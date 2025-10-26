Пакет с кровью, матча-мозги и болото с червями: рецепты напитков на Хэллоуин

Не всухомятку же заглатывать червяков-спагетти и хрустеть печеньем в виде костей на Хэллоуин — хорошо бы и мозгами мумии запить! Или чем-то более оригинальным — например, болотной жижей.

А чтобы вечеринка действительно запомнилась надолго, перед ней можно зарядиться горячим тематическим кофе. Привычные теплые бодрящие напитки легко адаптировать под Хэллоуин, а если хочется заморочиться и поразить друзей навыками бариста — есть несколько действительно оригинальных вариантов. Лишь бы они не умерли от восторга!

Рецепты любимого вампирского коктейля, украшенной мозгами мумии матчи и других хэллоуинских напитков эксклюзивно для Пятого канала выкрал из потустороннего мира бар-менеджер сети кофеен OMG Амерханов Руслан.

Рецепты горячих напитков на Хэллоуин

Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

На Хэллоуин чаще встречаются варианты прохладных коктейлей, но почему бы не разнообразить праздничное утро тематической матча-латте или пугающей альтернативой банальной чашке кофе?

Тем более процесс приготовления самих теплых напитков практически не изменился, в рецепте лишь появились оригинальные акценты. Что ни сделаешь ради стильной фотки в соцсети!

Матча-мумия



Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Ингредиенты

Матча;

Кокосовое молоко;

Сухая смесь из цедры грейпфрута, тростникового сахара и печенья;

Кондитерские украшения — глаза и посыпка черного цвета, зеленый пищевой краситель;

Взбитые сливки.

Украшение чашки

Для горячей матчи на кокосовом молоке стеклянную чашку можно обклеить стерильным бинтом и наклеить поверх него кондитерские украшения в виде глаз с помощью глюкозного сиропа.

Приготовление

Приготовленную заранее матчу разбавить кокосовым молоком (можно любым другим — на ваш выбор). Для сладости добавить сухую смесь из цедры грейпфрута, сахара и крошки печенья. Затем тщательно перемешать.

Подача

Сверху напиток украсить окрашенными зеленым пищевым красителем взбитыми сливками — получатся мозги мумии.

Также напиток можно украсить черное посыпкой — такие тематические добавки продаются уже в готовом виде. Последний штрих — печенье.

Бичерин «Череп»



Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Ингредиенты

Двойной эспрессо;

Сливки 10%;

Молочный шоколад;

Немного молока;

Апельсиновый сок;

Красный пищевой краситель;

Клубничный топпинг;

Взбитые сливки.

Украшение чашки

Для напитка заранее приобрести чашку в форме черепа и обклеить ее паутиной из ваты. Можно закрепить на ней пластмассовых паучков.

Приготовление

Смешать двойной эспрессо, сливки, апельсиновый сок, и растопленный с добавлением молока на водяной бане шоколад. Взбить пенку.

Подача

На этот раз взбитые сливки нужно окрасить красным пищевым красителем. Сверху полить напиток клубничным топпингом — он будет стекать по молочной шапке, имитируя кровь.

Рецепты холодных напитков на Хэллоуин

Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: 5-tv.ru

На первый взгляд кажется, чтобы сделать такие необычные коктейли, нужно быть профессиональным бариста, но сам процесс приготовления совсем не сложен! Все подробно продемонстрировал и пояснил в видео Амерханов Руслан.

Безалкогольный «Апероль Шприц» с кровью



Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Ингредиенты

Безалкогольное игристое вино;

Безалкогольный апероль;

Цитрусовый биттер (продается на маркетплейсах);

Лед;

Малиновое пюре в стерильном медицинском шприце.

Приготовление

За основу коктейля взят классический безалкогольный Апероль. Его нужно смешать со льдом и безалкогольным игристым вином. Добавить для акцентной горечи цитрусовый биттер.

Подача

В специальный не медицинский шприц набрать перебитой с сахаром пюре малины. Потом его можно эффектно выдавить в напиток.

Кровь «Сумерки»



Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Ингредиенты

Грейпфрутовый фреш;

Малиновое пюре;

Свекольный бальзамик (продается на маркетплейсах);

Двойной эспрессо;

Малиновый сироп;

Кордиал земляника (продается на маркетплейсах).

Приготовление

В основе кровавого пакетика классический бамбл. Малиновое пюре смешать с грейпфрутовым фрешем, сиропом малины и двойным эспрессо. В полученную смесь влить свекольный бальзамик и земляничный кордиал.

Подача

В медицинский пакет для переливания крови залить наш напиток, это удобно сделать с помощью шприца. Напиток, пусть и хранится в герметичной упаковке, но долго не хранится из-за кофейной основы.

Коктейль «Болото»



Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Ингредиенты:

Листья базилика;

Безалкогольный ром;

Сахарный сироп;

Безалкогольное игристое вино;

Пищевой пенообразователь Bubble drops (продается на маркетплейсах);

Пищевые блестки;

Немного укропа;

Мармеладные червячки.

Украшение бокала

Для коктейля взять бокал шале — его еще называют блюдце. Края снаружи смазать глюкозным сиропом, оставив промежуток, из которого в дальнейшем будет удобно пить. На клейкий слой произвольно наклеить укроп — ему выпадет роль сыграть на хэллоуинской вечеринке болотный мох.

Приготовление

В шейкер положить 15-20 зеленых листьев базилика без стеблей, тщательно размять их. Добавить безалкогольных ром и пенообразователь. В полученную смесь влить сахарный сироп, насыпать лед и взболтать в шейкере.

Коктейль перелить в бокал через ситечко, долить в конце безалкогольное игристое вино.

Подача

Чтобы добиться более яркого, загадочного эффекта, в «Болото» после его приготовления вмешать пищевые блестки. «Посадить» в его зеленую пучину мармеладных червячков.

Коктейль «Черная вдова»



Рецепты напитков — коктейли и кофе — на Хэллоуин. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Ингредиенты

Безалкогольная водка (подкрашенная заранее пищевым черным углем);

Апельсиновый фреш (подкрашенный заранее пищевым черным углем);

Малиновое пюре;

Кордиал земляника;

Лед;

Украшение «Глаз» из консервированного личи с голубикой на шпажке. Можно придумать и свой устрашающий варинат.

Приготовление

Малиновое пюре смешать с земляничным кордиалом. Перелить в стакан и сразу положить туда лед.

Отдельно в шейкере взболтать безалкогольную водку и фреш. Смесь вливать в стакан с помощью ложки, чтобы просматривалась разница слоев.

Подача

«Черную вдову» можно эффектно украсить глазом на шпажке. Для этого в половинку личи вместо косточки положить голубику. Для фиксации пропустить через середину заготовки шпажку так, чтобы по краям оставалось место.

«Глаз» положить поверх стакана. На него выдавить малиновую «кровь» из шприца, как это делалось в безалкогольном коктейле «Апероль Шприц».