, потому что он лезет. Но тут еще и другой вопрос: часто старшие братья изучают устройство младших на сестрах. Здесь важно, чтобы все-таки интимность оставалась и, на мой взгляд, недопустимо, чтобы десятилетний мальчик мыл пятилетнюю девочку», — подчеркнула врач-психотерапевт

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