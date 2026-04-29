Водопровод может кишить червями: срочно проверьте свой кран в квартире

Жители города Заозерный столкнулись с необычной и тревожной проблемой: в водопроводной воде обнаружены живые организмы. Несмотря на официальные заключения о соответствии воды санитарным нормам, люди фиксируют присутствие червей в кранах своих квартир.

Водоканал и управляющая компания расходятся в версиях происхождения загрязнения. О том, что делать в такой ситуации, разузнала программа Пятого канала «Страна Советов».

Черви в воде

www.globallookpress.com / © IMAGO/Winfried Rothermel

Открываешь кран, а из него течет червивая вода? А ведь это реальная история жителей города Заозерный.

«Набрала в чашечку, и там я обнаружила очень много червей. Они были маленькие, черного цвета, некоторые были даже прозрачного цвета. То есть их было много. Некоторые были живые, а некоторые просто плавали», — рассказывает Яна Ледюкова.

Жители, обнаружив в водопроводе незваных гостей, сразу обратились во всевозможные инстанции.

«Сотрудники водоканала объясняют данную ситуацию, что это не в них проблема, то есть они свою воду хлорируют. Управляющая компания говорит, что… Да ничего она не говорит. Приезжали, делали забор воды примерно где-то недели полторы назад. Мне был дан ответ, что данную воду, которую мы у вас брали, забор воды, сделали анализ воды, и анализ хороший», — сетует Татьяна Ковалева.

А вот цитата из письма Роспотребнадзора: «Соответствует требованиям санитарного законодательства и оказать вредного воздействия не может». При этом мучения жителей Заозерного продолжаются.

«Сейчас открутила фильтр в смесителе, и результат налицо. То есть видно, что присутствуют черви. Ну, крик души, пожалуйста, обратите внимание на жителей города Заозерного. Ну, действительно, проблема существует, ее надо просто решить, вот и все», — говорила Ковалева.

Насколько опасно пить такую воду и как правильно ее фильтровать? «Страна Советов» попыталась помочь жителям Заозерного, и журналисты связались с представителями коммунальных служб. Вот каким был ответ директора местного водоканала:

«Вы знаете, за весь период времени, сколько они были найдены жителями, в водоканале у нас, в нашей системе, их обнаружено не было ни разу. Ну, так как они обнаружены у конечных потребителей, я думаю, причина кроется там, надо искать где-то там. В том числе устаревшие коммуникации, отсутствие должного обслуживания. Это непосредственно промывка сетей. Ну, надо уточнять у обслуживающих организаций», — рассказал директор Заозерновского водоканала Павел Архипов.

Но у представителей управляющей компании своя версия происхождения червей в трубах.

«Они могут завестись в открытых источниках, в водонапорных башнях, в отстойниках, куда водоканал скапливает воду и раздает потом жидкость. У нас трубы чистые, трубы заменены на полипропиленовые с чугунных. Полипропилен более герметичен, поэтому попадание личинок и каких-то инородных предметов исключено. Подвалы сухие», — отметила руководитель УК Дина Федотова.

Чтобы точно понять, на каком этапе живность попадает в водопровод, пришлось разобрать коммуникации.

«По просьбе жителей нами был снят фильтр. На фильтре обнаружены черви. Это говорит о том, что вода поступает в фильтр и в трубы уже с ними, с червями, и попадает потом далее в квартиру», — говорит Федотова.

Насколько опасно пить воду с червями

www.globallookpress.com / © Marcus Brandt

Можно ли пить такую воду и каких последствий ждать?

«Если говорить про червей, то многие стадии, например, те же описторхи, клонорхи, то, что как раз характерно для районов Красноярска, в том числе эндемичный район, эти стадии присутствуют в воде, но здесь уже для человека эта стадия не опасна. В норме, безусловно, в воде по санпинам, по всем остальным нормам не должно присутствовать таких объектов», — объясняет паразитолог Никита Шумило.

Перед тем, как попасть в дом, вода из реки или озера проходит многоступенчатую очистку. Сначала с помощью решеток задерживают крупный мусор, затем в нее добавляют реагенты, которые заставляют грязь слипаться в хлопья.

Потом в отстойниках все нечистоты оседают на дно, и осветленная вода проходит сквозь песчаные фильтры. Финальный этап — обеззараживание с помощью хлора, озонирования или ультрафиолета.

Но если в дом все равно проникают паразиты, спасет только установка собственных фильтров. Желательно с мембраной.

«Сначала у нас идет механическая очистка, мы можем видеть в разрезе в виде такой гофрогармошки. Угольная очистка и, конечно же, самое сердце системы — это мембранный элемент. Мембрана — это плотно намотанные тонкопроницаемые пленки, которые пропускают через себя только молекулу воды. Удаляются все примеси, вплоть до биологических, таких как личинки, червяки и прочие организмы. И воду можно спокойно пить», — говорит генеральный директор компании по производству систем очистки воды Владимир Перцев.

Если в воде обнаружены паразиты

Фото: 5-tv.ru

Из крана течет что-то непонятное со странным запахом, цветом или в жидкости присутствуют живые организмы? Расскажем, что делать, на примере проблемы с червивой водой.

«Первое, что необходимо сделать, обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, чтобы была проведена проверка и в соответствии уже с выявленными нарушениями в отношении установленных лиц, либо это управляющая компания, либо водоканал, были приняты меры реагирования в части именно понуждения их к исполнению их обязанностей надлежащим образом», — объясняет эксперт по вопросам ЖКХ Роман Казаков.

Если организация не решает проблему, помните, что вы всегда можете написать в прокуратуру с просьбой провести проверку! И не забывайте устанавливать домашние фильтры, чтобы ни один червь не просочился.