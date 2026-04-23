Зона отчуждения: каким будет Чернобыль в 2126 году и можно ли там будет жить

С катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) прошло 40 лет. В наши дни туда все чаще приезжают туристы-экстремалы, а близ ЧАЭС даже есть небольшие поселения. Насколько опасно сегодня входить в «зону отчуждения» и сможет ли она стать пригодной для безопасной жизни хотя бы спустя 100 лет?

Об этом и многом другом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Андрей Фролов — участник оперативной группы федерального штаба по ликвидации аварии на ЧАЭС, сопредседатель Союза экологических организаций Москвы.

Чем чревата жизнь рядом с Чернобыльской АЭС

Так как сейчас на территории близ ЧАЭС все чаще бывают люди, вполне справедливо задаться вопросом: безопасно ли это и насколько? И через сколько лет там действительно можно будет жить без вреда от радиации?

«Я думаю, что в обозримом будущем, то есть по крайней мере еще 25-30 тысяч лет, там никому селиться не стоит. Чисто теоретически есть способы очищения этих территорий, но сейчас это технически невозможно», — отметил Андрей Фролов.

Причем радиоактивный фон распространен не только на зону Чернобыля — он гораздо шире. Например, в Германии за прошлый год было уничтожено три тысячи туш кабанов, потому у них содержание цезия-137 (радиоактивный атом цезия, образующийся при делении ядер в ядерных реакторах и оружии — Прим. ред.) было намного выше допустимых нормативов. Они их просто сожгли и выплатили по 200 евро каждому охотнику.

Чем опасны радиоактивные частицы

И это в Германии. А ближе к Чернобылю все намного хуже. А ведь неподалеку производятся продукты питания… И живут люди.

«Понимаете, там есть радиация — вещь очень специфическая, потому что есть организмы, в которых эти вещества накапливаются. А в каких-то не накапливаются, зависит от, собственно говоря, самого биостаза (то есть метаболизма — Прим. ред.) организма. Поэтому для разных людей могут быть разные последствия. Да и тех же старожилов радиация при средней продолжительности жизни в 70 с лишним лет „догнать“ просто не успела», — объясняет эксперт.

То же относится и к ситуации с урожаем, выращенным близ ЧАЭС. Если радиоактивное загрязнение не накапливается в организме, то в целом для человека ничего плохого в нем нет. Самое паршивое, по словам Фролова, — это когда происходит накопление, особенно в определенных внутренних органах. Например, в молочных железах у женщины — тогда рак разовьется быстро и беспощадно.

В 2008 году даже провели обследования по районам Брянской области, близким к зоне отчуждения. И у трети женщин детородного возраста в молочных железах обнаружили новообразования, которые появились в первую очередь из-за радиоактивного воздействия.

Но самое страшное — это горячие частицы, которые в момент взрыва разнеслись на тысячи километров. Микроскопические и невидимые для глаза, подобные пыли, они осели повсюду.

Стоит такой частице попасть в организм и прикрепиться к пищеводу, мочевому пузырю или другому органу — она тут же начинает уничтожать клетки вокруг себя. И действует она медленно — раковые опухоли начинают образовываться только лет через 10-15.

Когда уберут щит Чернобыльской АЭС

Да, в ближайшее время зону отчуждения не получится заселить хотя бы из идеи здравого смысла. Но годы идут… Возможно ли, что когда-то ЧАЭС лишится своего щита — и саркофага?

«Если там нужно будет селить людей, то, конечно, все это потребуется убрать. Потому что очистить все это, тем более саркофаг и остатки радиоактивного топлива, в принципе невозможно — надо полностью изолировать, изымать и убирать. С загрязненной почвой все сложнее, потому что есть вещества, которые разлагаются тысячи лет», — рассказывает специалист.

Но есть растения, которые активно сорбируют радиоактивный цезий, и если на пропитанной им территории постоянно их обновлять, то период очищения может ускориться и пройти за несколько сотен лет — одну, две, три. Теоретически это возможно, но техническое воплощение пока неясно.

Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году

Роковой день произошел 25 апреля 1986 года. Персонал Чернобыльской АЭС готовил четвертый энергоблок к остановке — планировалось провести эксперимент с режимом выбега ротора турбогенератора в целях совершенствования системы безопасности. Этот энергоблок, введенный в эксплуатацию в 1983 году, был самым новым на станции.

За сутки до аварии мощность в четвертом энергоблоке снизили на 50%, а систему аварийного охлаждения реактора отключили — такие действия предусматривала инструкция. В процессе эксперимента мощность начала быстро расти, и через несколько секунд системы отказали.

Произошли мощные взрывы (очевидцы сообщают о двух) и возник пожар. Реактор был серьезно поврежден: разрушились его активная зона и верхняя часть, что привело к масштабному выбросу радиоактивных веществ.

Радиация загрязнила около 140 тысяч квадратных километров территории СССР. Украина, Россия, Белоруссия подверглись наибольшему воздействию. Радиоактивное облако затронуло также страны Европы: Австрию, Болгарию, Венгрию, Норвегию, Польшу, Румынию, Финляндию, Швецию, Югославию, Германию, Англию, Италию и Грецию.

Спасательная операция во время аварии на Чернобыльской АЭС началась сразу после взрыва четвертого энергоблока в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года. Необходимо было локализовать пожар, засыпать реактор специальными материалами, охладить его остатки, дезактивировать территорию и эвакуировать население. А сразу после — начать строительство изоляционного саркофага.

В больницу Припяти в первый же день поступили 134 человека, а междугородняя телефонная связь и телевидение не работали. Зарево от плавящегося реактора можно было увидеть из окон…

«Мы еще не знали, что именно произошло, но из окон нашей квартиры была видна АЭС. Обычно отсвечивавший голубоватым энергоблок был черным. В тот день мы гуляли по городу, я даже отнес отцу в больницу передачу, но в городе чувствовалась напряженность. Когда стемнело и я из окна посмотрел на ЧАЭС, то увидел внутри красное зарево — там горел графит. Это были самые страшные и тревожные день и ночь», — вспоминал позже Сергей Нехаев в интервью РИА Новости. В год катастрофы ему было 16 лет.

Припять эвакуировали всего за несколько часов, а проживало в нем около 47 тысяч человек.

«Около трех часов дня нас уже не было в городе. Сначала мы жили в окрестных селах, поскольку ходили разговоры, что мы вернемся в город, но потом стало понятно, что этого не будет — села тоже начали переселять. Месяц я прожил у родственников, а потом поехал поступать в институт в Москву», — рассказывал Сергей.

Еще в 1996 году Припять была условно жива. В ней даже работал бассейн, где купались работники зоны отчуждения и вахтовики. Но вскоре город окончательно умер…