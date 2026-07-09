Используй «мертвые зоны»: как навести идеальный порядок в тесной квартире

Небольшая площадь квартиры вовсе не означает, что придется мириться с беспорядком и нехваткой места. Грамотно организованное хранение помогает использовать каждый сантиметр пространства без ущерба для комфорта и интерьера.

Какие приемы действительно работают и как вместить все необходимое даже в малогабаритке — рассказывает программа Пятого «Стройнадзор».

Дизайн малометражки

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Куда спрятать вещи и при этом не захламить балкон? И как правильно организовать пространство? Этими вопросами задается и наша героиня Мария. Она купила евродвушку с ремонтом от застройщика. И задумалась, как грамотно все расположить в каждой зоне? Площадь небольшая — 33 квадратных метра. Чтобы помочь хозяйке, команда «Стройнадзора» пригласили дизайнера.

«Я предлагаю вам использовать кровать с матрасом 1,6 на 2 метра, полноценная двуспальная и обязательно с подъемным механизмом», — советует дизайнер Евгения Гурова.

Она вместит очень много вещей! В гостиной по такому же принципу лучше установить раскладной диван — это и дополнительное спальное место, и зона хранения. Но как продумать санузел? В большинстве случаев он маленький, а функций выполняет много.

«У нас есть уже выводы технические под стиральную машину и две розетки. Одна для стиральной, вторая для сушильной машины. Вот именно в этом месте поставим их в колонну. Не забываем про хранение антресольное, то есть шкафы в потолок», — говорит дизайнер.

А теперь Евгения представляет свой проект.

«Умное хранение и ограниченная площадь — это шкафы в потолок, куда вы можете убрать все предметы быта, требующиеся достаточно редко», — советует дизайнер.

Что стало изюминкой, которую точно оценит Мария?

«Интересная особенность этого проекта — раскладная гладильная доска. Забегу немного вперед, она очень бюджетная и можно приобрести на любом маркетплейсе. Выглядит это как узкий высокий шкаф с зеркалом. Но когда вы его открываете, там находится гладильная доска, полочка для хранения утюга и, естественно, розетка», — рассказывает Гурова.

Но понравятся ли эти задумки хозяйке квартиры?

«Евгения, спасибо вам большое. Вы продумали абсолютно все мои пожелания и вопросы, которые меня волновали», — благодарит дизайнера Мария.

«Я очень рада, что вам понравилось».

Оптимизация кухни в сталинке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Татьяна живет в сталинке, серьезных перепланировок здесь не сделать. Но выход можно найти.

«Посмотрите, на такой маленькой площади у меня поместилась и стиралка, и сушка, но самое интересное у меня кроется вот здесь. То есть я выделила маленькие полочки под бытовую химию. Буквально здесь 15-20 сантиметров», — рассказывает владелица квартиры и дизайнер Татьяна Лебедева.

В прихожей хозяйка также пошла на хитрость.

«Я хотела поставить комод, и он перпендикулярно блокирует эту дверь. Я сделала очень классное решение. Я сделала глухую дверь снизу и открытую дверь сверху. А теперь давайте покажу, как это работает. Здесь у меня прячутся как раз-таки чемоданы, которые тоже никто не знает, куда деть», — признается Лебедева.

И подиум появился не просто так!

«Смотрите, какая в нем система хранения. Здесь я храню сковородки, кастрюли, все, что крупное, и все, что занимает достаточно большой объем», — показывает дизайнер.

Как спрятать кухонную утварь и навести порядок в этой зоне — точно знает Екатерина и делится советами. Например, оборудовать скрытый шкафчик за фартуком.

«Не нужно доставать вот эти тяжелые банки с верхних полок. Я всего лишь протягиваю руку, беру соль, сахар, сыпучие продукты, все под рукой, а когда я заканчиваю процесс готовки и ко мне приходят гости, я просто закрываю фартук», — объясняет организатор пространства Екатерина Троицкая.

Мусорное ведро девушка убрала из привычной зоны под раковиной в соседний ящик и сделала врезной люк, чтобы выкидывать отходы было проще. Организовала систему хранения и в холодильнике!

«Я сделала для каждой категории продуктов отдельный органайзер. Таким образом соблюдается товарное соседство, каждый член семьи знает, где лежит сыр, и, конечно же, это очень эстетично и удобно», — говорит Троицкая.

Главные советы, которые помогут разложить все «по полочкам». Применяйте органайзеры: в ящиках комодов, в шкафах и на кухне. Вертикальное размещение сбережет до 40% места в отличие от горизонтального. Крупногабаритные предметы, которые вы редко достаете, не стоит уносить на балкон.

Лучше задуматься о покупке кладовки или аренде специального бокса. Если вам сложно самостоятельно придумать системы хранения в доме или комнате — обращайтесь к профессионалам. Есть специальные компании, которые разрабатывают такие проекты.