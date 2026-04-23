Собянин рассказал о программах помощи ветеранам Великой Отечественной войны

|
Сергей Добровинский
Забота о них остается главным приоритетом московских властей.

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Собянин: забота о ветеранах ВОВ остается приоритетом московских властей

Забота о ветеранах Великой Отечественной войны остается главным приоритетом московских властей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Глава города отметил, что участникам ВОВ предоставляют санаторно-курортное лечение. Кроме того, действует программа «Санаторий на дому» от Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных сил. В прошлом году ее участниками стали свыше пяти тысяч человек.

В целях обеспечения безопасности запущена система «Тревожная кнопка» — сеть, обеспечивающая связь мобильных телефонов ветеранов с диспетчерами на случай необходимости экстренной помощи.

Также функционирует служба сиделок для ухода за пожилыми от восьми до десяти часов в день. Сотрудники помогают с покупкой продуктов и лекарств, приготовлением еды, а также психологически поддерживают своих подопечных. Собянин отметил, что в 2025 году помощь сиделок ежемесячно получали порядка 1,5 тысячи человек.

Ранее Собянин сообщил, что почти все социально значимые услуги в Москве перевели в электронный вид.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 25%
74.83
-0.17 87.53
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 апреля, для всех знаков зодиака

