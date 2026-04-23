«Человек атомной энергии»: Игорь Прокопенко об Алексее Пиманове

Они были знакомы с 1994 года и вместе работали над документальными проектами.

Игорь Прокопенко: Алексей Пиманов был человеком атомной энергии и темперамента

Ведущий телепередачи «Человек и закон» на Первом канале Алексей Пиманов был человеком атомной энергии и темперамента. Таким мнением поделился с корреспондентом 5-tv.ru документалист, журналист и телеведущий Игорь Прокопенко.

По его словам, Пиманов был невероятно творческом, умным и тонким человеком, который никогда не останавливался на достигнутом и постоянно находился в движении.

«Он замечательный, творческий, умный, тонкий. Вы знаете, он все время бежал, бежал. Он 30 лет вел программу «Человек и закон», он одновременно снимал огромное количество фильмов, он продюсировал большое количество фильмов, он снимал как режиссер, не только как продюсер», — поделился Прокопенко.

Он отметил, что был знаком с Пимановым еще с 1994 года. Вместе они работали над документальными проектами, много общались.

«А что касается знакомства, то мы были с ним знакомы с 1994 года. <…> Конечно, мы <…> делали много проектов. Мы и разговаривали, и обедали, и выпивали. Это был интересный, крутой парень, с которым было интересно дружить, общаться, разговаривать, придумывать новые и новые проекты. Он был совершенно атомной энергии, совершенно атомного темперамента», — высказался телеведущий.

По словам Прокопенко, новость о смерти коллеги и друга его потрясла. Он выразил глубокие соболезнования супруге Пиманова, его детям и всем зрителям, которые его любили.

Легендарный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов умер сегодня, 23 апреля, в возрасте 64 лет. У него не выдержало сердце.

