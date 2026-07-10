Что будет, если на Земле исчезнут муравьи? Биолог предупредил о катастрофических последствиях

Биолог Кокшаров: если на Земле исчезнут муравьи, то разрушится экосистема

Лето в разгаре, а вместе с ним — и сезонные хлопоты дачников. Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются владельцы загородных домов и садовых участков, — это муравьи.

Эти неутомимые труженики появляются буквально отовсюду: их можно обнаружить снующими по кухонному столу, занятыми своими делами на стволах яблонь или строящими свои «небоскребы» прямо посреди грядки с клубникой. Желание избавиться от них любой ценой становится почти навязчивой идеей.

Но так ли муравьи опасны, как мы привыкли считать? И что будет с человечеством, если эти насекомые вымрут? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал биолог Егор Кокшаров.

Муравейник как сверхорганизм

Зачем нужны муравьи — польза и вред, функции. Что будет с человечеством, если муравьи исчезнут на Земле? Фото: www.globallookpress.com/Christof Wermter

Прежде чем говорить о вреде или пользе муравьев, важно понять, с кем мы имеем дело. Это не просто насекомые, а социальные существа, образующие сложные колонии.

«Каждая отдельная особь (муравья — Прим. ред.) в колонии ближе не к самостоятельному организму, а скорее к одиночной клетке внутри многоклеточного организма. Одинокий муравей не способен выжить в повседневной жизни», — объясняет эксперт.

По сути, муравейник — это единый «сверхорганизм», где каждая особь выполняет строго определенную функцию, как клетка в теле человека.

Интересно, что если сравнить количество нервных клеток в отдельном муравье и во всей колонии, то их общая биомасса будет сопоставима с головным мозгом человека. Это объясняет удивительную слаженность и «разумность» действий муравьев в группе.

Именно поэтому попытки уничтожить отдельные особи не дают результата — колония продолжит жить и отправлять на поиски пищи все новых и новых «солдат».

Где живут муравьи и какими они бывают

Зачем нужны муравьи — польза и вред, функции. Что будет с человечеством, если муравьи исчезнут на Земле? Фото: www.globalloopress.com/Silas Stein

Муравьи — распространены практически по всему миру.

«Они очень хорошо приспособились к жизни на Земле. Их нет в Гренландии, на некоторых островах, в Антарктиде, но так они заселили все материки. Куда бы вы ни приехали, вы встретите представителей муравьев», — рассказывает биолог.

В России чаще всего встречаются садовые черные муравьи. По словам специалиста, они не представляют серьезной угрозы для человека. Насекомые могут случайно попасть в пищу, но это не смертельно.

Однако в более южных и экзотических странах обитают виды, которые могут быть опасны. Например, муравьи-бульдоги, чьи укусы могут привести к анафилактическому шоку и даже летальному исходу у людей с повышенной чувствительностью к их яду.

Есть муравьи-пули, которых еще называют «муравьями 24 часа» — их укусы болят в течение целых суток. К счастью, в наших широтах такие «гости» не водятся.

Почему бесполезно давить муравьев по одному

Зачем нужны муравьи — польза и вред, функции. Что будет с человечеством, если муравьи исчезнут на Земле? Фото: www.globallookpress.com/Sina Schuldt

Многие садоводы пытаются бороться с муравьями, просто уничтожая тех, кого видят на поверхности. Биолог предупреждает: это совершенно бесполезно.

«Если вы раздавите одного-двух или даже десяток муравьев, это не решит вашу глобальную проблему с их нахождением на территории дома. Поскольку, если колония обнаружила пищу, то тогда она будет посылать все новые и новые рейды за пищей. И вы с этим ничего не сможете поделать, если не будете использовать какие-то ядохимикаты», — разъясняет специалист.

Эффективные средства — это ядохимикаты с замедленным действием. Чаще всего они имеют сладкий вкус, потому что муравьи — большие сладкоежки. Важно, чтобы отраву съела не просто рабочая особь, а матка.

«Это, по сути, самый главный организм внутри каждого муравейника, который откладывает яйца. При уничтожении матки, как правило, вся колония потихонечку погибает», — утверждает знаток.

При этом он предупреждает: при использовании ядохимикатов надо быть аккуратным, чтобы их случайно не съели дети или домашние питомцы.

За что отвечают муравьи и почему без них мир рухнет

Зачем нужны муравьи — польза и вред, функции. Что будет с человечеством, если муравьи исчезнут на Земле? Фото: www.globalloopress.com/Silas Stein

Несмотря на то, что муравьи могут доставлять хлопоты, их роль в экосистеме планеты огромна. Биолог перечисляет несколько ключевых функций, которые они выполняют.

Первое — это пищевая цепь. Муравьи — важнейшая пища для множества животных. Ими питаются многие птицы, земноводные, пресмыкающиеся и даже медведи. Некоторые животные являются монофагами, в их рационе только муравьи. Например, муравьеды.

«Если их не станет, им нечем будет питаться», — отмечает Кокшаров.

К тому же они тесно взаимодействуют с другими организмами. Например, они «выращивают» тлю и некоторых гусениц ради их сладкой жидкости — пади.

«Таким образом, уничтожив эти определенные виды муравьев, вы можете помешать или уменьшить популяцию других живых беспозвоночных», — указывает он.

Также существуют муравьи-фермеры, которые занимаются настоящим сельским хозяйством.

«В частности, это муравьи-листорезы, которые срезают листья деревьев и потом из них делают своеобразные грядки для того, чтобы там выращивать грибы. Так что, уничтожив этих муравьев, вы повлияете на рост грибов, которые они выращивают», — рассказывает биолог.

Ко всему прочему муравьи защищают растения. Многие из них питаются другими беспозвоночными, в первую очередь насекомыми-вредителями.

«Поэтому, если вы избавитесь от муравьев, то растениям будет значительно тяжелее бороться с вредителями. Причем это касается не только естественных, но и искусственных экосистем, вроде огородов и садов», — говорит он.

Что будет с миром без муравьев

Зачем нужны муравьи — польза и вред, функции. Что будет с человечеством, если муравьи исчезнут на Земле? Фото: www.globallookpress.com/Torsten Antoniewski

Уничтожение муравьев в глобальном масштабе — это не просто уничтожение надоедливых насекомых. Это разрушение целых экосистем.

Придется жить в большой помойке: что будет, если на Земле исчезнут клещи

Основываясь на словах биолога, они выполняют сразу несколько критически важных функций: являются пищей для животных, взаимодействуют с другими видами, занимаются «сельским хозяйством» и защищают растения от вредителей.

«Муравьи очень важны для мировой экосистемы. Так что, если вы хотите, чтобы их не было у вас дома, ваше право. Но в мире они, безусловно, играют слишком большую роль, и без них было бы значительно хуже», — резюмирует эксперт.

Поэтому, когда на вашем участке появляется муравейник, подумайте: а стоит ли его уничтожать? Возможно, эти маленькие труженики приносят вашему саду гораздо больше пользы, чем кажется.