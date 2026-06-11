Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Тренер по выживанию Михайловский: пропавших Усольцевых могли убить маргиналы

Исчезновение семьи Усольцевых в тайге остается одной из самых загадочных историй: тревожит не сама пропажа, а практически полное отсутствие следов. Ни меток на деревьях, ни кострищ, а из вещей найден только осколок скандинавской палки неизвестной принадлежности. Семья будто бесследно растворилась.

О том, что могло произойти с Усольцевыми, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал эксперт и тренер в области безопасности и выживанию Данила Михайловский.

Что могло случиться с Усольцевыми

www.globallookpress.com/christian zappel

Исчезновение семьи Усольцевых в лесной местности остается загадкой: отсутствие следов заставляет предположить, что искать их могли не в том районе. Эксперты рассматривают несколько версий, и одна из них носит криминальный характер.

По его словам, нередко городские туристы заходят в заброшенные и неблагополучные деревни, где могут обитать люди с криминальным прошлым или страдающие алкогольной зависимостью. Заметив хорошее снаряжение и выяснив в разговоре, что группа углубилась в лес на значительное расстояние — 50 километров и более, — местные жители могут счесть, что шансы на активные поиски невелики. В такой ситуации не исключаются противоправные действия, вплоть до убийства с последующим сокрытием следов.

«Такая история возможна. И в данном случае действительно люди пропадают практически не оставляя следов, и это косвенно может быть подтверждено наличием работающего телефона», — отмечает Данила Михайловский.

При этом местоположение семьи Усольцевых остается неопределенным: теоретически они могли оказаться где угодно. Важную роль здесь играют уровень подготовки пропавших и имевшееся у них снаряжение. Если речь идет о горожанах, не имевших походного опыта, вряд ли они смогли преодолеть значительное расстояние.

Не меньшую опасность представляют природные ловушки — и речь не обязательно о крутых склонах, волчьих ямах или капканах: порой угрозу несет что‑то совсем будничное, вроде скользкого камня или дерева.

«Вот идет семья, кто‑то один подвернул ногу, значит, уже нужно решать — или оставлять его, идти за помощью, или транспортировать, но в любом случае какие‑то следы должны были бы остаться. Природа сама по себе уже давно стала не нашей естественной средой обитания», — поясняет специалист.

Для городского человека любой лес — это череда потенциальных опасностей: каждый сучок может угрожать глазу, каждая яма — стать причиной растяжения сухожилия.

Еще один сценарий может быть связан с тем, что, стараясь избегать сложного рельефа, семья Усольцевых могла невольно уйти в направлении, неожиданном для спасателей.

«Если район насыщен какими-то быстрыми реками, то, конечно, они могли оказаться действительно где угодно, потому что плавсредства изготовить несложно. И в таком случае география их поисков значительно расширяется», — указывает эксперт по выживанию.

Отдельное внимание, по мнению специалиста, стоит уделить странному обстоятельству — работающему телефону.

«По сотовым сетям можно было определить хотя бы сектор нахождения этого телефона и запеленговать его», — считает Михайловский.

Нетипичным выглядит и само сочетание: следы практически отсутствуют.

«Я склонен согласиться с тем, что это один из базовых сценариев для сокрытия следов, в том числе в случае работы иностранной спецразведки — времена неспокойные, и исключать этого не стоит, тем более учитывая высокую должность и какие‑то материальные проблемы или вопросы, которыми тоже был наделен глава семейства. Я считаю, что напрямую надо связать все факторы», — подчеркивает специалист.

И так как у Усольцевых есть определенная предыстория, то картину необходимо рассматривать целиком.

Какие следы должны были оставить Усольцевы

www.globallookpress.com/Serguei Fomine

С июне 2026 года проходил очередной этап поисков. Специалисты обследовали около одной тысячи квадратных километров горно-лесистой местности, включая пещеру в районе горы Мальвинка. В операции участвовали около 80 человек, в том числе волонтеры, следователи, криминалисты и служебные собаки.

Найдены новые предметы, которые могут иметь отношение к пропавшей семье:

Часть палки для скандинавской ходьбы. Палка передана на генетическую экспертизу. Ориентировочные сроки завершения — около месяца. Пасынок Сергея Усольцева Даниил Баталов и дочь Сергея от предыдущего брака Светлана считают, что палка не могла принадлежать пропавшим, так как никто из них не занимался скандинавской ходьбой.

Другие вещи. Их обнаружили в ходе поисков, но что именно — не уточняется. Вещи также проверяют на возможную принадлежность семье Усольцевых.

Следы медведей. Их зафиксировали участники операции. По словам поисковиков, в районе работ отмечена высокая активность диких животных, что осложняет обследование территории и требует особых мер безопасности.

Также на аэрофотоснимках, обработанных нейросетью, были отмечены точки, где, предположительно, находились костные останки. Однако после проверки пешими группами выяснилось, что они имеют животное происхождение. Участники операции также обнаружили много следов медведей. В районе поисков в целом отмечают высокую активность диких животных.

Результаты проведенных работ проанализируют, после чего решат, стоит ли проводить новые масштабные поиски или ограничиться обследованием отдельных участков местности.

Конечно же, то, что семья Усольцевых не оставила почти никаких следов, уже указывает на особый статус этой истории — она абсолютно нетипична. Ведь люди, которые заблудились, и хотят, чтобы их нашли, специально оставляют следы. А здесь все было сделано от обратного: они словно не хотели, чтобы их искали, и буквально растворились.

«Что они должны были оставить? Ну, во-первых, какой-то мусор. Люди делают зарубки на деревьях, оставляют веточки, разводят сигнальные костры. Если у них было с собой одеяло спасателя, его обычно нарезают на лоскутки и развешивают на деревьях, на веточках — для того чтобы спасательным службам проще было определить их местоположение и найти. Здесь ничего такого сделано не было, что странно», — подчеркивает эксперт.

К этому стоит добавить вполне естественные следы пребывания человека — например, костровища. И даже если история закончилась трагически, как минимум должны были остаться тела и одежда.

В данном случае минимальное количество следов само по себе становится уликой. Возникает вопрос: что должно произойти в тайге, чтобы не осталось ни одной очевидной зацепки?

«Сложнее всего разбудить человека, который не хочет просыпаться. Так и здесь: сложнее всего найти человека, который не хочет, чтобы его нашли. Если задача была исчезнуть, значит, они таким образом и исчезли — возможно, подготовили для этого почву и сделали это. Или же встретились не с теми людьми, не в том месте, не в то время, которые, соответственно, помимо их воли организовали этот процесс», — рассуждает специалист.

Телефон активен. Почему?

Future Publishing/Getty Images

Исследователь Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru сообщил, что попытался связаться с главой пропавшей семьи Сергеем Усольцевым.

По словам Дегтерева, мобильный номер Усольцева находился в сети. При звонке на том конце приняли вызов, но в трубке была тишина. Позже исследователю перезвонили с другого, неизвестного номера, однако этот разговор также не состоялся.

«Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ — тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — рассказал Дегтерев.

Дегтерев рассматривает две версии: смартфон находится у самих Усольцевых либо им пользуются лица, которые могут быть причастны к исчезновению семьи.

Как часто пропадают люди в тайге

www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Ежегодно в стране и во всем мире фиксируется множество трагических случаев: люди теряются в лесу, гибнут в ДТП, при пожарах, тонут, замерзают — в лесу или даже в городе.

«Это абсолютно типичная история, и здесь, если бы люди не были какого‑то особого статуса, никто бы и не обратил внимания, скорее всего, на эту историю, потому что это явление достаточно распространенное», — подчеркивает Михайловский.

При этом нередко спасателям удается обнаружить следы пребывания пропавших — признаки борьбы за жизнь, очевидные улики гибели либо просто бытовые отметки присутствия человека. Особенность дела семьи Усольцевых как раз в том, что подобных следов найдено не было, и именно это делает историю исключительной.

«По факту мы имеем то, что семья зашла в лес и исчезла. И несколько необычных фактов, которые можно уложить в какую‑то одну линию. Совсем мало информации по поводу их актуальных дел в бизнесе, и, безусловно, эти факторы могут оказаться решающими в понимании данной ситуации», — отмечает специалист.

При этом нельзя полностью исключать вероятность того, что пропавшие все еще живы. Теоретически люди, даже не имея серьезной подготовки, могли оборудовать укрытие — например, землянку или схрон с запасом продуктов.

Современные технологии и вовсе позволяют создавать в лесу автономные места размещения — бункеры или иные скрытые варианты проживания, где человек способен находиться длительное время.

Чтобы минимизировать риск бесследного исчезновения, эксперт по выживанию дает ряд практических рекомендаций. Перед походом в лес необходимо предупредить родных и близких, обозначить район передвижения, а также отправить близким фото из начальной точки маршрута.

«Скажите, чтобы после четырех или пяти часов, если вы не вышли на связь, они обращались в службу спасения. „Лиза Алерт“, например, очень хорошо работает», — советует Михайловский.

Важную роль играет и правильно подобранный набор снаряжения: свисток, нож, топор, тент, палатка, запас еды и воды, средства навигации и компас. Однако одних вещей недостаточно — критически важны навыки: человек должен четко понимать, куда и зачем он идет, а также представлять, кто и как будет его искать в случае ЧП.

Если человек все же потерялся, ему необходимо сразу определиться со стратегией спасения. Она может быть статической — оставаться на месте и ждать помощи, либо динамической — двигаться к линейному ориентиру: дороге, железнодорожным путям, линии электропередач, реке или населенному пункту. Ориентироваться можно по компасу, звездам или солнцу.

«Должна быть яркая одежда, должны быть средства подачи сигналов. Это могут быть свистки, дымовые шашки, дымовые костры. Любое оборудование, снаряжение и навыки, которыми вы умеете пользоваться, вам помогут. Но победа любит подготовку. Экстренная ситуация не поднимет тебя до уровня твоих ожиданий — она уронит тебя до уровня твоей подготовки», — предупреждает специалист.

Мотивы, по которым люди отправляются в труднодоступные места, нередко связаны с желанием испытать себя.

«Люди хотят познать себя в необычных экстремальных условиях. Поэтому они ходят в походы, на курсы выживания, потому что мы все изначально, грубо говоря, животные: у нас есть инстинкты, которые не проявлены в городской среде. У нас есть потребность почувствовать свой запас прочности, свой потенциал. И вот именно для этого людям нужна природа — чтобы перезарядить свои физические, энергетические силы, наполниться всем этим», — объясняет эксперт.

Главное, подчеркивает он, делать это экологично и безопасно, четко осознавая цели и риски похода.

«Поэтому, дорогие друзья, берегите себя, ходите в лес, ходите на природу, делайте это безопасно, будьте здоровы и счастливы», — заключает Данила Михайловский.

Что случилось с семьей Усольцевых

www.globallookpress.com/Franz Waldhäusl

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы, пятилетняя дочь, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются. Путь в семь километров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

Очередной этап поисков семьи Усольцевых прошел в июне. Операцию возобновили после схода снега: весной и в начале лета появилась возможность повторно проверить участки, ранее скрытые под снежным покровом.

В зоне поиска был установлен блокпост — посторонних на территорию не допускали, только 80 человек участников операции. В состав группы вошли сотрудники Следственного комитета, спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники «ЛизаАлерт».

Вместе они обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Применялись беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехника, в операции помогали служебные собаки.

В итоге нашли часть палки для туристической ходьбы, но принадлежит ли она действительно семье Усольцевых, пока непонятно. Сейчас принадлежность обломка выясняют представители Следственного комитета.

Участники операции также обнаружили недавно медвежьи следы. В районе поисков в целом отмечают высокую активность диких животных.

Какие показания дал старший сын Усольцевой

www.globallookpress.com/Konstantin Mikhailov

Отчим появился в жизни Данилы Баталова, когда тому было 11 лет. С тех пор походы стали семейной традицией.

Поэтому, как считает молодой человек, маршрут «Минская петля» в Кутурчинское Белогорье для любящей туризм пары несложный. А Усольцев и вовсе был опытным походником.

«Он всегда наставлял меня: если потерялся в лесу, ищи укрытие, и по пути оставляй следы — делай ножом насечки на деревьях, нет ножа — камнем сбивай кору. Так тебя быстрее найдут», — поделился Баталов.

Семья планировала вернуться через день-два: дома оставался кот без присмотра, но с запасной миской с едой. Ирина Усольцева никогда бы не бросила животное на произвол судьбы — это и натолкнуло Баталова на его версию.

Корги Ладе, с которой семья пошла в поход, было 12 лет. Вполне возможно, что собака погналась за каким-то зверьком, а потом потеряла хозяев. Усольцевы не могли оставить животное и сошли с маршрута. Так как поход планировался несложным, GPS-трекер они с собой не брали. Молодой человек не верит, что родные погибли.

«Я уверен на сто процентов, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогории. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов, вообще ничего», — заявил Баталов в эфире программы на федеральном телеканале.