Экономия времени и денег: как дешево помыть машину на мойке самообслуживания

Настоящие шедевры из грязи — американец Скотт Уэйд уже 20 лет рисует на пыльных автомобилях. Такая идея пришла к нему, когда он жил рядом с грунтовой дорогой, и его машина постоянно пачкалась. Сначала Скотт рисовал пальцем, а потом взялся за кисти. Теперь художника знают во всем мире, а некоторые автопроизводители даже заказывают рекламные кампании с его авторскими работами.

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Как правильно мыть машину на мойке самообслуживания, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Как потратить меньше денег на самомое

Но в обычной жизни грязь опасна для лакокрасочного покрытия. На кузове она оставляет мелкие царапины. Лучше машину мыть регулярно — специалисты рекомендуют не реже раза в неделю.

Привести в порядок один кузов обойдется не меньше 600 рублей, а комплексная мойка в два раза дороже. Выходит, что в месяц будет уходить от двух до пяти тысяч рублей из семейного бюджета, но сэкономить можно, если пользоваться мойками самообслуживания.

«Мойка самообслуживания отлично подходит в том случае, если вам необходимо сбить сильное загрязнение с кузова, чтобы оно не впиталось. Или, когда мы приехали с дачи, а там катались по размытой неасфальтированной дороге», — говорит специалист по подбору автомобилей, автоблогер Игорь Сорокин.

Обычно мойка самообслуживания обходится в несколько сотен рублей. Но это, если знать кое-какие хитрости.

«Вообще, правильно начинать с крыши», — начинает он.

Перед тем, как приступить к мойке, нужно внести оплату. Но не стоит торопиться отдавать всю сумму сразу. Чаще всего программное оборудование настроено так, что с момента запуска деньги «капают» без остановки, поэтому за смену программы придется заплатить. Лучше вносить оплату по частям — за каждую услугу отдельно.

«Сначала мы смываем основную грязь водой. Следом будем наносить пену, которая должна „поработать“ какое-то время. Вообще есть мнение, что она лучше действует на сухой машине, но это сильно зависит от состава. А какой состав используется на конкретной самомойке, мы с вами не знаем, поэтому рекомендую пойти по стандартной методике», — советует эксперт.

Как сократить время на мойке самообслуживания

Мало кто знает, но можно заметно сократить время процедуры, если правильно обращаться с моечным шлангом. Во-первых, взять его в руки еще до оплаты, так получится сэкономить секунд 15. Во-вторых, завести шланг за локоть, тогда он не будет мешаться под ногами и отвлекать от работы.

«Смывать пену сразу нельзя. В среднем химия должна поработать хотя бы полторы минуты», — уверяет автоблогер.

Но и держать пену больше трех минут тоже не рекомендуется. На самомойках часто используют агрессивную автохимию, при длительном воздействии она может повредить верхний слой лака. Кроме того, в жару пена быстро высыхает, и тогда смыть ее совсем непросто.

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«То есть мы должны смыть пену точно так же, как мы наносили воду на кузов: с крыши и дальше по стеклам, боковой части, передней и задней», — утверждает специалист.

Не стоит забывать и про колесные арки и диски. Если мыть их правильно, много времени это не займет.

«Делать это надо аккуратно для того, чтобы пикой вот этого пистолета не повредить кузов. То есть промыть арки, элементы подвески, также колесные диски, нужно попробовать очистить машину со всех сторон, потому что, когда мы поедем или когда немного двинем машину, невымытая грязь станет видна», — сообщает Сорокин.

Но, кроме пены на мойках самообслуживания, часто есть еще и шампунь. Он поможет избавиться от сложных загрязнений: машину давно не мыли, и на кузов налипли почки растений или насекомые. Но когда нужно убрать обычную грязь, этот этап можно смело пропустить и сэкономить еще рублей 50.

«На некоторых мойках самообслуживания присутствует аппарат высокого давления с воздухом, который позволяет продуть автомобиль в труднодоступных местах — решетки, зазоры между кузовными элементами, решетки в крыльях, молдинги на крыше, кузове и дверях, поворотники и прочие мелкие элементы, откуда достать влагу тряпкой будет очень тяжело», — рекомендует блогер.

Экономить на этой услуге эксперт не советует. Иначе на кузове могут появиться подтеки, и вся работа пойдет насмарку.

Чем нужно протирать машину после мойки

После этого автомобиль нужно обязательно протереть насухо. Сделать это можно и за пределами бокса, но только в том случае, если на улице нет солнца — иначе на стекле образуется водный камень.

Но если придется протирать машину на мойке, то местные тряпки и губки использовать не стоит. Лучше купить свои: возить их в багажнике и стирать после каждой процедуры.

«Губками и тряпками, которые есть на самомойках, моется огромное количество грязных автомобилей, и вы обязательно затрете себе этим кузов с первого раза. Это, конечно, будет незаметно, но при систематическом посещении таких заведений кузов вашего автомобиля очень сильно потеряет товарный вид», — открывает секрет специалист по автоподбору.

Что надеть на мойку самообслуживание

На мойках самообслуживания можно убить не только лакокрасочное покрытие автомобиля, но и напрочь испортить одежду и обувь. Ведь на таких станциях чаще всего грязно и сыро.

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«Возьмите какую-нибудь обувь, которая либо не промокает, либо ее не жалко, потому что даже в хорошую погоду вы все равно промочите ноги. На руки следует надеть перчатки. Я использую нитриловые перчатки, они одноразовые», — подробно рассказывает он.

Итоги одной мойки:

три минуты — ополоснуть автомобиль водой (120 рублей);

одна минута — нанесение пены (61 рубль);

полторы минуты — работа пены на кузове (бесплатное ожидание);

три минуты — смывание остатков пены (120 рублей);

одна минута — продувка воздухом (23 рубля);

три минуты — протереть авто насухо (бесплатно на улице).

Итог: 12,5 минут и 324 рубля за большой внедорожник. С обычным седаном получилось бы еще в два раза дешевле. Как только автомобиль выгнали на свет, сразу стали заметны дефекты. Где-то не до конца смыли пену — и на кузове появились белые разводы, а где-то и вовсе грязь.

«На самомойке присутствует большое количество ограничений. Мы не можем растягивать это удовольствие надолго. Пока мы моем одну часть, вторая уже высохла», — уверяет знаток.

К тому же, далеко не на всех мойках самообслуживания используют качественную автохимию и обеспечивают сильный напор воды. А это тоже влияет на результат. Но эксперт уверен: главная ошибка в том, что мастер поторопился.

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«Если мы моем машину на самомойке каждый день, то, наверное, за год какое-то количество денег мы сэкономим вот этими секундами. Пока мы будем бегать, суетиться, нажимать кнопки, то что-нибудь перепутаем, наступим на шланг, коврик упадет, шлангом повредим кузов. Спешка ни к чему. Потратить на 100 рублей больше, но провести эту процедуру не спеша, вдумчиво и аккуратно», — рекомендует специалист.

Получается, сэкономить на мойке самообслуживания можно, но делать это нужно не в ущерб качеству. На полноценную процедуру для седана уйдет 10-15 минут. А на внедорожник лучше потратить не меньше 20. Даже с учетом такого времени, цена получится ниже, чем за на обычной мойке.