Лучше пилы и топора: как выбрать идеальный секатор для обрезки растений

В борьбе с толстыми ветками в ход по старинке идут пила или топор — утомительно и долго, но метод проверенный. Наверное, поэтому не каждый бывалый садовод дает шанс мощному электрическому моторчику современных секаторов. Но что, если технологии способны упростить и ускорить процесс в разы?

Как правильно выбрать инструмент для обрезки растений? И нужно ли это, если нет цели превращать кустарники в геометрические фигуры?

Возможности современных приборов проверила программа Пятого канала «Стройнадзор».

Для каких растений подходят разные виды секаторов для дачи

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Профессиональный садовод Людмила Кудасова решила протестировать разные виды секаторов: простой, с храповым механизмом и аккумуляторный.

«Тонкая древесина — это все, что до сантиметра. Есть секаторы обычные. Срез делается элементарно. Все получается очень легко и быстро. Есть секаторы с храповым механизмом. Они режут толстую древесину и, как правило, мертвую. Она более жесткая. Таким секатором любой срез делается в одну секунду. Есть секаторы аккумуляторные», — поясняет садовый эксперт Людмила Кудасова.

С тонкими ветками справится даже самый простой прибор. Перед выбором всегда надо учитывать плотность древесины. Например, практически у всех хвойных — ивы, калины — она низкая. У яблони, рябины, груши — средняя. Кизил, акация, самшит — имеют очень жесткие ветки.

Чтобы подобрать идеальный инструмент, надо посмотреть, какие растения в вашем саду, и узнайте этот показатель.

«Если взять чуть толще ветку, а это яблоня, то маленький секатор ее возьмет уже хуже. Храповый механизм режет элементарно. У него нет среза в один щелчок. Он режет в два, в три, в четыре нажатия. Но срез получается тоже идеально ровным. Но аккумуляторный секатор справляется вообще без проблем», — объясняет Кудасова.

Как подобрать идеальный секатор для дачи и продлить ему срок службы

www.globallookpress.com / © Oksana Korol

Любой инструмент нуждается в примерке.

«Секатор, который лежит в руке правильно, и которым можно и удобно работать, и правильно работать, вы можете одной рукой открыть и закрыть, поставить его на предохранитель. Вот так», — советует эксперт.

Все приборы следует обрабатывать обеззараживающим средством, ведь после обрезки больного растения инфекция может перейти на здоровое. Далее — промыть водой, просушить и смазать маслом.

Не стоит хранить приборы на улице — они ржавеют. Еще секаторы необходимо затачивать — в мастерской или самостоятельно — специальным камнем, алмазной пилкой или бруском с абразивным покрытием.

«Зачем же нам нужен чистый острый инструмент? Для того, чтобы срез, который мы сделали, был идеально ровный, не было задиров коры. В этом случае он затянется сам. Многие пытаются срезы чем-то обрабатывать. Чем больше вы закрыли срез искусственно, тем хуже он затянется, тем чаще он становится источником заболевания самого растения», — предупреждает Кудасова.

Зачем нужна обрезка растений на даче

© РИА Новости / Павел Бедняков

А теперь ответ на главный вопрос: нужна ли обрезка вообще?

Эксперты подтверждают, что это необходимо. Растения будут здоровее — ведь так они получают больше солнца и воздуха, лучше плодоносят и цветут. Проводить процедуру можно весной, летом и осенью.

Для удаления мелких и тонких веток подойдет самый простой секатор, крупные — диаметром от двух сантиметров — проще и удобнее удалять инструментом с храповым механизмом или аккумуляторным.