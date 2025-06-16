Рассрочка, скидки, возврат процентов: какие бонусы полагаются при покупке жилья

Многие считают, что сейчас купить жилье практически невозможно из-за слишком высокой процентной ставки по ипотеке. Однако опытный покупатель не спешит соглашаться на финальную сумму в чеке и знает, что у застройщиков и их официальных партнеров есть свои акции и секреты, благодаря которым приобретение недвижимости может стать более выгодным.

О том, как на нем сэкономить, эксклюзивно Пятому каналу рассказала сооснователь агентства недвижимости Ольга Манукян.

Закрытая база застройщиков

Бонусов при покупке недвижимости немало. Однако основных можно выделить три. Первый — закрытый список продаж. Это то жилье, которого вообще нет в рынке. Программа недавняя. Что она из себя представляет?

«У партнеров застройщиков есть такая база объектов, которой нет в открытом доступе. И это, конечно, бонус, потому что можно выбрать удобные параметры: этаж, расположение, вид из окна, уникальную цену, а также согласовать индивидуальные условия, получить дополнительную скидку. Ну, и, самое главное, — воспользоваться беспроцентной рассрочкой, что особенно важно в 2025 году, так как ипотека дорогая, а под критерии более дешевой семейной подходят немногие», — объясняет Ольга Манукян.

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Беспроцентная рассрочка

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Второй бонус: у партнеров застройщиков квартиру возможно приобрести на условиях беспроцентной рассрочки.

«У нас есть цикличность строительства, это примерно два-три года, когда объект запускается. Покупатель приходит на старте продаж, делает первоначальный взнос в размере 15%, к примеру, полтора миллиона из десяти. Оставшиеся восемь с половиной даются в рассрочку на три года, платежи можно делать ежемесячно, ежеквартально или раз в полгода. А есть проекты, где можно вообще расплачиваться под конец стройки», — расписала плюсы второго бонуса эксперт.

Сейчас, кстати, такая программа появилась не только для строящегося жилья, но и для готового — а это уже третий и самый главный бонус.

Дополнительные скидки

Помимо прочего, сейчас у всех застройщиков есть свои программы лояльности, по которым вполне реально получить скидку. Дополнительную также можно получить от партнеров, которые официально представляют компанию на рынке.

«Бонус предоставляется, когда вы приходите в агентство недвижимости, который не просто продает все подряд, а является полноправным партнером девелоперов. У них есть свои индивидуальные условия и скидки от 3% до 15% в зависимости от объекта. И в общем можно получить скидку от 20% до 25%», — отметила Манукян.

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Еще возможно вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Для этого нужно просто оформить налоговый вычет.

«Нужно взять необходимые документы, НДФЛ, принести в налоговую или оформить заявку дистанционно через Госуслуги или на сайте Федеральной налоговой службы. Надо понимать, что налоговый вычет за покупку жилья не будет составлять более чем 260 тысяч рублей», — объясняет эксперт.

Также можно вернуть часть выплаченных за ипотеку процентов. В совокупности сумма не будет превышать 390 тысяч рублей. По итогу, суммарно за взятую в ипотеку квартиру можно получить 650 тысяч — но только на одного покупателя один раз в жизни.

Помимо прочего, Ольга Манукян советует не откладывать покупку жилья в надежде, что цены на квартиры наконец-то упадут. Наоборот, цены только продолжат расти — как продолжают расти цены на стройматериалы и коммунальные услуги.