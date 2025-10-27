Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Последний осенний месяц осени отлично подойдет для трансформаций. Энергия полной Луны осядет в волосах 5 ноября, а трансформировать ее в перемены можно будет 21-го, в новолуние.

Каким знакам в октябре стоит планировать поход к парикмахеру, а каким остановиться на щадящих уходовых процедурах, рассказала астропсихолог и автор блога «Астрология Успеха» Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и индикатор здоровья, эмоционального состояния и энергии.

Луна влияет на рост, силу и внешний вид волос. В нужный день стрижка или окрашивание способны усилить вашу энергию, привлечь удачу и гармонию, а в неблагоприятные дни — ослабить волосы и снизить жизненные силы.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует особый лунный календарь.

Общий гороскоп стрижек на ноябрь 2025

Ноябрь 2025 будет насыщенным.

Полнолуние 5 ноября принесет максимальную активность энергии.

Новолуние 20 ноября — период обновления и перемен.

В эти дни особенно важно планировать поход к парикмахеру и выбирать щадящие процедуры.

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2025

Выбрать лучшее время для обновления образа можно, сопоставив фазы Луны с зодиакальными созвездиями.

1 ноября — Растущая Луна в Рыбах

В первый день последнего месяца осени стрижка укрепит волосы, а уход сделает их блестящими и мягкими.

«Стоит помнить, что Рыбы ценят мягкость и плавность. Линии стрижки лучше делать легкими, а лучший эффект принесут маски и SPA-процедуры», — отметила астролог.

2 ноября — Растущая Луна в Рыбах и Овне

Воскресенье подходит для окрашивания и укрепляющих процедур. Волосы будут густыми и блестящими.

Важно знать, что Овен любит энергию и динамику. Стрижка в этот день даст силу, но резкие эксперименты лучше отложить.

3 ноября — Растущая Луна в Овне

Понедельник будет идеален для легких стрижек и обновления формы прически. Волосы станут более послушными.

Однако Овен импульсивен. Волосы могут быть непокорными, поэтому важна аккуратность в укладке.

4 ноября — Растущая Луна в Овне и Тельце

Подходит для ухода и укрепления волос. Стрижка придаст объем.

Тельцы любят стабильность. Волосы будут держать форму, но эксперименты с длиной не рекомендуются.

5 ноября — Полнолуние в Тельце

Стрижка нежелательна. День лучше посвятить уходу и питательным маскам.

Тельцы ценят естественность. Волосы могут быть непослушными, эксперименты с формой не рекомендуются.

6 ноября — Убывающая Луна в Тельце и Близнецах

Первый четверг ноября подойдет для ухода, масок и укрепляющих процедур. Волосы станут густыми и блестящими.

Близнецы любят перемены. Волосы могут быть непослушными, но легкая стрижка принесет гармонию.

7 ноября — Убывающая Луна в Близнецах

Идеальное время для ухода и окрашивания в мягкие оттенки. Волосы будут послушными.

Близнецы обожают эксперименты, но сегодня лучше выбирать легкие и естественные решения.

8 ноября — Убывающая Луна в Близнецах и Раке

Хороший день для ухода и масок. Волосы станут мягкими и шелковистыми.

Рак любит заботу. Процедуры принесут максимальный эффект.

9 ноября — Убывающая Луна в Раке

Воскресенье подходит для легкой стрижки и укрепления волос.

«Рак чувствителен к изменениям. Потому не стоит делать резких перемен в длине», — советует эксперт.

10 ноября — Убывающая Луна в Раке и Льве

В понедельник стрижка нежелательна, лучше подойдет уход за волосами.

Лев любит яркость и эффектные прически. Поэтому волосы могут быть непослушными.

11 ноября — Убывающая Луна в Льве

Стрижка не рекомендуется. А вот уход и маски принесут наибольшую пользу.

Лев горд и энергичен. Волосы могут вести себя непредсказуемо, поэтому эксперименты с формой не будут удачными.

12 ноября — Убывающая Луна в Льве

Хороший день для укрепления волос, масок и питательных процедур.

Лев любит яркость, но в это время лучше довериться бережному уходу.

13 ноября — Убывающая Луна в Льве и Деве

Подходит для легкой стрижки и ухода. Волосы будут мягкими и послушными.

Дева ценит аккуратность. Потому и стрижка должна быть ровной и опрятной.

14 ноября — Убывающая Луна в Деве

Хороший день для укрепляющих процедур. Волосы будут сильными и блестящими.

Дева любит практичность, так что процедуры должны быть простыми, но эффективными.

15 ноября — Убывающая Луна в Деве и Весах

Подходит для ухода и масок. Волосы станут блестящими и густыми.

Весы ценят гармонию. Так что волосы будут красивыми после процедур.

16 ноября — Убывающая Луна в Весах

Легкая стрижка разрешена, уход желателен.

Весы любят эстетичность, поэтому прическа выйдет аккуратной.

17 ноября — Убывающая Луна в Весах

Хороший день для масок и ухода, стрижку лучше отложить.

Весы ценят гармонию и красоту. Прически лучше делать мягкими.

18 ноября — Убывающая Луна в Весах и Скорпионе

Подходит для укрепления волос и ухода.

«Скорпион любит трансформацию: волосы быстро растут после ухода, но резкие изменения формы не рекомендуются», — заметила Александра Курникова.

19 ноября — Убывающая Луна в Скорпионе

Стрижка нежелательна. День лучше посвятить уходу и маскам.

Скорпион энергичен. Поэтому волосы могут быть непослушными.

20 ноября — Новолуние в Скорпионе и Стрельце

Стрижка не рекомендуется. Однако это будет лучшее время для ухода и восстановления волос.

Под влиянием Скорпиона волосы могут вести себя непредсказуемо, так что эксперименты с формой лучше отложить.

21 ноября — Растущая Луна в Стрельце

Подходит для укрепляющих процедур. Волосы станут блестящими.

Стрелец любит свободу и перемены. Волосы могут быть непокорными, однако важна аккуратность в укладке.

22 ноября — Растущая Луна в Стрельце

Хороший день для ухода и масок. Волосы будут мягкими и здоровыми.

Стрелец открыт к экспериментам, но в эту субботу лучше выбирать мягкие линии стрижки.

23 ноября — Растущая Луна в Стрельце и Козероге

Стрижка придаст волосам силу и объем.

Козерог любит стабильность. Волосы будут послушными и податливыми к укладке.

24 ноября — Растущая Луна в Козероге

Подходит для укрепляющих процедур и окрашивания.

Козерог ценит аккуратность. Поэтому волосы будут мягкими и сильными.

25 ноября — Растущая Луна в Козероге и Водолее

Хороший день для стрижки и окрашивания.

Водолей любит эксперименты, но в этот вторник волосы поведут себя предсказуемо.

26 ноября — Растущая Луна в Водолее

Стрижка и окрашивание принесут эффектность и силу волос.

«Отличный день для креативных причесок и ярких экспериментов», — отметила астролог.

27 ноября — Растущая Луна в Водолее и Рыбах

Подходит для ухода и масок. Волосы станут мягкими и послушными.

Рыбы ценят мягкость, поэтому маски и масла дадут максимальный эффект.

28 ноября — Растущая Луна в Рыбах

Идеальный день для ухода и укрепления волос.

Волосы станут блестящими, мягкими и здоровыми.

29 ноября — Растущая Луна в Рыбах

Подходит для окрашивания и масок. Волосы будут легко укладываться.

Рыбы любят гармонию. Мягкие линии стрижки будут идеальны.

30 ноября — Растущая Луна в Рыбах и Овне

Хороший день для ухода, укрепления и легкой стрижки.

Овен любит энергию и движение. Волосы будут крепкими, но непокорными, аккуратность в укладке важна.