Почему купаты могут довести до больничной койки? Можно ли купить на рынке качественные полуфабрикаты? Почему даже термическая обработка не спасет от сальмонеллы? И, наконец, как приготовить купаты дома?

Ответы на все эти вопросы эксклюзивно для Пятого канала разузнала программа «Страна Советов».

Панкреонекроз из-за колбасок

Ивана Гаврюшина привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. За несколько часов до этого мужчина съел мясные колбаски. Они спровоцировали опаснейшее состояние — панкреонекроз.

Панкреонекроз — крайне тяжелое осложнение острого панкреатита, при котором происходит самопереваривание и отмирание тканей поджелудочной железы. Характеризуется острой болью. Летальность до восьмидесяти процентов.

Ивана чудом спасли, и сейчас он идет на поправку. По словам героя, все случившееся стало для него неприятным сюрпризом.

«Раньше у меня такого даже не было. Я ел эти колбаски, купаты, и панкреонекроз я даже не думал, что у меня будет. А тут вот после этих… чуть не умер», — говорит Гаврюшин.

Высока вероятность, что продукт, который попался нашему герою, содержал вещество метронидазол. Он опасен как человеку с панкреатитом, так и здоровому.

«В метронидазоле указано, может вызывать обострение хронического панкреатита. Развивается резистентность к антибиотикам, и они перестают работать», — объясняет Наталья Лагутина, гастроэнтеролог, доктор медицинских наук.

Однако увидеть метронидазол в составе продукта не получится — его туда специально не добавляют. Этот препарат прописывают животным, когда те болеют.

«Почему он появляется в мясных продуктах? Потому что животное, прежде чем отправить на убой, нужно выдержать определенное время, чтобы данный продукт, метронидазол, вышел из организма. Но те производители, которые не являются добросовестными, они сразу отправляют животное, не выдержав срока выведения этого метронидазола из организма», — рассказывает врач.

Чем опасны покупные купаты

Какова вероятность купить полуфабрикат, который нанесет ущерб? Мы решили выяснить на практике. И отправились на рынок.

«Так, а из свинины есть?» — спрашивает журналист у продавца.

«Свиные купаты есть».

Приобрести колбаски оказалось намного легче, чем увидеть документы подтверждающие их качество. В ответ на просьбу показать санитарные справки продавец одной из точек… сбежал.

«Я так понимаю, что нет никаких документов, потому что человек ушел и нам ничего не предъявил», — пожимает плечами журналист.

А вот в следующем магазине ситуация была совершенно иная:

«А документы есть на эту продукцию какие-то? Можете показать?» — интересуется журналист Пятого канала.

В ответ продавец приносит все необходимые документы и демонстрирует их на камеру.

И все же было решено подстраховаться и закупить по два вида колбасок в магазине и на рынке — для исследования в лаборатории.

Как оказалось, покупные колбаски без страха есть нельзя.

«В одном образце обнаружена сальмонелла, в другом образце обнаружена и сальмонелла, и листерия. И тот, и другой микроорганизм относятся к тем микробам, которые способны вызывать острые пищевые токсические инфекции», — объясняет Алексей Третьяков, замдиректора ФГБУ «ВГНКИ», кандидат химических наук.

Да, эти бактерии гибнут при термической обработке, но есть нюанс.

«Беда тех полуфабрикатов, которые употребляются на гриле, заключается в том, что их любят употреблять сочными и свежими, не доводя их до состояния обувной подметки», — говорит Третьяков.

Рецепт домашних купатов

Пока специалисты разбирали состав купленных купатов, команда отправилась на кухню профессионального шеф-повара, который доказал: то, что мы приносим из магазина, вовсе не купаты.

«Андрей, что такое настоящие купаты?» — спрашивает ведущий программы Роман Перелыгин.

«Ну смотрите, в России принято называть словом купаты вообще любые колбаски для гриля. Это совершенно неверно. Это конкретное грузинское блюдо», — объясняет мастер колбасного дела Андрей Куспиц.

Для оригинального понадобится: свинина, говядина, сало, лук, специи, гранатовый соус, вино, свежий эстрагон, чеснок, минеральная вода, натуральная оболочка. Готовим фарш: измельчаем душистые травы, мясо, сало и лук.

«А почему именно сначала травки?» — интересуется Перелыгин.

«Потому что это более мягкая субстанция, и мясо потом легко протолкнется», — поясняет Куспиц.

Добавляем соль, перец, минеральную воду, вино и обязательный ингредиент настоящих купат — гранатовый соус. Тщательно вымешиваем, при помощи специального шприца загружаем фарш в натуральную оболочку и формируем.

«Ну, как колбасник, я всем любимым женщинам дарю колбасные букеты», — улыбается мастер колбасного дела.

«Я думаю, женщины очень довольны», — соглашается ведущий.

«Страна Советов» напоминает: есть полусырые мясные продукты опасно для жизни. Кроме того, купаты довольно жирные, и злоупотребление ими может повлечь за собой тяжелые последствия. Старайтесь не жарить, а запекать колбаски в духовке, сочетая их с салатом из свежих овощей.