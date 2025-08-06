Обороты, фильтры и давление в шинах: как сэкономить на бензине

Цены на топливо сейчас растут как на дрожжах. При этом на расход горючего влияют разные факторы.

Как уменьшить траты на заправку, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как правильная эксплуатация авто влияет на экономию топлива

В первую очередь на расход бензина влияет стиль вождения. Дерганая езда с резкими ускорениями повышает потребление топлива на 20-30%, поэтому надо следить за тахометром.

«Самое простое правило: не повышать обороты двигателя выше 2000. Достаточно ехать порядка 1500-2000 оборотов», — уточнил автоэксперт Владимир Ахинько.

Если при плавной манере вождения расход по-прежнему заметно превышает паспортные показатели, нужно проверить свечи и воздушный фильтр. В случае образования на свечах нагара электроды не будут давать достаточной искры, возникнут пропуски зажигания.

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В итоге двигатель троит, топливная смесь сгорает не полностью и буквально вылетает в трубу. Неисправные свечи увеличивают расход бензина на 5-10%.

А забитый воздушный фильтр душит двигатель, что тоже увеличивает потребление. Автомеханики рекомендуют менять эту копеечную деталь при каждой замене масла.

На расход топлива влияет и давление в шинах. Если колесо спустило на пол-атмосферы, траты на бензин увеличиваются примерно на 5%. А вот перекачанные шины быстро выведут из строя подвеску. А то и вовсе могут взорваться. Поэтому надо устанавливать рекомендованное производителем давление.

Многие водители летом пытаются сэкономить на работе кондиционера. Он увеличивает расход топлива примерно на литр на 100 километров. Но это в городе. На трассе с открытыми окнами аэродинамика автомобиля ухудшается настолько, что двигатель начинает потреблять больше горючего, чем с включенной климатической системой при закрытых окнах.

И еще один совет от автомехаников: машину не стоит прогревать больше двух-трех минут. Современные двигатели не требуют долгого прогрева, который повышает расход на 15-20%.

Как специальные сервисы помогают сэкономить на бензине

А еще неплохо сэкономить на топливе помогают специальные сервисы.

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«Для того чтобы экономить на заправке на АЗС, я лично чаще всего пользуюсь кэшбеками в банковских приложениях. Кэшбеки бывают разные, от одного до десяти либо даже иногда 20%», — отметил автоэксперт.

Поскольку бонусные категории меняются раз в месяц, можно оформить карты разных банков. А также пользоваться программами лояльности от самих заправочных сетей.

«Некоторые АЗС предлагают своим покупателям в вечернее время либо ночное скидки на продовольственную продукцию и в некоторых случаях также на топливо. Либо, например, при заправке на определенный объем топлива, на большой, например, больше 30 литров либо 40 и так далее. Соответственно, дешевле литр бензина будет стоить», — рассказал Ахинько.

Мониторить и сравнивать цены на разных заправках можно с помощью картографических сервисов. Для этого нужно кликнуть на значок АЗС на навигаторе. В дальней дороге такие сервисы помогут выстроить маршрут с учетом заправок с самыми выгодными вариантами. Специалист уточнил, что на разных заправках даже одной сети цены могут существенно отличаться.

Как на расход топлива влияет его качество

На расход топлива заметно влияет и его качество. Плохой бензин или солярка ухудшают динамику автомобиля, в итоге водителю приходится активнее нажимать на акселератор. Поэтому нужно заправляться только на проверенных заправках. Причем это не обязательно должны быть АЗС известных брендов, ведь иногда и на них автомобилисты жалуются из-за качества горючего.

«Поэтому тут, конечно, лучше подбирать АЗС, на которых вы чаще всего останавливаетесь и заправляетесь. Можно подбирать те АЗС, где действительно довольно-таки большое количество автомобилей. То есть это говорит о том, что люди заезжают, заправляются, все в порядке с топливом, проблем не бывает», — объяснил автоэксперт.

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Кроме того, бывалые водители не советуют заправляться, когда на АЗС идет слив горючего с бензовоза в цистерны. По словам специалиста, бензин в этом случае перемешивается, и тот осадок, который так или иначе остается и находится в этих емкостях, немного поднимается, взбалтывается и может попасть через фильтры в бензобак автомобиля.

Осадок может забить топливную систему автомобиля, что грозит дорогостоящим ремонтом. В любом случае, если сразу после заправки двигатель работает хуже, стоит вернуться на АЗС. Не исключено, что речь идет о некачественном горючем.

«Любой автомобилист имеет полное право запросить у АЗС документацию на тот тип топлива, который он себе заправляет. Естественно, АЗС обязаны предоставить данную документацию в свободном доступе для автомобилиста. Плюс все пробы должны находиться в уголке потребителя», — уточнил Ахинько.

Если на заправочной станции нет документации с пробами топлива или их отказываются предоставить, есть возможность написать претензию, а затем отнести образцы горючего в лабораторию. Если оно оказалось некачественным, а на заправке отказываются удовлетворить претензию, можно смело подавать в суд.