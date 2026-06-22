Чтобы воссоздать звезду прошлого такого уровня, как Людмила Гурченко или Любовь Орлова, мало привлечь лучших гримеров. Нет, добиться внешнего сходства современной актрисы с исторической точностью, конечно, важно — иначе зритель даже и не даст шанс новому фильму.

Но ведь для образа кинодив Советского Союза нужно нечто большее. Потому эти актрисы и вошли в историю, что умели играть так, как никто другой.

Зрительская память хранит каждую интонацию, каждый жест легендарных артисток, и любое несовпадение не на шутку опасно. Кто из современных звезд рискнул воссоздать образы советских див и кому это действительно удалось?

Юлия Пересильд — Людмила Гурченко

Какие актрисы сыграли звезд кино, фильмов, сериалов СССР. Фото: Кадр из сериала «Людмила Гурченко», режиссер Сергей Алдонин, Александр Имакин, 2015 г.; www.globallookpress.com/Igor Gnevashev

Проект «Людмила Гурченко», вышедший в 2015 году, длился целых 16 серий и был приурочен к 80-летию легенды.

Главную роль режиссер Сергей Алдонин отдал актрисе Юлии Пересильд, но сама актриса поначалу не горела желанием браться за столь ответственную работу. Если сыграть 50-летнюю Гурченко она еще могла, то вот с 18-летней у нее были сложности. Но в итоге Пересильд решилась.

«Я достаточно адекватный человек и понимаю, что вообще-то на эту территорию вступать не надо было. Людмила Марковна жила еще совсем недавно, и все ее коллеги, друзья живы. И я не сразу согласилась на эту историю. Долго шли переговоры, но меня подкупила одна вещь — мне разрешили петь самой. До сих пор у нас артисты в кино практически не пели. Это такая экстраординарная ситуация, что противостоять было невозможно», — призналась она в интервью журналу HELLO!

За время съемок актриса примерила около 80 нарядов, 20 из которых были сшиты специально для нее. Художник по костюмам Мария Юреско, работавшая еще с самой Гурченко, восстанавливала наряды по фотографиям и описаниям.

«Я не похожа на Гурченко ничуть и не собиралась быть на нее похожей. Это не внешняя история, а внутренняя. Я ее поняла внутри, эмоционально. <…> И я решила: если после просмотра фильма люди будут обсуждать только мою талию, значит, картина не удалась», — рассказала Пересильд.

Олеся Судзиловская — Любовь Орлова

Какие актрисы сыграли звезд кино, фильмов, сериалов СССР. Фото: Кадр из сериала «Орлова и Александров», режиссер Виталий Москаленко, 2015 г.; И. Мартов/ТАСС

Кастинг на главную роль в сериале 2015 года «Орлова и Александров» длился почти полгода. За это время в пробах приняло участие множество претенденток, среди которых были заслуженная артистка Российской Федерации Алена Бабенко, актрисы Светлана Ходченкова и Карина Андоленко. Однако роль главной советской кинодивы досталась другой заслуженной артистке Российской Федерации — Олесе Судзиловской.

«Уже сам путь к этой работе был особенным и очень волнительным. Даже просила Любовь Петровну „дать знак“, что могу прикоснуться к ее гению. И однажды она приснилась мне и, оглянувшись, кивнула, будто бы разрешила», — рассказывала актриса РИА Новости.

Судзиловская, как и Орлова, — натуральная блондинка, ей не пришлось перекрашиваться ради съемок, да и ретро-прически она неоднократно примеряла на светских мероприятиях. После выхода сериала Судзиловскую часто спрашивали, не приходится ли она Орловой родственницей.

«Пришлось серьезно готовиться: учиться петь, танцевать степ, существовать в ритме и стиле того времени», — делилась артистка.

В некоторых сценах ее все же дублировали профессиональные певицы, но в главных эпизодах Судзиловская пела сама.

Марина Александрова — Валентина Серова

Какие актрисы сыграли звезд кино, фильмов, сериалов СССР. Фото: Кадр из сериала «Звезда эпохи», режиссер Юрий Кара, 2005 г.; www.globallookpress.com/Russian Look

Фильм «Звезда эпохи» вышел в 2005 году и стал для Марины Александровой знаковым.

Ради съемок натуральная брюнетка Александрова стала золотоволосой блондинкой. Внешнего сходства с прототипом удалось добиться, однако актерскую работу приняли далеко не все.

Кроме того, вокруг проекта разгорелся скандал: наследники Валентины Серовой и Константина Симонова публично выражали недовольство — они считали, что в сериале использованы непроверенные слухи и домыслы, порочащие честь их близких.

В итоге создателям даже пришлось изменить фамилии персонажей, поэтому главную героиню стали звать Валентиной Седовой.

Ирина Пегова — Зоя Федорова

Какие актрисы сыграли звезд кино, фильмов, сериалов СССР. Фото: Кадр из сериала «Зоя», режиссер Виталий Павлов, 2010 г.; РИА Новости/Давид Шоломович

Сериал «Зоя» вышел на экраны в 2010 году, и выбор актрисы на главную роль был встречен зрителями с восторгом. Народная артистка Российской Федерации Ирина Пегова действительно очень похожа на советскую кинозвезду Федорову.

«По фактуре мы действительно похожи. В том, как развивается актерская судьба, тоже есть что-то общее. Зоя Федорова ведь почти сразу начала с заглавных ролей героинь. Искренне надеюсь, что на этом наше сходство заканчивается», — рассказывала она в одном из интервью.

Пеговой предстояло сыграть огромный период из жизни Зои Федоровой — от 1927 года, когда будущая кинозвезда окончила школу, до 1981 года, когда она была убита в собственной квартире в Москве.

«В этом прелесть актерской профессии — ты можешь погружаться в разные эпохи, времена, города, примерять на себя другие жизни. Когда я читала сценарий, понимала, что мне хочется это играть. Обычно когда предлагают роль в сериалах, сто раз подумаю, а надо ли?», — делилась Пегова.

При этом героиню актрисы в итоге звали Зоя Федотова — это был собирательный образ. Поэтому на съемках Пегова старалась абстрагироваться от реальной истории и играть образ, прописанный в сценарии.

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