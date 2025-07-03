«Вику можно только пожалеть»: в чем подписчики заподозрили Антона Макарского

Громкий скандал с участием Антона Макарского. В чем подписчики заподозрили актера? Что по этому поводу заявила его жена Виктория? И кто еще из звезд столкнулся с похожей ситуацией? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Уже который день в семье Макарских кипят страсти. Антона и его супругу Викторию атакуют возмущенные подписчики. Они пишут гневные комментарии, где обвиняют артиста в издевательствах над женой и детьми.

«Не знаю, как они с ним уживаются».

«Вику можно только пожалеть. Она зависит от него и всю жизнь терпит».

Поводом для громкого скандала стало давнее интервью семейной пары. Макарский рассказывал, что постоянно проверяет телефон жены, следит за ее поведением и контролирует расходы. А также запретил общаться с друзьями и ярко краситься.

Сама Виктория Макарская тогда пыталась сгладить углы. Правда, позже призналась, что муж действительно часто заставляет ее понервничать. А ведь ради него она когда-то отказалась от карьеры певицы, родила двоих детей и посвятила всю себя семье.

«Я никогда не забуду случай, когда на съемках просто я Антона потеряла. День не звонит, два не звонит, три не звонит. А я точно знаю, что он уже должен прилететь. Конечно, начинаю звонить по всем телефонам. Наконец, я дозвонилась до второго режиссера. Говорю: „Вера, спроси, пожалуйста, почему Антон не дома?“. И такой искренний ответ, который меня просто потряс. Говорит: „А он сказал, что не хочет“», — поделилась жена артиста.

Подписчиков такое поведение Макарского возмутило. А в сети стали появляться новости о разводе пары и даже домыслы о том, что актер поднимает на супругу руку.

«Чаще всего такой человек, если не нападает открытой агрессией, то, скорее всего, есть закрытая агрессия. Например, игнорирование, когда с тобой молчат, не разговаривают, не разрешают выходить из дома, исключают друзей, подруг. Это модель „тиран-жертва“, где существует тотальный контроль, и удовлетворение человек получает от этого контроля и от того, что ему кто-то подчиняется», — объяснила клинический психолог Ольга Гельман.

Подписчики привели в пример Дмитрия Диброва. Тот однажды заявил, что мужчина должен выбирать себе жену как можно моложе и чуть ли не со школьной скамьи ее воспитывать под себя. К примеру, его супруге Полине запрещается даже сидеть в интернете, когда муж находится дома. На ведущего обрушилась критика.

«Это дуры, которые жизнь построили на неправильной траектории, а теперь сидят на женских сайтах целую ночь. Я у них самый безвкусный дед, противный. Они даже называют меня бабушкой. Почему я бабушка, черт их разберет» — высказался телеведущий Дмитрий Дибров.

Звание домашнего тирана так называемые хейтеры присвоили и певцу Алексею Чумакову. За интервью, в котором артист весьма оригинально описал знакомство со своей супругой Юлией Ковальчук, цитата: «Вдул с последствиями». Многие решили, что этими словами он оскорбил жену и мать своих детей. Артист на это лишь отшутился.

«Учитывая, что психологически я в вечном переживании за семью, а моя банковская карта и пин-код от нее у жены, пришел к выводу, что меня абьюзят по полной программе. Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло. Наверное, подам в суд», — заявил Чумаков.

Артист заметил, что те, кто пишет гадости, почему-то думают, что они имеют право это делать.

«Но я же никому зла не сделал. Причем ни зрителям, которые пишут про меня гадости, ни, самое главное, собственной жене зла-то я не сделал», — отметил Алексей Чумаков.

Юлия Ковальчук подтвердила, что конечно, случаются моменты каких-то разногласий.

«И кричим друг на друга иногда бывает, и не разговариваем сутки», — сказал артист.

«Такого не было. Что ты такое говоришь? Сутки никогда в жизни мы не разговаривали», — опровергла Ковальчук.

Пересуды закончились только после личного вмешательства его жены. Ковальчук заявила, что у них все хорошо и она не видит ничего страшного в признании мужа. По ее примеру Макарская тоже не стала молчать.

«Меня никто не избивает. Я не лежу в психушке, мы не разводимся. Пожалуйста, родные, не присылайте нам больше эти видеофейки. Мы не можем комментировать чьи-то извращенные фантазии и тратить на них свое драгоценное время», — заявила жена артиста.

«Почему-то на них всегда какая-то непонятная клевета. Во-первых, супруга, девушка, знает, на что она идет, за кого выходит замуж и с кем изначально. Если ей не хватило времени, столько времени понять, что это за человек, и если даже на девушку поднимают руку, она бы, наверное, ушла. Но не уходит, она с ним», — выразила мнение телеведущая Таша Белая.

Виктория Макарская также призналась, что является счастливой женой. А то, что иногда супруг с ней резок, не берет во внимание. Мол, с кем не бывает.

«Это может быть далеко от мудрости. Это просто стратегия: подстраиваться, избегать и как будто бы капитулировать. Потому что признаться в том, что я много лет живу с этим и ничего не решаю, что у меня нет на это сил, порой сложнее, чем сказать, что все нормально», — объяснила психолог Гельман.

Пара также уверяет, что за годы брака они давно примирились с недостатками друг друга. Стараются всегда находить компромисс. К примеру, для совместного отпуска выбирают курорт, который устраивает обоих.

«Мы были в Сочи, должен вам сказать. И, несмотря на разность во вкусах, я люблю, например, зиму, кто-то, как моя жена, любит лето, такое влажное, жаркое, душное, все равно мы друг другу принесли взаимную радость», — признался Антон Макарский.

В вопросах воспитания наследников разногласия бывают до сих пор. Но супруги все-таки сошлись во мнении, что превыше всего комфорт детей.

«Машка сейчас скатилась на тройки, она перешла в шестой класс. Вика что-то начала ей говорить, какие-то нравоучительные слова о том, что надо получать пятерки, надо учиться хорошо. Она говорит: „Мам, зато я счастливая“», — поделился актер.

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А чтобы у подписчиков не осталось сомнений в том, что между супругами все хорошо, Макарская выложила на своей странице в соцсети видео с отдыха, где они с мужем весело смеются и с удовольствием проводят время друг с другом.

«То, что происходит у нас с Антоном Макарским, знаем только мы. Поэтому, когда нас кто-то начинает обсуждать, осуждать, что-то пытаться фантазировать, я говорю: „Ребят, вы вообще понятия не имеете, что у нас происходит“», — заявила супруга актера.

Впрочем, им не в первый раз приходится оправдываться перед публикой. Паре то и дело приписывают ссоры и размолвки, регулярно «разводят» в сети. Но в этом году они отметят уже 25-ю годовщину отношений. И, по словам самих Макарских, расставание не входит в их дальнейшие планы.