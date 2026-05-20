Головная боль из‑за лампочки? Какое освещение в квартире влияет на здоровье

Обычная лампочка может быть причиной постоянной усталости или, наоборот, внезапного прилива бодрости! Оказывается, свет напрямую связан с психоэмоциональным состоянием.

Но если тусклые лампы вгоняют в депрессию, то слишком мощные — бьют по кошельку. Люстра, встроенные споты или модные треки — что выбрать для современного интерьера? Программа Пятого канала «Стройнадзор» сравнила и проверила все варианты.

Как создать нужное настроение с помощью освещения

Чтобы найти баланс, дизайнеры используют многослойность. Это позволяет создавать нужное настроение и одновременно зонировать пространство.

«Если мы хотим сохранить легкость и лаконичность помещения, то мы рассматриваем магнитную трековую систему, которая не опускает натяжной потолок. Если высота потолков у нас позволяет, то мы можем позволить себе любую люстру, которая может свисать на тросах и быть в несколько ярусов», — рассказал руководитель строительной компании Сергей Вельдин.

При выборе светильников важно учитывать не только эстетику, но и назначение комнаты. Например, в гостиной уместна классическая люстра, а вот для зон отдыха есть более технологичные решения.

«Чаще всего умное освещение позволяет облегчить жизнь человеку. Не вставая с постели, можно включить свет голосом. При движении к лестнице лестница может зажигаться от непосредственного движения ноги. Также есть некие таймеры освещения. Когда ты прошел, освещение будет какое-то время еще работать, и после этого оно выключается», — добавил Вельдин.

Как сэкономить на освещении

Даже самая красивая люстра — это просто корпус. Главное скрыто внутри. Какой осветительный прибор выбрать? Многие до сих пор предпочитают лампы накаливания.

«Есть конкурентные преимущества. Дешевизна. Это самый дешевый источник света. Экологичность. Он, во-первых, не выделяет никаких испарений. Он не мерцает. Если взять светодиодные источники света, у них есть мерцание», — пояснил директор электролампового завода Алексей Коровашкин.

Есть и еще один плюс, о котором немногие знают!

«У нее сплошной спектр. Это значит, что при освещении этим источником цвета у нас лучше всего передаются цвета самым естественным образом», — отметил Коровашкин.

Но за это приходится платить. Лампа накаливания лишь малую часть энергии превращает в свет. Остальное уходит в тепло. За месяц она съест около 11-12 киловатт.

Светодиоды же работают иначе: почти не греются и потребляют в несколько раз меньше ресурсов.

«Получается, что лампа накаливания потратит 65 рублей, а светодиодная лампа потратит в 10 раз меньше, порядка 6 рублей всего лишь», — подсчитал старший научный сотрудник лаборатории РЭУ имени Плеханова Василий Овчинников.

Учитывая долговечность диодов, за год получится сэкономить весьма приличную сумму.

Почему дома важно соблюдать цветовую температуру

Светодиодная лампа — это сложный электронный гаджет. В отличие от стеклянной колбы старого образца, здесь скрыт алюминиевый радиатор, текстолитовые платы и высокотехнологичные полупроводники.

Неправильно подобранные лампы могут вызывать головную боль и нарушать режим сна. Чтобы дома было и уютно, и безопасно, важно различать цветовую температуру света.

«Если помещение, то лучше, как мы привыкли к теплому цвету, надо брать теплую цветовую температуру. 2700, 2600, 2700 кельвин — цветовая температура лампы накаливания. Вот в помещениях, в квартирах лучше использовать этот цвет», — рекомендовал доцент кафедры светотехники НИУ МЭИ, кандидат физико-математических наук Андрей Туркин.

Но на одной площади могут уживаться и разные виды света.

«Цветовая температура света для дома чаще всего определяется дневной или ночной временем суток. Дневной — это более нейтральное освещение, и вечерний — это более теплый тон освещения», — пояснил Вельдин.

Как через освещение создать дома уют

Освещение в доме можно организовать с умом.

Первый прием — низкие подвесы. Если опустить люстру над обеденным столом на высоту 70 сантиметров от столешницы, получится уютный «остров» для семейных ужинов.

Второй секрет — направленный свет. Торшер с плотным абажуром или точечный спот четко выделят рабочее место или кресло для чтения.

Хочется визуально раздвинуть границы? Тогда подойдет скрытая светодиодная ленту в нишах потолка или вдоль плинтуса — этот прием «парящих стен» добавит объема и воздуха.

Еще уютную атмосферу задает температура: нейтральный белый свет подходит для рабочих зонах, а теплый янтарный уместен в пространствах для отдыха.