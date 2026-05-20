Такие разные Тельцы: как дата рождения влияет на характер земного знака зодиака

Надежные коллеги, ревнивые в браке и практичные в быту — все это типичный набор характеристик Тельца. Но почему-то в жизни представители этого знака зодиака встречаются с совершенно разными характерами.

Те самые люди, которые будто родились не в свои даты, из-за чего они так не похожи на остальных Тельцов?

Какие астрологические факторы формируют личность знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог и Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Как звезды формируют разные характеры знаков зодиака

Характер, описание и особенности знака зодиака Телец — астрология. Фото: 5-tv.ru

Согласно астрологии, внутренний мир человека начинает формироваться в момент его рождения — в ту самую секунду, когда планеты и звезды выстраиваются в определенную конфигурацию.

«На характер человека влияет множество факторов. Один из них — это расположение Солнца в космосе. И как раз по солнечному знаку зодиака определяет большинство людей», — рассказала Лим.

Однако Солнце — не единственный фактор. На личность влияют:

Асцендент — это знак зодиака, который восходил на восточном горизонте в момент рождения. Он отвечает за первое впечатление, которое человек производит на окружающих: манеру поведения, стиль, внешнюю оболочку;

Положение других планет. Каждое из небесных тел отвечает за определенные сферы жизни и черты характера. Например, Луна влияет на эмоции и зону комфорта, а Венера — на отношения и эстетические предпочтения;

Дома гороскопа — это сферы жизни, в которых человек проявляет активность. Не бывает людей, одинаково успешных во всех областях: кто‑то силен в карьере, кто‑то — в творчестве, а кто‑то — в коммуникации;

Стихии — огонь, земля, воздух, вода. Они наделяют носителя определенными качествами;

Астрологические кресты — кардинальный, фиксированный, мутабельный. Они описывают динамику поведения.

Что объединяет всех Тельцов

Характер, описание и особенности знака зодиака Телец — астрология. Фото: 5-tv.ru

В астрологии Тельцом управляет Венера — планета, которая ассоциируется с комфортом, красотой и чувственными удовольствиями. Именно влияние Венеры объясняет, почему Тельцы так ценят стабильность и не любят резких перемен.

«И поэтому, когда Тельцу нужно, например, принимать решение, активно действовать, менять свою жизнь, ему это очень не хочется», — рассказала астролог.

Если Тельцу нужно принять решение, выйти из зоны комфорта, он испытывает внутреннее сопротивление. Представители этого знака зодиака стремятся сохранить то, что уже работает, и не готовы рисковать ради сомнительных перспектив.

Однако это же стремление к стабильности может порождать и неожиданную проблему — внутреннюю неуверенность. Когда мир вокруг меняется слишком быстро, а привычные опоры шатаются, любой Телец чувствует себя уязвимым.

Но что, если не каждый Телец соответствует этому описанию?

Почему Тельцы бывают разными

Характер, описание и особенности знака зодиака Телец — астрология. Фото: 5-tv.ru

Один из ключевых факторов, объясняющих различия между Тельцами, — это декада рождения. В зависимости от того, в какой день с 20 апреля по 20 мая родился человек, его характер может приобретать дополнительные оттенки.

Этих периодов в знаке зодиака три:

Первая декада (21–30 апреля). Тельцы этой декады находятся под чистым влиянием Венеры. Они максимально воплощают классические черты знака: ценят комфорт, умеют наслаждаться моментом, стремятся к материальной стабильности и гармонии.

«Если они родились в начале периода Тельцов, то они максимально проявляют свои характеристики. Но и также могут иметь некоторые отголоски от знака предыдущего месяца, то есть от Овнов», — уточнила Лим.

Вторая декада (1–10 мая). Здесь к венерианской любви к комфорту добавляется влияние Меркурия и Девы. Такие Тельцы более практичны и аналитичны. Они не просто хотят «красиво», а стремятся к функциональности и порядку. Их талант — в умении эффективно управлять ресурсами.

Третья декада (11–20 мая). Влияние Сатурна и Козерога придает этим Тельцам амбициозность и структурированность. Они думают не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, готовы трудиться ради долгосрочных целей и строить надежные системы.

«Те, которые родились в третьей декаде, они мягко переходят в следующий знак, приобретая какие-то качества Близнецов», — заметила астролог.

Самый распространенный стереотип о Тельцах — их упрямство. Действительно, символ знака — бык — ассоциируется с упорством и несгибаемостью. Если Телец принял решение, он будет следовать ему до конца, не любя, когда его сбивают с пути.

Однако этот стереотип не всегда соответствует действительности. На характер человека могут влиять и другие факторы:

Аспекты других планет. Например, влияние Марса может добавить Тельцу агрессивности, а Урана — гиперактивности. В таких случаях упрямство может смениться импульсивностью или стремлением к экспериментам;

Расположение Солнца в натальной карте. Если Солнце Тельца находится в доме работы, его основные качества проявятся именно в профессиональной сфере. В семье или путешествиях он может вести себя совсем иначе.

Каким становится Телец, если не реализует свои качества

Характер, описание и особенности знака зодиака Телец — астрология. Фото: 5-tv.ru

Когда природное стремление к стабильности Тельца подавлено или его взгляды на материальные ценности часто осуждают, это может привести к:

Аутоагрессии — накопленная энергия направляется внутрь, вызывая стресс, недовольство собой;

Пассивности — Телец работоспособен, но, если ему не дают раскрыться, он может прийти к полному отсутствию инициативы;

Жадности — склонность к накоплению ресурсов или вещей может перерасти в полное нежелание делиться, подпускать кого-то в свой материальный мир.

С какими знаками совместимы «нестандартные» Тельцы

Характер, описание и особенности знака зодиака Телец — астрология. Фото: 5-tv.ru

В астрологии совместимость анализируется через синастрию — сопоставление натальных карт двух людей. Базовая совместимость, которую часто публикуют в гороскопах, учитывает только солнечные знаки.

Например, считается, что Тельцу подходят представители собственной земной стихии и водные знаки. Первые такие же практичные, стабильные и нацеленные на результат, а вторые привносят в жизнь Тельца эмоциональную глубину и ту самую чувственность, которую он так ценит. Считается, что союз с Раком — один из самых гармоничных в зодиакальном круге, настоящая «родственная душа» для Тельца.

Но для Тельца-нестандарта все несколько иначе. Поэтому Телец с асцендентом в Близнецах может быть на удивление общительным и легким на подъем, что привлечет к нему внимание воздушных Весов или Водолея. Более того, у такого человека может возникнуть естественное взаимопонимание с людьми, у которых Солнце находится в его асценденте — например, в Близнецах.

Не менее важна и планета, стоящая в седьмом доме гороскопа, который в классической астрологии отвечает за партнерство и брак. Так, если у Тельца Солнце находится в доме работы, его идеальным партнером может стать тот, кто разделяет его трудовые ценности и может быть полезен в достижении профессиональных целей.

На практике это означает, что самый «неправильный» союз — со свободолюбивым Стрельцом — может быть невероятно успешным, если у партнера-Стрельца, к примеру, сильное влияние земной стихии в гороскопе, а у Тельца в натальной карте акцентирован дом путешествий.