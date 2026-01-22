Машина застряла в снегу, а поблизости никого? Главные ошибки водителей на дороге зимой

Зимняя дорога или игра на выживание? Как не погибнуть посреди снежной пустыни? Что спасет тех, кто оказался в снежном плену, а что может повредить технику и покалечить людей? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Во власти снежной стихии

Сотни отмененных рейсов и самолет, который не смог выехать на взлетную полосу из-за сугроба. Снежная буря в центральной России доставила немало хлопот московским аэропортам.

Коллапс случился и на дорогах. Водители, которые ехали из Москвы в Ярославль, простояли в пробке под Переславлем-Залесским больше восьми часов. Вереница из машин растянулась на 58 километров. Застряли в ней и актеры сериала «Солдаты».

Кадры из Саратовской области больше напоминают сцену из фильма-апокалипсиса. Из-за сильнейшей метели десятки машин оказались заблокированы.

Трассу в Териберку в Мурманской области из-за снегопадов регулярно закрывают. Но в этот раз непогода пришла неожиданно. Отрезанными от цивилизации оказались десятки автомобилистов.

В Иркутской области похоронный кортеж застрял в сугробах по пути в отдаленный поселок Онгурен. 18 человек, в том числе старики и дети, провели в снежной ловушке при температуре -20 почти двое суток.

Снегопад в Саудовской Аравии, метели в Сочи и рекордные сугробы в Шерегеше. Похоже, зима снова смогла преподнести сюрприз и коммунальщикам, и водителям.

Можно ли предугадать удар стихии

В Гидрометцентре уверяют: современные технологии позволяют видеть циклон задолго до его прихода.

«Оправдываемость краткосрочных прогнозов погоды очень высокая. На первые сутки это 96%. Сюда входит и температура, и осадки», — говорит научный сотрудник Гидрометцентра России Светлана Емелина.

Однако даже самый тревожный прогноз не остановит того, кому очень надо ехать. Опытные дальнобойщики знают: дорога зимой может измениться в считанные минуты.

Но обезопасить себя на 100% от снежной ловушки способов практически нет. Дмитрий, например, даже лопату с собой не берет.

Трос или цепь: что поможет вытащить машину из снежного плена

«Вас лопата не спасет. Трос есть хороший, у меня чалка 20-тонная, чтобы вытянуть, чтобы фуру тормознуть, зацепиться и вытянуть», — объясняет дальнобойщик Дмитрий Золотарев.

Но трос — это крайняя мера. А что делать, если других автомобилистов поблизости нет? Эксперты предлагают использовать цепи. Но подойдут они только если авто не слишком глубоко увязло в сугробах.

«Лучше всего их использовать на заледеневшей дороге, на подъеме, на спуске и на загородных каких-то участках дорог», — поясняет специалист.

Проверим, сложно ли надеть цепь на колесо, если никогда этого не делал. На словах процесс кажется элементарным.

«Подсунуть под колесо с внутренней стороны. Вот это кольцо закрепить и зафиксировать. Понял, вот здесь с внутренней стороны вот эту всю часть из цепей паутину заправить на колесо, накинуть на резину», — рассказывает инструктор Назар Кравцов.

Однако у ведущего «Страны советов» с первого раза ничего не получается.

Только после того, как автоэксперт помог закрепить цепь на колесе, ведущий Роман Перелыгин смог накинуть ее на покрышку и затянуть.

«Сверху цепь сидит. Затем берем остаток цепи, хорошо затягиваем, продеваем через кольцо, еще раз хорошо затягиваем и крепим вот сюда», — комментирует Перелыгин.

Если же дело дошло до эвакуации на буксире, стоит помнить о безопасности. Обычный трос при обрыве превращается в оружие.

«И обязательно используем тросогаситель, он используется для безопасности в момент, если трос порвется», — разъясняет автоэксперт Дмитрий Краюшкин.

Важно помнить, что автомобиль, который будет вас вытаскивать, должен начинать движение плавно и медленно, никаких резких рывков.

Что делать водителю, если метель и снегопад застали врасплох на дороге

Но что, если цель — не просто доехать из одного города в другой, а покорить Арктику на советском «Москвиче»? Автопутешественники Алексей Жирухин и Александр Еликов рассказали, с какими ловушками можно встретиться на ледяных зимниках Якутии.

«Ты можешь абсолютно комфортно здесь ехать 100 километров в час, но потом вдруг, внезапно, без каких-либо визуальных часто ориентиров ты можешь попасть либо в огромную яму без льда, либо в крутой поворот», — предостерегает автопутешественник Александр Еликов.

В таких экспедициях цена малейшей ошибки — жизнь. Помощи можно ждать сутками, поэтому автомобиль должен превратиться в утепленную крепость. Десять литров бензина в канистре — это дополнительные пять-десять часов тепла на холостом ходу.

«И в зимний период, конечно, нужен еще небольшой набор дополнительных вещей и инструментов. Это, конечно же, лопата зимняя, хорошая, надежная. Это пила, теплая одежда, еда и сухое горячее», — перечисляет Еликов со своим коллегой Алексеем Жирухиным.

Если метель застала врасплох — не следует покидать машину. В буране можно потеряться мгновенно. Сначала надо позвонить по номеру 112, сообщить свою локацию и повесить на антенну яркую ткань.

Нельзя забывать про угарный газ, поэтому нужно периодически откапывать выхлопную трубу, иначе токсичный выхлоп пойдет внутрь.

И главное — не спать: двигаться, растирать конечности и ждать помощи. В снежном плену автомобиль — единственная надежда и защита.