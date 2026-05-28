Черенкование гортензии: как вырастить новые кусты из веток после обрезки

После весенней обрезки метельчатой гортензии у садоводов остается множество срезанных веток. Обычно их отправляют в костер или на компост. А зря, ведь эти «отходы» — ценнейший посадочный материал.

При правильном подходе из обрезанных побегов можно вырастить десятки новых кустов гортензии, которые уже через пару лет будут радовать пышным цветением. Как правильно нарезать черенки, укоренить их и сохранить до следующей весны, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказывала садовод Светлана Самойлова.

Обрезка и черенкование метельчатой гортензии

Когда вы проводите формирующую обрезку метельчатой гортензии, не спешите избавляться от срезанных веток. Среди них много материала, пригодного для черенкования.

Особенно ценны те побеги, которые вы удалили, потому что они были слишком тонкими для крупного соцветия. Как раз из них получатся отличные черенки. Однако подойдут и более толстые — главное, чтобы на ветке были живые почки.

«Те, кто сейчас схватился за сердце, не пугайтесь, это отличный материал для черенкования», — успокаивает Самойлова тех, кто боится удалять лишние ветки.

Таким образом, вы совмещаете два дела: омолаживаете и формируете куст гортензии и одновременно заготавливаете черенки для размножения.

Когда лучше черенковать метельчатую гортензию

Идеальное время для черенкования — весна, когда вы делаете обрезку (в апреле–мае). В это время почки уже набухли или даже начали раскрываться, но сами побеги еще не пошли в активный рост. Срезы быстро заживают, а черенки хорошо укореняются.

Также можно черенковать гортензию в начале лета (июнь–июль) из зеленых побегов, но весеннее черенкование из полуодревесневших веток считается более надежным, особенно для начинающих.

Эксперт в интервью демонстрирует процесс именно весеннего черенкования — после того как ветки уже срезаны и на них раскрылись два-три настоящих листочка.

Как выбрать правильный черенок метельчатой гортензии

Главный секрет успешного черенкования — правильно отделить побег от материнской ветки. Не срезайте его секатором просто так. Нужно отломить его так, чтобы на конце остался кусочек старой древесины. Это называется «черенок с пяточкой».

Именно из этой пяточки быстрее образуются корни.

«Аккуратно отламываем вот эти побеги. Мы тянем вниз. То есть не вверх, вот так, не вбок, а мы тянем вниз, чтобы захватить хотя бы часть древесины. Это будет называться с пяточкой», — объясняет садовод.

Выбирайте для черенкования побеги, на которых уже раскрылись два настоящих листочка. Если вы обрезали гортензию раньше, а листочки еще не появились, можно поставить ветки в воду и подождать их распускания.

Самые сильные черенки получаются из средней части побега, не слишком толстые и не слишком тонкие.

После того как вы отделили черенок с пяточкой, его нужно правильно подготовить. Нижние листья (те, что окажутся в земле) удаляют полностью — они все равно загниют. Верхнюю пару листьев укорачивают примерно наполовину, а иногда и больше.

Так как у черенка еще нет корней, и он не может добывать воду из почвы в полном объеме. Листья испаряют влагу, и если их оставить целиком, черенок быстро засохнет. Укоротив листья, мы снижаем испарение и даем черенку шанс выжить до появления корней.

«С этого побега я удаляю нижние листья. Вторую пару листьев я укорачиваю. Это делается для того, чтобы снизить испарение. Корней-то нету у нашего побега, и питать ему себя пока нечем», — разъясняет специалист.

Укорачивать листья лучше острыми ножницами, срезая примерно половину листовой пластины. Срез делайте поперек листа, чтобы не оставалось торчащих «хвостиков».

Подготовка места и посадка черенка метельчатой гортензии

Для черенкования гортензии выбирают полутенистое место. Можно разместить черенок в тени деревьев или у северной стены дома, забора. Прямые солнечные лучи будут перегревать укрытие и высушивать черенки.

«Для черенкования выбираем полутенистое место, можно в тени деревьев или у северного забора», — рекомендует садовод.

Почву нужно перекопать, удалить сорняки, разровнять. Затем делают небольшие лунки или просто продавливают рыхлую землю пальцем. Черенок высаживают под углом 45 градусов в сторону юга. Такой наклон способствует лучшему укоренению и защищает черенок от перегрева.

Расстояние между черенками можно делать небольшим — пять-семь сантиметров, если вы планируете потом пересаживать их на доращивание. Для экономии места можно посадить три черенка под одну пластиковую бутыль.

Зачем накрывать черенок метельчатой гортензии бутылкой

Самый простой и эффективный способ укоренения черенков гортензии — накрыть их прозрачной пластиковой бутылкой с обрезанным дном или целой полуторалитровой емкостью.

Бутылка создает внутри влажный микроклимат, защищает от ветра и перепадов температур. Крышку на бутылке можно оставить закрытой — для сохранения влажности, либо слегка приоткрыть, если стоит жаркая погода.

«Не забывайте полить, и в дальнейшем поливаем из лейки с ситечком для того, чтобы почва не пересыхала. И всегда зачеренковывайте нечетное число. И накрываем половиной пластиковой бутыли», — советует специалист.

Почему нечетное число? Это скорее народная примета, но многие садоводы следуют ей, чтобы укоренение прошло удачно.

Уход за черенками метельчатой гортензии после посадки

После посадки черенки обязательно поливают. В дальнейшем полив проводят регулярно, не допуская пересыхания почвы. Удобнее всего использовать лейку с мелким ситечком — такая лейка не размывает землю и мягко увлажняет поверхность.

Поливают прямо через бутылку, если она стоит, или снимают бутылку, поливают, а затем возвращают на место.

«В дальнейшем поливаем из лейки с ситечком, открыв крышку и увлажнив пространство рядом», — напоминает Светлана.

Как только вы увидите, что под бутылью появилась зеленая масса (например, черенок тронулся в рост и выпустил новые листья), а сам корешок явно укоренился, нужно начинать приучать его к открытому воздуху.

В пасмурный или дождливый день бутыль снимают сначала на несколько часов, затем на полдня, а потом и совсем убирают.

«Как только вы увидите, что под бутылью зазеленела масса и бутыль стала мала, в пасмурную погоду или в дождь бутыль снимаем и приучаем наши растения к открытому воздуху», — говорит Самойлова.

Если резко снять укрытие в жаркий солнечный день, черенок может завянуть. Поэтому выбирайте для этого прохладную и влажную погоду.

Доращивание и высадка черенка метельчатой гортензии на постоянное место

До осени укорененные черенки метельчатой гортензии должны оставаться на том же месте под пленочным укрытием или просто в грунте. За лето они нарастят корневую систему и окрепнут.

На зиму молодые растения желательно укрыть лапником (ветви вечнозеленых деревьев. — Прим. ред.), сухой листвой или нетканым материалом, особенно если вы живете в регионе с суровыми зимами.

Следующей весной, когда минует угроза сильных заморозков, черенки пересаживают на постоянное место в саду. К этому моменту они уже будут представлять собой небольшие кустики высотой 20–30 сантиметров.

«Следующей весной пересаживаем на постоянное место», — резюмирует эксперт.

На постоянном месте метельчатую гортензию сажают в плодородную, влагоемкую почву, на солнце или в легкую полутень. Регулярно поливают и подкармливают. Уже через два-три года молодые растения зацветут и начнут радовать вас крупными соцветиями.

Как отмечает Светлана Самойлова, даже из, казалось бы, «бракованных» тонких побегов получаются отличные черенки. Не бойтесь экспериментировать, и ваш сад наполнится новыми красавицами-гортензиями.