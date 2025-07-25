Почаевская икона Божией Матери: в чем помогает и какие чудеса творит

Почаевская Божия Матерь — это почитаемая в православии икона Богородицы. Святыню чтут с конца XVI века. За это время было сделано около 300 списков с чудотворного образа.

История Почаевской иконы Божией Матери

Изображение явления Пресвятой Богородицы на Почаевской горе. Выставка «Образ пресвятой Богородицы в русской книжной миниатюре». © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

Ис­то­рия этой чу­до­твор­ной ико­ны Бо­го­родицы началась в XIII веке. В лесах близ Почаевской горы (ныне Тернопольская область Украины) в 1240 го­ду по­се­ли­лись два ино­ка из Киево-Печерской лавры. Они спасались от набегов монголо-татар и решили укрыться в ските афонского монаха Мефодия. Од­на­жды один из них по­сле мо­лит­вы по­шел к вер­шине го­ры и уви­дел Бо­го­ро­ди­цу, сто­я­щую на камне. Дева Мария явилась ему, словно объ­ятая пла­ме­нем. Монах скорее побежал и по­звал своего собрата, и тот тоже удо­стоился чести со­зер­цать святую.

Тре­тьим сви­де­те­лем чуда стал пас­тух Иоанн Бо­сой. Уви­дев необыч­ное свечение, он из любопытства поднялся на гору и увидел Пре­чи­стую Ма­терь. Сияющая фигура предстала в облике Царицы Небесной в богатых одеяниях, с венцом на голове и скипетром в руке.

Когда яв­ле­ние ис­чез­ло, на камне, где сто­я­ла Бо­го­ро­ди­ца, остал­ся от­пе­ча­ток Ее пра­вой сто­пы. От­пе­ча­ток со­хра­нил­ся до сих пор и все­гда на­пол­нен во­дой, ко­то­рую чу­дес­ным об­ра­зом ис­то­ча­ет ка­мень, несмотря на нескончаемое количество паломников. На месте явления Девы Марии был заложен Успенский храм По­ча­ев­ского мужского мо­на­сты­ря. С годами комплекс приобрел статус лавры.

Примечательно, что Успенский храм построен не по канону. Его врата направлены не на восток, а на север. Только так в условиях ландшафта Почаевской горы можно было выстроить надежное убежище для чудотворного источника.

Чудотворная икона Богородицы появилась в обители несколько веков позже. В 1597 году монастырь получил ее в дар от местной помещицы Анны Гойской вместе со значительными земельными угодьями и имениями. Образ Богоматери полячка получила сама в подарок от священнослужителя в 1559-м. Тот остановился в имении Гойских по пути в Москву и преподнес хозяйке византийскую икону в благодарность за гостеприимство. Когда образ признали чудотворным, его передали в монастырь.

Что изображено на Почаевской иконе

Прибытие в Москву чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы 2009 год. patriarchia.ru

Почаевская икона Богородицы относится к византийскому иконографическому типу Умиление (Елеу́са на греческом языке). Умиление — один из основных типов изображения Божией Матери в православной иконописи.

Божия Матерь изображена по пояс. Она нежно прижимает к себе Младенца Иисуса правой рукой и оборачивает его спину и ноги платом. Дева Мария склоняет к Богомладенцу голову, а тот прижимается к ней щекой. Одной рукой он обнимает Марию, а другой благословляет каждого из верующих.

Икона небольшого размера: всего 23×30 сантиметров. По периметру ее расположены миниатюрные лики святых: пророка Илии, святителя Мины, первомученика Стефана, преподобномученика Авраамия, великомучениц Екатерины, Параскевы и Ирины. Чудотворный образ украшает золотая риза и необычный киот в виде восьмиконечной звезды, щедро украшенной жемчугом и драгоценными камнями.

Поскольку на иконе между Марией и Иисусом нет расстояния, икону считают воплощением безграничной любви и неразрывной связи между Матерью и Сыном. Она также символизирует единство Церкви и Бога. Икона прообразует будущую крестную жертву Христа как высшее выражение любви Бога к людям.

В 1773 году лики Младенца Христа и Богородицы были коронованы присланными папой Климентом XIV двумя коронами из чистого золота.

На списках чудотворной Почаевской иконы часто изображают камень с отпечатком стопы Божией Матери.

Чудеса Почаевской иконы Божией Матери

Прибытие в Москву чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы 2009 год. patriarchia.ru

Как только в семье Гойских появилась эта икона, домочадцы стали замечать исходящее от нее сияние. На протяжении нескольких столетий количество чудес росло и множилось, но далеко не все из них оказались зафиксированы на бумаге.

Исцеление брата хозяйки. Первое чудо произошло спустя почти 40 лет — в 1597 году. Слепой и хромой Филипп, брат Анны, стал первым, кто получил исцеление. Он прозрел и выздоровел, помолившись Пресвятой Богородице.

Женщина сочла неправильным держать такую икону в доме и пожертвовала ее в Успенский храм, чтобы все прихожане могли молиться лику Богородицы. Она также пожертвовала деньги на ризу. По молитвам у иконы Пресвятой Богородицы множество людей получили исцеление.

Сумасшествие за глумление. Когда владения перешли по наследству к племяннику помещицы, тот решил забрать у монастыря подаренную икону и начал многолетнюю тяжбу за земли. Андрей Фирлей в отличие от тетки был протестантом и не терпел православия.

Его супруга, ему под стать, однажды решила поглумиться над святыней. Она нарядилась священником и стала в шутку проводить «службу» перед Почаевской иконой. Наказание последовало незамедлительно: за дерзкое поведение женщина помутилась рассудком и стала одержима бесами. Она странно себя вела, пугала домочадцев, а врачи разводили руками.

В отчаянии Андрей Фирлей решил избавиться от пугающей иконы и отнес ее обратно в монастырь. И лишь когда конфликт с обителью был улажен, его безумная жена пришла в себя.

Спасение от турок. В июле 1675 года Почаевский монастырь осадили турки во время польско-турецкой войны. Местные жители укрылись от захватчиков за стенами обители. Штурм длился три дня. Игумен призвал всех горячо молиться Почаевской иконе об избавлении от неприятеля — и тут над храмом воссиял образ Богородицы с распростертым омофором в руках. Ее окружало ангельское войско в доспехах и с обнаженными мечами. С ними был преподобный Иов Почаевский.

Турки начали стрелять в Богородицу, но все стрелы возвращались и поражали самих захватчиков. В ужасе те отступили, а преисполненные веры защитники монастыря довершили разгром неприятеля.

Спасение кучера. В начале XVIII века Почаевский монастырь перешел под патронат униатской (грекокатолической) Церкви и пребывал под ним более века. Униаты чтили Почаевскую икону и вели записи о случившихся чудесах. За это время они зафиксировано более 500 случаев.

Читайте также Калужская икона Божией Матери: в чем помогает и какие чудеса творит

Польский магнат и государственный деятель Николай Потоцкий отличался крутым нравом. Когда он проезжал мимо Почаева, лошади понесли, и экипаж перевернулся. Не долго думая знатный пассажир решил пристрелить кучера. Испуганный возница стал молиться Почаевской иконе Божией Матери. И пистолет несколько раз дал осечку.

Впечатленный Потоцкий решил взглянуть на чудотворную икону. Говорят, что из храма вышел другим человеком. Он сменил гнев на смирение, стал благодетелем монастыря и ратовал за канонизацию преподобного Иова католической Церковью. Он лично добился через высокопоставленных священников дарования иконе корон от папы римского. Потоцкий перед смертью был пострижен в монахи и, согласно его завещанию, был похоронен в Успенском соборе.

Прозрение девочки. В 1831 году Почаевский монастырь перешел вновь в лоно православной Церкви. Год спустя слепая девочка Анна Акимчукова пришла в храм вместе с 70-летней бабушкой. Они проделали путь в 200 верст из Каменец-Подольска. Помолившись у иконы и умыв глаза водой из стопы Богоматери, она вдруг стала видеть.

Исцеление парализованной женщины. В советские годы чудеса тоже случались. Летом 1950-го в монастырь из города Чкалов (ныне Оренбург) приехала монахиня Варвара (в миру Елена Путятина) из Оренбурга. Она была парализована и передвигалась на костылях и при поддержке своей спутницы инокини Марии. Целых 48 лет она страдала от этого недуга и моментально выздоровела, помолившись у иконы Богородицы. Женщина оставила в храме костыли и ушла уже на своих ногах без посторонней помощи.

Защита от униатов. В 1991 году униаты предприняли попытку захватить Почаевскую лавру. Из Львова уже выехали автобусы с налетчиками. Иноки и миряне, пришедшие в обитель по зову монастырского колокола, начали читать акафисты Божией Матери и преподобному Иову Почаевскому перед чудотворным образом Богородицы. Молитва продолжалась всю ночь. До лавры автобусы так и не доехали.

Возвращение слуха. Шестилетний Юра Кокоркин потерял слух. Врачи не смогли понять причину, и тогда бабушка поехала в Почаевскую лавру и привезла внуку оттуда маленькую иконку Божьей Матери, и ребенок исцелился.

Чудеса от Почаевской иконы Божией Матери продолжаются и по сей день.

Где сейчас находится Почаевская икона Богородицы

Молебен перед чудотворным образом Пресвятой Богородицы в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове 2009 год. patriarchia.ru

Оригинал святыни по сей день хранится в Свято-Успенском храме Почаевской лавры (Тернопольская область, Украина). Она располагается на третьем ярусе иконостаса, Во время молебна образ спускают вниз, чтобы все желающие могли приложиться к нему. Данный монастырь — это крупнейший православный храмовый комплекс на западе Украины и второй на территории страны после Киево-Печерской лавры.

Почитаемые списки с чудотворной иконы находятся в следующих храмах:

Троицкий собор Свято-Даниловского монастыря в Москве;

Храм апостолов Петра и Павла в Лефортове в Москве;

Храм Почаевской Иконы Божией Матери в Южном Чертанове в Москве;

Храм Почаевской иконы Божией Матери в Белгороде;



Рождественский храм в Псковской области, Михайловское;

Иоанно-Введенский монастырь в Тюменской области.

Всего в разных странах насчитывается порядка 45 храмов, освященных в честь Почаевской иконы Божией Матери.

В какие дни почитается Почаевская икона

Прибытие в Москву чудотворной Почаевской иконы Пресвятой Богородицы 2009 год. patriarchia.ru

Празднование чудотворной иконе Богородицы совершается несколько раз в год: 13 апреля, 5 августа и 12 сентября.

Летняя дата была установлена в память избавления монастыря от турецкой осады 23 июля 1675 года по старому стилю.

Покров Пресвятой Богородицы 2025 — история праздника и значение иконы

В чем помогает Почаевская икона

patriarchia.ru

Почитаемой христианской святыне вот уже более четырех столетий молятся о заступничестве и помощи в самых сложных жизненных ситуациях.

Пресвятая Богородица исцеляет через икону и источник на месте Ее отпечатка стопы различные недуги, в том числе и душевные (особенно глазные болезни, глухоту, заболевания опорно-двигательного аппарата).

Она дарует счастливое замужество и деторождение, защищает от врагов или тайных недоброжелателей и способствует победе над ними, помогает обрести душевное равновесие и встать на праведный путь.