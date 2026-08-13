Кто сыграл Сталина лучше всех? 7 актеров, рискнувших перевоплотиться в вождя

Сыграть Иосифа Сталина — одна из самых сложных задач для актера. Здесь недостаточно внешнего сходства и характерной манеры речи: необходимо понять эпоху, передать масштаб личности и при этом избежать однозначной оценки исторического персонажа.

Кому удалось справиться с этим лучше всего? Вспоминаем самых ярких исполнителей роли Сталина в отечественном и зарубежном кино.

Анатолий Дзиваев

Кадр из фильма «Спартак», режиссер Василий Пичул, 2012 г.

В современном российском кино рекордсменом по количеству воплощений образа Сталина является Анатолий Дзиваев, много раз сыгравший вождя фильмах и сериалах. Его называют «заслуженным Сталиным».

Среди его работ — сериалы «Тухачевский: Заговор маршала», «Жуков», «Сын отца народов», «Второе восстание Спартака» и «Убить Сталина», где он предстал в образе главного героя. Дзиваев не только исполнял роль, но и выступал режиссером в некоторых постановках о вожде.

Актер признавался, что для него Сталин — это фигура, которую невозможно однозначно трактовать.

Арчил Гомиашвили

Кадр из фильма «Сталинград», режиссер Юрий Озеров, 1989 г.

Для многих зрителей имя актера Арчила Гомиашвили навсегда связано с образом великого комбинатора Остапа Бендера из фильма «12 стульев». Однако в 1980-х годах актер совершил неожиданный поворот, начав исполнять роль Иосифа Сталина. Он сыграл вождя в нескольких проектах, но самой яркой и запоминающейся стала работа в двухсерийном фильме Юрия Озерова «Сталинград» (1989), где он предстал как фигура могущественная и не склонная делиться лаврами побед.

Его Сталин — это человек с железной волей, который привык решать все единолично. В отличие от Геловани, Гомиашвили не идеализировал вождя, но и не демонизировал его. Его работа стала переходным этапом от советского мифа к более объективному взгляду на историческую личность.

Сергей Юрский

Кадр из сериала «Товарищ Сталин», режиссер Ирина Гедрович, 2011 г.

В начале 2010-х годов к образу вождя обратился и Сергей Юрский. Его Сталин — это глубокая психологическая работа.

Юрский подошел к роли как к сложному психологическому исследованию. Его Сталин — не просто политическая фигура, а человек, оказавшийся в плену собственной власти и одиночества.

Актер считал, что интерес к этому персонажу связан не только с историей, но и с человеческой природой. По его мнению, Сталин остается противоречивой фигурой, в которой переплетаются масштаб личности, ответственность за трагические события и влияние на судьбы миллионов людей.

Роберт Дювалла

Кадр из фильма «Сталин», режиссер Иван Пассер, 1992 г.

Одно из самых известных зарубежных воплощений Иосифа Сталина создал Роберт Дювалл в телефильме «Сталин» (1992). Актер, прославившийся благодаря роли Тома Хагена в «Крестном отце», представил сложный и неоднозначный образ советского лидера.

Его Сталин сочетал в себе жесткость правителя, уверенного в собственной власти, и черты человека, способного проявлять уязвимость в личных отношениях. Дюваллу удалось показать не только политическую фигуру, но и внутренние противоречия персонажа.

Работа актера получила высокую оценку критиков: за роль Сталина Роберт Дювалл был удостоен премии «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телефильме. Картина рассказывает о жизни вождя, его политическом пути и семейных отношениях, предлагая зрителям один из самых психологически насыщенных образов Сталина в мировом кино.

Тимофей Окроев

Кадр из сериала «Хроники русской революции», режиссер Андрей Кончаловский, 2025 г.

Совершенно иной Сталин появился на экранах в 2025 году в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Роль молодого Иосифа Джугашвили досталась Тимофею Окроеву.

В этой картине, охватывающей события 1905–1924 годов, Сталин предстает совсем не тем суровым вождем, каким мы привыкли его видеть. Это еще не правитель огромной страны, а «жизнелюбивый, компанейский грузин, с которым приятно выпить кахетинского вина», как описывал его сам режиссер. Кончаловский советовал Окроеву не хмурить брови и избегать монументальности — ведь в центре сюжета революционные идеалы и команда единомышленников, а не диктатура.

Для Окроева, который до 2022 года был известен скорее как предприниматель и вернулся в профессию после 30-летнего перерыва, эта роль стала настоящим открытием. Сам актер признавался, что во время грима вдруг заметил поразительное сходство со своим собственным дедом, который в старости был как две капли воды похож на молодого Сталина.

Александр Вонтов

Кадр из фильма «Зоя», режиссер Максим Бриус, Леонид Пляскин, 2020 г.

Александр Вонтов — один из самых заметных российских актеров, обращавшихся к образу Иосифа Сталина в современном кино. Он сыграл вождя в нескольких проектах, однако одной из самых обсуждаемых стала его работа в военной драме «Зоя» (2021), посвященной подвигу Зои Космодемьянской.

Несмотря на то что экранное время персонажа было небольшим, образ Сталина в исполнении Вонтова оказался важной частью картины.

Его перевоплощение вызвало разные оценки у зрителей и критиков. Одни отмечали внешнее сходство и работу актера над образом, другие обсуждали саму трактовку исторической личности. Помимо «Зои», Вонтов исполнил роль Сталина в картинах «Алмазы Сталина», «Все началось в Харбине» и других проектах.

Жерар Депардье

Кадр из фильма «Диван Салина», режиссер Фанни Ардан, 2016 г.

Самым неожиданным воплощением Иосифа Сталина в мировом кино стал образ, созданный Жераром Депардье во французском фильме «Диван Сталина» (2016). Для знаменитого актера эта роль стала необычным творческим экспериментом.

Режиссером картины выступила Фанни Ардан, которая сознательно отошла от классического биографического подхода. Действие фильма переносит зрителя в СССР 1950-х годов, на дачу Сталина, где лидер страны оказывается в замкнутом пространстве среди людей, связанных с ним личными отношениями и страхом перед его властью.

Работа Депардье получила неоднозначные оценки: одни критики увидели в ней глубокое размышление о природе власти, другие отмечали элементы иронии и гротеска.