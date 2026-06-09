Правила жизни успешных людей: как бизнесмены все успевают и не выгорают

Любой человек мечтает реализоваться и добиться больших финансовых высот. При этом далеко не каждый способен одновременно всецело отдаваться работе, полноценно уделять время семье, друзьям, следить за внешностью и находить силы на хобби, книги и фильмы. Кажется, что у таких людей минимум 48 часов в сутках и неиссякаемый заряд бодрости.

По каким правилам живут успешные люди, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал психолог и коуч Константин Ляпин.

Как все успевать

Правила жизни успешных людей: как все успевать и не выгореть, секреты управления временем от психолога. Фото: www.globallookpress.com/David Oxberry

Секрет в том, что успешные люди на самом деле даже не пытаются управлять временем, равно как и не стремятся сделать абсолютно все. Вместо этого они настраивают фокус внимания и грамотно распределяют энергию.

«Управлять временем можно только два раза в год — это переводить стрелки на час назад и на час вперед. Успешные люди достигают результатов только потому, что уделяют этому внимание, то есть управляют не временем, а вниманием. Где ваше внимание, там, собственно, и ваша энергия, время, усилия и действия», — пояснил психолог.

Безусловно, разница в подходе к рабочим процессам между рядовыми сотрудниками и крупными начальниками есть. Помимо того, что они настраивают мысли в правильное русло и концентрируются на ключевых приоритетах, они умудряются неизменно оставаться продуктивными и при этом не перенапрягаются.

Откуда берется перенапряжение

Правила жизни успешных людей: как все успевать и не выгореть, секреты управления временем от психолога. Фото:www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak

Бытует мнение, что успешный человек все время проводит в суете и созвонах. Он сосредоточен, угрюм и напряжен.

«Как правило, это не успешный человек, а человек, который не может отпустить контроль. И это один из базовых страхов», — отметил Константин Ляпин.

По его мнению, порядка 95% людей на высоких должностях страдают от неврозов, перенапряжения и стресса.

«Очень часто люди действуют не из любви, а из страха. Это принципиально разные позиции по жизни. И в первую очередь надо раскопать свои страхи, понять, откуда они», — посоветовал он.

Жизнь из страха строится на стремлении обезопасить себя от чего-то плохого, например, бедности, долгов, социального давления, критики. Все поступки продиктованы необходимостью и строятся на контроле.

Такой индивид не может позволить себе расслабиться и каждый день бессознательно готовится к очередному рывку. Его преследует тревожность, хроническая усталость, моральное истощение, а нередко и проблемы со здоровьем от перенапряжения.

В погоне за безопасностью человек чаще всего даже задумывается, нравится ли ему заниматься этим делом. Поэтому со временем появляется ощущение опустошенности и даже отвращения к работе.

«Почему это происходит? Вы занимаетесь не тем, это не ваши цели. А когда вы разберетесь со страхом и начнете жить из удовольствия и любви, у вас появится достаточно сил, энергии и внимания, чтобы все сделать», — объяснил психолог.

Когда пропадет страх, получится ставить себе реальные цели, а не социально обусловленные или кем-то навязанные. По словам коуча, многие загоняют себя ради чужого одобрения. Например, зарабатывают деньги ради дорогого смартфона, новой машины, квартиры в престижном районе, хотя по правде не нуждаются в них.

«Социальные соревнования никогда не прекратятся. Почему? Потому что надо соответствовать окружающим. И есть проблема. Огромное количество людей просто боится остаться наедине с собой. Потому что может оказаться, что ты всю жизнь занимаешься не тем. Годы потрачены впустую. Непросто это осознать и принять», — добавил он.

Работа в удовольствие отнимает гораздо меньше сил. И нет ничего страшного в том, чтобы сменить сферу самореализации. Благо в наше время это сделать гораздо проще.

Откуда черпать энергию и силы

Правила жизни успешных людей: как все успевать и не выгореть, секреты управления временем от психолога. Фото:www.globallookpress.com/Ingram Images

Невозможно ежедневно генерировать идеи и выдерживать рабочее напряжение, если регулярно не наполняться энергией. Поэтому успешный человек обязательно ищет свои варианты отдыха.

На первом месте всегда стоит спорт. Тренажерный зал, баскетбол, плавание, бег, теннис или велосипед — нужно найти подходящий вариант и каждую неделю получать физическую нагрузку, чтобы сбросить накопившийся стресс.

Не лишним будет зарядиться на природе. Подойдет многочасовая неспешная прогулка по лесу или медитация за городом под пение птиц, а может, банальная рыбалка в тишине на озере.

«Я отключаю телефон и просто хожу и созерцаю окружающий мир. Мысли в голове успокаиваются, и приходит какое-то решение или инсайт. Часто подобные вещи возникают в ванне, в местах силы, в храмах. То есть должны быть точка опоры и внутренняя тишина», — подсказал Ляпин.

Также важно иметь хобби. Музыкальный концерт, поездка в соседний город для смены обстановки, поход в кино или баню — все это наполняет и придает сил, равно как и общение с близкими.

Но самый главный совет — это поддерживать свое здоровье. Многие доводят себя до экстренной госпитализации, годами откладывая поход к врачу. Однако невозможно быть энергичным и бодрым, если каждый день болит спина, скачет давление или железо опустилось до минимальных значений.

«Когда вы биохимически чувствуете себя отдохнувшим, наполненным и гормонально сбалансированным, формируется непробиваемое биополе. Стресс отступает, настроение на подъеме», — прокомментировал эксперт.

Как правильно распределить силы и время

Правила жизни успешных людей: как все успевать и не выгореть, секреты управления временем от психолога. Фото:www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

На первых порах будет не лишним изучить правила тайм-менеджмента, чтобы повысить свою эффективность и расставить приоритеты.

Например, привычка выделить специальный час на проверку почты и мессенджеров не позволит отвлекаться на смартфон каждые десять минут и прокрастинировать не по делу.

Помимо этого, психолог советует выработать систему делегирования, чтобы не тратить время на то, с чем справятся подчиненные.

«Человек в какой-то момент понимает, что ничего не сломалось, ничего не произошло, и начинает плавно отпускать ситуацию. Нужно выйти из так называемых крысиных бегов, посмотреть со стороны на происходящее, а потом заходить туда уже более осознанно. И чем больше вы будете транслировать доверие, тем лучше сотрудники будут работать», — пояснил он.

Причем делегирование ради экономии времени также распространяется и на бытовые дела. К примеру, чтобы не ходить по магазинам, можно заказать доставку продуктов на дом. Успешный человек всегда ищет варианты, как упростить себе жизнь и минимизировать рутину.

Поэтому следующим пунктом идут консультации помогающих специалистов и обучающие курсы. Чтобы надолго не застревать в тупике, желательно пользоваться советами знающих профессионалов.

Грамотный психолог или ментор за несколько сессий поможет решить внутреннюю проблему, а приобретенные знания откроют путь к новым вершинам.