Бронежилет для двигателя: какую защиту картера выбрать

Сильные удары по днищу автомобиля грозят пробитым поддоном картера. Это такой резервуар, откуда насос закачивает масло в двигатель. О последствиях такой ситуации напоминает один из автомобилистов, столкнувшийся с этим лично.

«У вас, наверное, бывало так: смотрите масло, а его в картере нет? Подходите к машине, а у водительского сиденья вытекло все ваше масло», — делится он.

С такой же проблемой столкнулся и автоблогер Константин, когда нарвался на жесткую кочку. Штатная защита поддона оказалась хрупкой. Как итог — пробоина в картере и траты на его ремонт. Автолюбитель отмечает в качестве повреждений трещину и вмятину.

«Был куплен румынский неоригинальный поддон. Цена его составила 3400-3800 рублей», — рассказал блогер.

Как бороться с проблемами картера, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Отличия разных защит картера двигателя

Как правило, заводы устанавливают на автомобили пластиковую защиту, которая не спасает картер от сильного удара. Поэтому автоэксперт Владимир Ахинько рекомендует менять хлипкий штатный элемент на более надежный.

«Они бывают разных видов по составу металла, по форме — вентилируемые, невентилируемые. Также из иных материалов, например, композитные. Все зависит от потребности и финансов», — рассказывает эксперт.

Выбор между сталью, алюминием и композитным материалом стоит особенно остро. Защита картера из алюминия мало весит и не ржавеет, однако менее прочна, чем стальная. Для ее ремонта потребуется аргонная сварка, что обходится недешево.

Композитные материалы — стекловолокно, кевлар или карбон — достаточно прочные, но крайне дорогие: цены на них стартуют от десяти тысяч рублей.

В случае поломки восстановить композитную броню невозможно — она неремонтопригодна, и деталь придется менять. Поэтому наибольшей популярностью у российских автовладельцев пользуется защита картера из стали. Эксперт тестирует три стальных щита из разных ценовых категорий.

«Самая дешевая защита картера — это первая, стоимостью 2200. Средняя стоит четыре тысячи рублей. И последняя — 5200», — сообщает он.

Свойства хорошей защиты картера двигателя

Первое, на что нужно обращать внимание при выборе стальной защиты — ее толщина и масса.

«Чем тяжелее защита картера, тем больше идет дополнительный вес на переднюю ось автомобиля, что тоже не очень хорошо», — говорит специалист.

Если установить слишком тяжелый щит, будет быстрее изнашиваться передняя подвеска, из-за чего ухудшится управляемость — при резком торможении автомобиль начнет клевать носом. Расход топлива, пусть незначительно, но увеличится, а легкая и тонкая защита наверняка деформируется при сильном ударе.

Многочисленные тесты показали, что оптимальная толщина стали — не менее двух миллиметров для легковушек и трех для внедорожников. Допустимая масса — примерно до 15-20 килограммов.

Заявленная толщина защитных элементов для эксперимента — два миллиметра, хотя третий визуально выглядит более массивным, осталось только взвесить щиты.

«Самый дешевый образец весит шесть килограммов, образец за четыре тысячи весит столько же», — поясняет мастер.

И самая дорогая защита имеет вес чуть больше — шесть с половиной килограммов, все в пределах нормы.

Далее изучают конструктивные особенности.

«В некоторых защитах специально есть отверстия, чтобы воздух попадал и вентилировал. Охлаждал именно сам картер либо, например, коробку переключения передач», — объясняет знаток.

Вентиляционные отверстия есть только у самого дорогого образца, зато у бюджетной и средней защиты более продуманная форма.

«Защиты у нас штампованные, то есть имеют ребра жесткости, что повышает их сопротивление к ударам. Есть два небольших отверстия в одном и во втором», — разъясняет он.

Отверстия у первого и второго образца предназначены для слива масла и замены масляного фильтра. У самой дорогой защиты этот момент не продуман, поэтому на техобслуживании элемент придется снимать. Демонтаж защиты картера стоит около 500 рублей — лишние траты.

Устойчива ли защита картера двигателя к коррозии

В следующем тесте проверяют, насколько устойчивы представленные защиты к коррозии. Сейчас они покрыты специальными составами, включая краску.

После демонтажа на каждую из них нанесут реагент, ускоряющий коррозионный процесс, чтобы выяснить, какая защита покажет себя лучше.

«На дорогом варианте можно заметить, что при снятии стирается краска. А после этого остается еще нижний слой, который более проблематично стирается в отличие от более дешевых вариантов», — говорит механик.

Потом наносят на металл реагент, чтобы ускорить процесс коррозии.

«Все варианты металла заржавели», — заключает мастер.

На участках, где антикоррозийное покрытие осталось нетронутым, ржавчина не появилась.

«Слой краски с защитой противостоит кислоте. Соответственно, можно сделать вывод, что все три варианта справятся с защитой от реагентов», — делает вывод он.

Прочна ли защита картера двигателя

Главный тест — на прочность. Для этого эксперимента был сооружен испытательный стенд из гаражного крана и диска от штанги массой пять килограммов. Удар наотмашь таким грузом можно сопоставить с налетом на камень или бордюр.

Проверка проводится, начиная с самого дешевого экземпляра.

«Образец не погнулся, выдержал. Остались небольшие царапины, то есть часть краски немного сошла», — делится мастер.

Следующая для эксперимента защита из среднего ценового сегмента.

«В целом, экземпляр справляется со своей задачей. Небольшая вмятина есть, царапина тоже, но ваш картер будет под защитой», — радует спикер.

Финал испытания — проверяют самый дорогой образец. От удара защита самортизировала так, что рухнула со стенда.

Но никаких серьезных повреждений щит не получил — несмотря на отсутствие ребер жесткости.

«В целом, в данном случае не так сильно играет роль цена, поскольку и самый дорогой, и самый дешевый справились со своей задачей на все 100%», — заключает эксперт.

Если речь идет о прочности, то переплачивать за бренд нет никакого смысла. Сталь толщиной два-три миллиметра хорошо держит удар.

При этом у первого и второго образцов предусмотрены отверстия для слива масла, а у дорогой защиты свои плюсы — более стойкое антикоррозийное покрытие и вентиляция.

Идеальный вариант — найти среднюю по цене защиту картера с полностью продуманной конструкцией. По словам автолюбителя, таких моделей на рынке предостаточно, поскольку конкуренция среди производителей зашкаливает.