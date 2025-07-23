Газ или бензин: каким-топливом выгоднее заправлять машину

Газовое горючее примерно в два раза дешевле бензина. Если литр 95-го сейчас стоит больше 60 рублей, то газ обойдется всего в 30 рублей.

Действительно ли автолюбителям пора массово переходить на газомоторное топливо, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

В каком случае можно сэкономить при переходе на газ

Цены на газовое оборудование кусаются. По словам автоэксперта Михаила Дубового, чтобы это начало окупаться либо приносило экономию, нужно делать большие пробеги.

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«Если вы мало эксплуатируете автомобиль, то никакой экономии не будет, потому что на газовое оборудование вы потратите от 50 до 100 тысяч рублей», — уточнил он.

Кроме того, газа двигатель потребляет больше, чем бензина, примерно на 15-20%. То есть, чтобы проехать 100 километров, в бак придется залить десять литров 95-го, а вот газа — уже 12. Заправляться придется чаще, а газовых станций на трассах намного меньше, чем обычных.

«Метановые в основном распространены на юге России, также в Предкавказье и Кавказ из-за того, что там многие передвигаются по большому километражу», — рассказал специалист.

Также газобаллонное оборудование (ГБО) занимает немало места. Эксперт отметил, что его размещают очень часто вместо запасного колеса, либо газовый баллон занимает пространство багажника.

К тому же ГБО — это дополнительный вес. Заправленный баллон с пропан-бутаном весит около 50 килограммов, с метаном — 100. Да и динамика у машины на газовом топливе хуже, чем на бензине. Чтобы разогнаться, водителю придется активнее жать на педаль акселератора. А это, опять же, повышает расход топлива.

Получается, что экономия фактически минимальна, подчеркнул Дубовой.

Все ли двигатели могут работать на газе

Эксперт рассказал: не все двигатели внутреннего сгорания будут положительно работать на газе.

«Многие современные двигатели — это не те системы, которые использовались 20-30 лет назад. Там очень много параметров, которые должны работать совместно с ЭБУ двигателя», — заявил он.

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ЭБУ — это электронный блок управления. То есть «мозги» двигателя. При установке газобаллонного оборудования в большинстве случаев этот блок нужно перепрошивать. Если этого не сделать, мотор будет работать некорректно. Но далеко не все сервисы делают эту прошивку.

Нужно ли регистрировать ГБО

Еще одним нюансом является то, что ГБО нужно обязательно регистрировать в ГАИ. Езда с неоформленным оборудованием водителю грозит штрафом в 500 рублей. Кроме того, сотрудник Госавтоинспекции выпишет предписание об устранении нарушения. Если его не выполнить, оштрафуют уже на сумму от двух до четырех тысяч рублей или дадут 15 суток ареста.

А еще инспектор может приостановить регистрацию транспортного средства, то есть ездить на автомобиле будет уже нельзя. Ведь несертифицированное ГБО небезопасно.

Может ли газовое оборудование в авто взорваться

Неисправное газовое оборудование может взорваться, например, при сильном перегреве, когда давление в баллоне превысит критические значения. Или при утечке — для детонации достаточно малейшей искры.

В отличие от газа, бензин не взрывается, а горит. Детонируют только его пары.

«В случае если будет ДТП, то бензин просто вытечет», — отметил специалист.

Авторы программы решили провести эксперимент. В полулитровую жестяную банку налили топливо и прикрутили к ней петарду, а затем подожгли. Банка уцелела, а бензин просто сгорел.

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Теперь эксперимент повторяют с газовым баллоном. Эксперт поджигает фитиль и отходит на безопасное расстояние. От баллона ничего не осталось. И это при том, что его стенки намного толще жестянки.

«Подставка металлическая толщиной один миллиметр, на которой стоял баллон 500 миллиграмм, а у вас в машине где-то 20-40 литров газа. Представьте, что будет в случае чего», — сказал Дубовой.

Таким образом, устанавливать ГБО нужно только в специализированных сервисах. И только в том случае, если машина наматывает по 100 километров в день. Иначе овчинка не стоит выделки: при малых пробегах газобаллонное оборудование окупится в лучшем случае через два-три года.