Хочу стать мамой: как подготовиться к беременности без стресса и строгих запретов

Ради здоровья будущего малыша женщины готовы отказаться даже от любимой конфеты. Цель минимизировать стресс разрастается до масштабов полного исключения алкоголя, спонтанных путешествий и жирной пищи еще на этапе планирования беременности. И вот титаническими усилиями старательная девушка… увеличивает себе стресс и уменьшает шансы оплодотворения.

Где грань между здоровым образом жизни и вредоносной бдительностью? И как подготовиться к беременности эффективно, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Елена Ордиянц.

Елена Ордиянц

Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук

Сколько времени выделить на планирование беременности

Как подготовиться к беременности быстро и без стресса. Фото: 5-tv.ru

На планирование беременности в среднем нужно не более трех — шести месяцев. Точный срок зависит от того, насколько активно взаимодействие будущей мамы со врачами.

«В целом, если женщина ежегодно посещает гинеколога и проходит базовые гинекологические обследования, то нужно досдать совсем небольшой перечень лабораторных исследований и пройти несколько специалистов, обсудить определенные задачи, которые стоят на этапе планирования», — рассказала акушер-гинеколог.

Разговор с будущей мамой обычно начинают с обсуждения ее самочувствия и наличия у нее всевозможных заболеваний. Именно эти аспекты и формируют дальнейшее направление работы. Обычно в него входит обследование на плановые гинекологические заболевания: ультразвук, онкоскрининг шейки матки, анализ на инфекции и определенные анализы крови.

С болезнями других органов и систем разбираются параллельно у смежного специалиста.

«Если в целом никаких заболеваний у женщины нет, то основная задача врачей — максимально разъяснить, на что нужно обращать внимание, какой образ жизни вести, какие витамины принимать, а также уделить внимание дополнительным обследованиям — особенно, когда женщина тревожится — и обсудить образ жизни полового партнера», — подытожила Ордиянц.

Какие анализы сдавать при планировании беременности

Как подготовиться к беременности быстро и без стресса. Фото: 5-tv.ru

Плановое вагинальное обследование и анализы крови стандартные, а вот вакцинации будущей мамы в кабинете врача уделяют особое внимание.

Речь о скрининге TORCH-инфекций — исследовании на антитела к наиболее опасным для плода инфекциям:

Toxoplasma — вызывает токсоплазменную инфекцию;

Other — другие: сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С, ветрянка, хламидиоз и прочее;

Rubella. Вызывает краснуху;

Cytomegalovirus — вызывает цитомегаловирусную инфекцию;

Herpes — вызывает развитие герпесвирусной инфекции.

Вопрос прививки поднимается, даже если женщина против вакцинации, так как в России заболевания из перечня активно распространяются. Если у женщины нет к ним иммунитета, инфицирование во время беременности приведет к тяжелым последствиям.

Среди лабораторных анализов большое значение имеет диагностика железа. Это крайне необходимый элемент для вынашивания ребенка, как с точки зрения здоровья женщины, так и состояния плода. Поэтому перед планированием беременности акушер-гинеколог обязан убедиться, что у женщины нет анемии.

Как сбалансировать рацион при планировании беременности

Как подготовиться к беременности быстро и без стресса. Фото: 5-tv.ru

Важно, чтобы каждый прием пищи будущих родителей был сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. Пищу следует выбирать не просто здоровую и полезную, но и вкусную — ведь еда играет не последнюю роль в формировании настроения.

Почему рацион так важен? Продукты питания отвечают за:

Создание запасов питательных веществ для ребенка;

Поддержку овуляции и регулярного менструального цикла женщины;

Подготовку организма матери к нагрузкам;

Профилактику осложнений беременности;

Влияет на качество спермы отца.

«Если женщина страдает избыточной массой тела, мы обсуждаем вопросы коррекции веса на этапе планирования беременности, понимая, что во время вынашивания она прибавит достаточное количество килограмм», — отметила эксперт.

Также на этапе планирования беременности некоторые девушки стремятся заменить отдельные продукты питания на биологически активные препараты или БАДы.

«Всемирная организация здравоохранения, все уважаемые ассоциации мира, клинические российские рекомендации говорят исключительно о сбалансированном, разнообразном питании», — убеждена Ордиянц.

Именно рацион должен в первую очередь стать источником микроэлементов. Витамины назначают дополнительно. Помимо индивидуальных рекомендаций, чаще всего советуют:

Препараты фолиевой кислоты (стандартная доза составляет 400 граммов в сутки);

Йодированную соль;

Изолированный витамин D;

Омега-3 и жирные кислоты;

Полиненасыщенные жирные кислоты.

Насколько сильно менять образ жизни при планировании беременности

Как подготовиться к беременности быстро и без стресса. Фото: 5-tv.ru

Планирующей беременность, конечно же, важно минимизировать стресс. Самый простой способ успокоить нервную систему — дать ей возможность достаточно восстановиться, а это возможно только в течение 7-8 часов сна.

Но можно ли на этапе планирования беременности выпить бокал вина, сходить в баню, поехать в путешествие?

«Да. Планирование беременности — это не жесткий марафон с большим количеством ограничений. Основная задача женщины — немного привести в баланс образ жизни, но не создавать для мозга жесткие ограничения», — сказала акушер-гинеколог.

Все сложновыполнимые и непривычные условия, такие как, например, полный отказ от алкоголя или любимых сладостей, ведет к росту тревоги.

«Задача девушки — вкусно питаться, заниматься спортом, увеличивать количество положительных эмоций, просто жить и наслаждаться половой жизнью без предохранения», — пояснила Ордиянц.

В какие сроки наступает зачатие при планировании беременности

Как подготовиться к беременности быстро и без стресса. Фото: 5-tv.ru

Будущих родителей нередко пугают сроки оплодотворения.

Допустим, пара приступила к планированию беременности. Прошел месяц, а положительный тест они так и не получили. Будущие родители очень расстраиваются, начинают искать у себя заболевания, которые мешают девушкам забеременеть.

«Всем женщинам до 35 лет рекомендуется жить регулярной половой жизнью без предохранения не менее трех-четырех раз в неделю. Совершенно нормально забеременеть в течение года с момента планирования, а не в первом же месяце после начала попыток», — уточнила акушер-гинеколог.

Женщинам после 35 лет этот срок обычно сокращают до шести месяцев.

Какие действия предпринять партнеру

Как подготовиться к беременности быстро и без стресса. Фото: 5-tv.ru

Важно психологически подготовить себя и партнера, что во время подготовки беременности не избежать определенного количества неудач.

«Это нормально. Каждая третья-четвертая женщина в своей жизни хотя бы раз сталкивается с какой-то неудачей в вопросах планирования или вынашивания», — поделилась эксперт.

Здоровье полового партнера будущей матери не менее важно для наступления ее беременности.

«Если у мужчины есть известные ему урологические заболевания, то он, конечно, обращается к своему врачу и с ним обсуждает эти вопросы», — подсказала Ордиянц.

Что касается образа жизни, то партнерам рекомендуется, как и партнершам, при избыточном весе снижать массу тела, вести здоровый образ жизни, сбалансированно питаться и отказаться от избыточного употребления алкоголя, бросить курить.