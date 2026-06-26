Прохлада с плесенью: как кондиционеры превращаются в источник загрязнения воздуха

Кондиционер в жаркий день — настоящее спасение, но его эффективность и безопасность напрямую зависят от чистоты внутренних элементов. К сожалению, многие владельцы забывают о регулярном обслуживании, чем превращают свой спасительный прибор в рассадник опасных микроорганизмов.

Как не испортить погоду в доме? И почему выходит из строя бытовая техника? Какие гаджеты создают благоприятный климат в доме? И когда они становятся смертельно опасными врагами? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Плесень внутри кондиционера

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С поломкой этого устройства столкнулась и москвичка Алина Слабкевич. Наступили жаркие дни — она включила прибор, а он отказался работать.

«Мне кажется, он мог забиться пылью. За весь период, когда висит кондиционер, мы его ни разу не чистили, только протирали его тряпочкой и все. И вообще я даже не знала, что такое нужно делать», — говорит жительница Москвы.

Проводить обслуживание важно хотя бы раз в год. Девушка плохо переносит духоту и поэтому срочно вызвала специалиста.

«Очень грязный кондиционер. Если посмотреть здесь на турбину, она очень грязная. Здесь скоро уже плесень собирается. Соответственно, и бактерии. Сейчас мы будем мыть, дезинфицировать данный испаритель, мыть турбину, убирать всю эту плесень, то есть будем приводить его в порядок», — комментирует специалист по обслуживанию кондиционеров Дмитрий Махлай.

Какие микроорганизмы успели накопиться за годы работы оборудования и чем они страшны для человека? «Стройнадзор» взять соскоб и отправил его в лабораторию.

«Плесневые грибы, причем разнообразные — Резопус, Клодоспориум, Резомукор. Это не особенно опасные микроорганизмы, но обнаружение их для нас представляет определенную угрозу для человека. Они размножаются, и при включении кондиционера споры этих грибов полетят в воздух и могут вызвать аллергию, а то и так называемый вентиляторный синдром», — отмечает директор экологической лаборатории Антон Ястребцев.

Мастер прочистил и продезинфицировал детали устройства. И теперь оно работает.

Многообразие приборов для комфортного микроклимата в доме

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У каждого устройства — свое назначение. Кондиционеры охлаждают воздух. Осушители — понижают уровень водяного пара, а увлажнители, наоборот, повышают. Очистители улавливают загрязнения и пыль. А мойка объединяет функции двух последних аппаратов.

Настенные вентиляционные установки забирают свежий воздух с улицы, а приточно-вытяжные варианты — еще и отдают. А сейчас появилась техника, которая сочетает в себе сразу несколько опций.

«Кондиционер с притоком свежего воздуха. Он будет подавать в помещение до 60 кубических метров воздуха в час. Здесь у нас будет дополнительная труба для того, чтобы подавать приточный воздух. Внутри самого кондиционера установлен собственный приточный модуль, в который входит фильтр хепа класса H11, он удалит до 95% всех загрязнений размером от трех микрометров», — отмечает технический директор направления бытовых и коммерческих сплит-систем Дмитрий Батов.

Современные сплит-системы не только охлаждают, но и нагревают воздух. Классические обычно работают при уличной температуре до минус семи градусов, а флагманские модели — даже до 25-30.

Насколько эффективны очиститель и увлажнитель

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«Емкость на столе мы заполнили дымом из дым-машины, чтобы сымитировать сильное загрязнение воздуха. Как мы видим, дым висит неподвижно. Это наглядный пример того, как вредные примеси ведут себя в закрытом помещении. А теперь поместим туда прибор для очистки воздуха и оценим результат», — начинает ведущий Филипп Курочкин.

Спустя пять минут воздух стал прозрачным. Это говорит о том, что технология работает и очиститель справился со своей задачей.

Затем тестируют другой прибор и смотрят, почему так важно следить за уровнем содержания водяного пара в комнате?

«У нас есть гигрометр, увлажнитель воздуха и пыль, которую мы будем насыпать и проверять, как увлажнитель способствует оседанию этой пыли. Сейчас у нас влажность воздуха 51%. Теперь включаем увлажнитель. И проверяем через некоторое время, что у нас происходит с пылью», — разъясняет он.

Уровень влажности существенно повысился, и вся пыль осела на дно. Таким образом увлажнитель работает как фильтр воздуха.

При контакте с водой частички пыли становятся тяжелее, оседают на пол и воздух, которым мы дышим, становится чище.

Но и слишком высокая влажность в помещении тоже опасна. Она приводит к образованию плесени, стойкому запаху сырости. В этом случае поможет осушитель воздуха.

«Например, это первый этаж обычной квартиры, где есть подвальное помещение. Второй вариант использования — это, например, в ваннах или в частных домах, где есть сушильные помещения для сушки одежды. Есть различные мощности данных продуктов, они подбираются под задачу и под ту влажность, которая есть на конкретном объекте. Поэтому осушители бывают от десяти литров сбора влаги в сутки до 120 и выше», — уверяет руководитель направления бытовой климатической техники Михаил Золотаренко.

Как сделать комфортный воздухообмен в помещении

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Для поддержания комфортного микроклимата важен воздухообмен. Пластиковые окна — герметичны. А постоянно проветривать квартиру, особенно зимой, — тоже сложная задача. Ситуацию спасет вентиляционная система.

«Так у нас выглядит приточно-вытяжная установка. Есть вытяжной вентилятор, есть приточный вентилятор и рекуператор, который находится посередине установки. Именно он и является тем источником энергии, который подогревает воздух зимой и охлаждает воздух летом», — поясняет технический директор климатической компании Константин Григорьев.

Есть и более дешевые приспособления для этих целей. Приточные клапаны состоят из трубы с утеплителем, оголовка с фильтром и наружной решетки. Но для их эффективности нужна мощная вытяжка.

Монтаж конструкции может потребовать согласования с управляющей компанией, ведь предполагает изменения фасада дома. С этим могут столкнуться и те жильцы, которые хотят установить сплит-систему. Если размещать модуль с уличной стороны нельзя — выручит мобильный кондиционер.

«Здесь находится и внутренний, и внешний блок. Охлаждая наше помещение, он должен куда-то девать тепло. Вот такой идет гофрошланг к каждому мобильному кондиционеру. Выбрасывает он это тепло обратно на улицу. И поэтому мобильный кондиционер всегда привязан к окну», — описывает руководитель направления бытовой климатической техники Михаил Золотаренко.

Впрочем, в новостройках проблем с установкой сплит-систем практически не встречается.

«В любых сегментах уже, и в комфортных, и в масс-маркетах, это уже закладываются застройщиком корзины под внешние блоки, чтобы не портить фасады, чтобы это смотрелось гармонично. Во многих решениях, застройщик сразу же предусматривает закладку коммуникации», — говорит директор по развитию компании по продаже и производству климатического оборудования Денис Ильиных.

Для хорошего микроклимата в доме — важно не только установить технику, но и регулярно ее обслуживать. Менять фильтры, чистить от пыли и грязи. Иначе она принесет не пользу, а вред.