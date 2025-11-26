Как не заразиться ВИЧ и что делать, если это уже случилось: о чем важно знать

Сегодня, 1 декабря, отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. По данным Ленинградского областного «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», в 2024 году было зарегистрировано на территории РФ больше 50 тысяч случаев заражений ВИЧ.

Главное его коварство — в «тихом» течении: годами вирус может не давать симптомов, постепенно разрушая иммунную систему. Однако современная медицина научилась не просто сдерживать ВИЧ, но и давать людям с этим диагнозом полноценную жизнь.

Подробно о вирусе иммунодефицита человека эксклюзивно в эфире радио «Петербург» рассказала Марина Григас — медицинский психолог отдела профилактики и медико-социальной работы СПб ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний».

Где и как сдать анализ на ВИЧ

ВИЧ и СПИД: что нужно об этом знать. Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Ежегодно в Санкт-Петербурге регистрируют порядка 2500 заражений вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Многие боятся сдавать анализы, не зная, что это можно сделать полностью анонимно.

Анонимные кабинеты есть во многих СПИД-центрах Москвы и Петербурга. Там не нужен даже паспорт. Скорость получения результата разная — от одного дня до двух недель.

Также у ВИЧ есть такая особенность, как серонегативное окно — когда вирус уже попал в организм человека, но в крови еще не попали антитела к нему. От этого зависят и результаты анализов.

После рискованной ситуации — например, незащищенного полового контакта — у разных типов анализов должно пройти разное количество времени, после которого результат будет достоверным. При взятии крови из вены период серонегативного окна составляет два месяца, а в мобильных лабораториях экспресс-методом — от трех до шести месяцев.

«Предлагаю представить ситуацию: вчера что-то такое произошло, например, отмечали какой-то праздник — случился незащищенный половой контакт. Сегодня утром человек проснулся, испугался, а машины времени у него, к сожалению, не оказалось. Он приходит к нам или в другую организацию, говорит: «Доктор, доктор, возьмите у меня всю на свете кровь, только скажите, что со мной!».

Вот, сегодня тест будет недостоверный, он будет нам указывать, что было с человеком два месяца назад. А чтобы узнать, что случилось во вчерашнюю ночь, нужно еще подождать — соответственно, два месяца», — подробно объясняет периоды серонегативного окна эксперт.

Как можно заразиться ВИЧ

Алексей Сухоруков/РИА Новости

Еще со времен 1990-х существует стереотип, что ВИЧ и СПИДом болеют только наркоманы и люди с беспорядочной половой жизнью. Однако в наши дни группа риска намного шире, и в ней находится практически каждый.

Сейчас больше заражений не в среде наркоманов, а уже среди общего населения страны. Однако все равно наркотики сильно влияют на половое поведение, а значит, повышают риск незащищенного контакта. Как, кстати, и алкоголь.

«Заболеть ВИЧ-инфекцией может любой человек, у которого есть половая жизнь с незащищенными контактами, если отрицательный ВИЧ-статус партнера достоверно неизвестен. ВИЧ не проявляется внешне, у него нет явных симптомов очень долгое время.

Достоверное понимание, есть у партнера или у меня ВИЧ-инфекция, — это мы вместе пошли, сдали анализы, получили какие-то результаты и договорились о каких-то дальнейших действиях, которые нас будут оберегать в нашей паре», — объясняет психолог.

Заразиться вирусом иммунодефицита человека невозможно ни бытовым путем, ни воздушно-капельным, то есть, к примеру, через объятия и поцелуи. Да, в слюне он тоже содержится, но его концентрация столь низка, что заразиться не выйдет, даже если очень постараться.

Самый распространенный метод передачи ВИЧ — незащищенный половой контакт, на него приходится порядка 85% случаев заражений.

Следующий — через кровь, но не при медицинских манипуляциях, так как перед ними проводятся все необходимые профилактические меры (но, например, при попадании в глаз крови больного шанс заразиться весьма высок).

Третий путь передачи — парентеральный, то есть от матери к младенцу.

Также есть возможность спастись от заражения после контакта с ВИЧ-положительным человеком, не принимающим терапию, но сообщившем о заболевании.

Для этого в течение 72 часов (лучше в первые два часа) нужно обратиться в СПИД-центры за постконтактной профилактикой, она снизит риск размножения и закрепления вируса в организме на 98%.

Почему начинать терапию от ВИЧ нужно как можно раньше

ВИЧ и СПИД: что нужно об этом знать. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Но сколько лет можно жить с ВИЧ без проявления явной симптоматики? Как оказалось, средний показатель — от семи до двенадцати лет.

«Здесь однозначно все будет зависеть от иммунитета, вне зависимости от наличия ВИЧ-инфекции влияет и общее состояние здоровья, и хронические и не хронические заболевания влияют все, наличие лечения по ним.

Но если говорить про ВИЧ-положительного человека, в первую очередь будет атака вируса иммунодефицита. Бывает и быстрое течение, например, три года, особенно если говорить про детей — у них стадия СПИДа чаще всего возникает существенно быстрее, чем у взрослого», — объясняет Григас.

Бывает и медленное течение болезни, когда симптомы не появляются по 12–15 лет, но в наши дни — крайне редко.

Однако медлить с лечением не стоит. ВИЧ относится к тем болезням, терапевтировать которые нужно как можно раньше — даже если нет негативных симптомов. На момент, когда начинаются проявляться вторичные заболевания, уже может просто не быть возможности «шагнуть назад». А среди вторичных заболеваний — туберкулез, пневмония, онкология, энцефалопатия и многое другое.

Человек не чувствует, но внутри происходят изменения. Если взять анализы — иммунограмму и вирусную нагрузку — это будет видно. Они покажут, в каком состоянии вирус и сколько его в организме. Это влияет и на состояние здоровья ВИЧ-положительного, и на здоровье его партнера, если они не используют барьерные средства контрацепции.

К тому же на антиретровирусной терапии можно много лет жить полной жизнью, быть незаразным, зачать и родить ВИЧ-отрицательного ребенка (в наши дни вероятность передать ему вирус перинатально, то есть при беременности и родах, составляет всего 0,3%) — просто ВИЧ-положительной женщине нельзя будет кормить малыша грудью.

В чем различия между ВИЧ и СПИДом

ВИЧ и СПИД: что нужно об этом знать. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — это терминальная стадия ВИЧ‑инфекции, наступающая при критическом снижении числа CD4‑лимфоцитов (обычно менее 200 клеток на микролитр крови), которые отвечают за работу иммунной системы человека.

На этой стадии она настолько ослаблена, что организм становится беззащитным перед оппортунистическими инфекциями и некоторыми видами рака, которые у людей с нормальным иммунитетом обычно не вызывают серьезных проблем.

К типичным проявлениям СПИДа относятся тяжелые инфекции (например, пневмоцистная пневмония, туберкулез), опухоли (в частности, саркома Капоши), резкая потеря веса, длительная диарея и лихорадка. Без лечения стадия СПИДа приводит к летальному исходу всего за год-два.

Вообще развитие ВИЧ‑инфекции проходит несколько стадий. Вначале идет инкубационный период (от двух недель до шести месяцев и более), когда вирус может не выявляться даже при тестировании, но уже способен передаваться другим людям.

Затем может наступить фаза острой инфекции, которая бывает бессимптомной либо сопровождается лихорадкой, увеличением лимфоузлов, сыпью и другими неспецифическими проявлениями.

Далее следует латентная стадия, во время которой болезнь может долго не проявлять себя, однако вирус продолжает размножаться, а число Т‑лимфоцитов постепенно снижается.

Этот период длится от двух–трех до 20 и более лет (в среднем — шесть–семь лет). Затем возникают вторичные заболевания из‑за прогрессирующего падения числа иммунных клеток.

И наконец, наступает стадия СПИДа — когда количество Т‑лимфоцитов достигает критически низкого уровня, а иммунная система уже не может сопротивляться инфекциям.

Почему не стоит скрывать ВИЧ-положительный статус

ВИЧ и СПИД: что нужно об этом знать. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В России за заражение другого человека ВИЧ можно попасть в тюрьму — это прямо прописано в статье 122 УК РФ. Как это работает на практике?

Даже если человек просто создал кому-то опасность заражения (знал о своем статусе, но, допустим, занялся сексом без предупреждения), уже можно получить наказание. Варианты: до трех лет ограничения свободы, до года принудительных работ, до полугода ареста или до года в тюрьме.

Если дело дошло до реального заражения, все серьезнее — тут уже грозит до пяти лет лишения свободы. А если заразить не одного человека, а нескольких, или дело касается несовершеннолетнего, срок вырастет до восьми лет. Также заразившему могут запретить работать по профессии вплоть до десяти лет — например, если его работа связана с медициной или обучением.

Есть еще особый случай — когда ВИЧ передается из-за ошибок на работе. Например, врач нарушил протоколы, и пациент заразился. Тут может грозить до пяти лет принудительных работ или лишения свободы, плюс запрет на профессию до трех лет.

К ответственности не привлекут, если честно сказать человеку о своем ВИЧ-статусе и получить его осознанное и добровольное согласие на действия, которые могли привести к заражению. То есть главное — прозрачность и добровольное согласие. Причем это касается не только полового контакта, но и, к примеру, переливания крови и других ситуаций, где есть риск передачи вируса.