Да никто на тебя не смотрит: чем чревата детская нагота на пляже

С пляжным сезоном ассоциируется загар, солнцезащитный крем и… играющие в песке голые дети. У каждого родителя обнаженного малыша свои возрастные рамки для «это же ребенок» и медицинские показания на «пусть тело дышит» — и там, и там любящее сердце видит только пользу.

Или хочет видеть. Особенно, когда к матерям «голышей» взывают смущенные посетители публичных пляжей. Только ли эстетический дискомфорт стоит за нежеланием видеть раздетых детей или реальная надежда помочь «униженным и оскорбленным», объяснила врач-психотерапевт и сексолог Лариса Никитина.

«Что я там у тебя не видела!»: стыдно ли детям обнажаться

Родители могут заблуждаться, думая, что ребенок длительное время не переживает о реакции окружающих на его внешний вид.

«После 3 лет ребенок уже знает, как называются те или иные части тела. Он четко понимает, что бегать дома без штанов — это одна ситуация, а снять штаны перед пришедшими гостями — это вторая», — рассказала сексолог.

Дети рано знакомятся с ощущением стыда — неважно, их оголили в людном месте или они были лишь свидетелями такой ситуации.

В основном малыши начинают чувствовать стеснение от собственной наготы к 2 годам, поэтому известна жестокая практика наказаний оголением перед другими мальчиками и девочками.

«Самые тяжелые истории травматического характера как раз про нарушение интимности и нарушение личных границ, когда воспитательница в средней или старшей группе ставила на стульчик без штанов», — поделилась Никитина.

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«Позорные» воспоминания из юных лет приводят к проблемам с восприятием тела во взрослом возрасте:

неприятие своей фигуры, сутулость и зажатость;

запрет посторонним любого контакта с собственным телом;

нарушение эректильной функции;

сложности с построением отношений в паре.

Отдельные проблемы могут возникать, в зависимости от того, кто был зрителями постыдной «наготы»: саркастичные взрослые или смеющиеся ровесники противоположного пола. Во втором случае переживший такую травму может и вовсе избегать романтических контактов.

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Философский вопрос раздевать или не раздевать чадо на пляже на пике популярности уже не первый год. Родители мотивируют решение обнажать малышей безобидным укреплением иммунитета, загаром, а иногда и желанием привить им раскрепощенность.

«Здесь большое заблуждение. В пятилетнем возрасте ребенок очень зависим от родителей. Он не может противостоять команде матери снимать штаны — мол, песок никуда не попадет, пусть загорит. Но те чувства, которые испытывает ребенок, вот этот стыд остается потом с ним уже на всю жизнь», — отметила врач-психотерапевт.

От сохранения плавок и купальников на их законных местах малыш не начнет стесняться своего тела. Так или иначе, на пути взросления он попробует раздеться по собственному желанию: снимать памперсы, бегать при домашних голышом. Ключевым фактором тут будет аудитория — до 3 лет ребенку не стыдно стягивать штаны перед бабушкой и дедушкой. Как раз они и могут помочь в формировании гармоничного восприятия фигуры: важно не называть гениталии срамом, давать понять малышу, что все части его тела прекрасны.

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Итак, получается, после трех лет раздевать маленьких членов пляжного сообщества психологически небезопасно, а как быть с теми, кто младше?

Раздетый на пляже двухгодовалый малыш более-менее психологически защищен от травмирующего стыда. От инфекций, кстати, не особо: попадание взвесей из моря может вызвать заболевание мочевой системы, вульвит или баланит, а прогретая солнцем галька вполне способна обжечь нежную детскую кожу. Конечный ответ на «оголять или нет» тут полностью ложится на плечи того, кто принимает решение, демонстрировать ли тело своего чада перед пляжной аудиторией или нет и так ли необходим ему загар в области гениталий.