Придется жить в большой помойке: что будет, если на Земле исчезнут клещи

Клещи известны прежде всего как переносчики опасных заболеваний, но их роль в природе гораздо шире, чем просто угрозы для человека.

Эти организмы являются частью сложной экосистемы и выполняют важные функции, без которых природный баланс может нарушиться. Но что будет, если клещи исчезнут?

Какие последствия может иметь их исчезновение, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник ИПЭЭ РАН Александра Яцук.

Какие функции выполняют клещи

Что будет с человечеством, если на Земле исчезнут клещи? Фото: www.globallookpress.com / © Pogiba Alexandra

Прежде всего стоит уточнить: под «клещами» подразумевают разные группы организмов. Есть огромный подкласс членистоногих, включающий множество видов, и есть иксодовые клещи — те самые, что вызывают опасения из-за переноса инфекций.

На сегодняшний день акарологи насчитывают почти 50 тысяч видов их разновидностей. Для сравнения: во всем классе млекопитающих чуть более пяти тысяч видов. И далеко не все опасны для человека. Только чуть больше одной тысячи видов несут реальный вред.

«Если мы уберем вообще всех клещей с планеты Земля, то с удивлением обнаружим, что они на самом деле выполняют в массе своей функцию деструкции органики», — подчеркнула Яцук.

Многие клещи — микроскопические организмы, обитающие в почве. Они перерабатывают отмершие растительные остатки, способствуя круговороту веществ в природе.

То есть без их работы экосистема, как минимум, лишится важного звена, отвечающего за разложение органики.

Как будет выглядеть мир без клещей

Что будет с человечеством, если на Земле исчезнут клещи? Фото: www.globallookpress.com / © Matthias Bein

Если представить, что все клещи внезапно исчезли, последствия могут напомнить события далекого прошлого — каменноугольного периода.

В ту эпоху, около 350 миллионов лет назад, древесина практически не гнила, потому что в природе еще не было достаточно специализированных разрушителей (насекомых и грибков). Непереработанные стволы падали, спрессовывались в болотах и превращались в пласты каменного угля, которые человечество сейчас добывает.

Сегодня, если исчезнут членистоногие, нас ждет примерно то же самое, но в ускоренном темпе.

«Это не будет очень хорошо, но как бы частично нас убережет то, что помимо клещей эту функцию выполняют еще другие организмы. То есть как бы экосистема пошатнется, но устоит. То есть апокалипсиса не будет», — заметила эксперт.

Экосистема пошатнется и будет вынуждена адаптироваться к новым условиям.

Леса начнут задыхаться в собственной мертвой листве, грунт потеряет плодородие, и мы будем жить в огромной природной помойке, пока эволюция не создаст новых разрушителей. Впрочем, этот процесс может занять миллионы лет.

Какое место клещи занимают в пищевой цепочке

Что будет с человечеством, если на Земле исчезнут клещи? Фото: www.globallookpress.com / © IMAGO/F. Hecker

Разве что одно семейство может пропасть незаметно. Кстати, главных переносчиков вирусов — иксодовых клещей.

«Как бы, скорее всего, мы вообще не почувствуем их исчезновения. Они, конечно, являются кормом для некоторых организмов, в основном для пауков, но у них разнообразное питание. Нет специализированного хищника, который питался бы только иксодовыми клещами», — уточнила Яцук.

Однако они также служат пищей для некоторых птиц, мелких млекопитающих и хищных насекомых. Скорее всего, освободившуюся нишу быстро займут другие организмы — например, насекомые или микроорганизмы, усиливают свою активность в новых условиях.

«И мы очень удивимся тому, кто это будет. И также, в общем, в какой-то момент, пока эта ниша не будет занята, мы обнаружим, что мы живем, в общем-то, в большой помойке», — считает кандидат биологических наук.

Тем не менее, даже временное нарушение баланса может вызвать:

Рост численности некоторых видов, ранее сдерживаемых клещами;

Изменение поведения животных, питавшихся клещами;

Перераспределение ресурсов в экосистеме.

Чем опасен сам процесс уничтожения клещей

Что будет с человечеством, если на Земле исчезнут клещи? Фото: Getty Images / Mihajlo Maricic

Попытки целенаправленно уничтожить клещей могут оказаться гораздо опаснее, чем само их присутствие.

Для борьбы с ними используют акарициды — мощные яды широкого спектра действия. При масштабном применении такие вещества:

Уничтожают не только клещей, но и полезных насекомых (пчел, божьих коровок, жужелиц);

Отравляют почву и воду;

Накапливаются в растениях;

Поражают животных, питающихся насекомыми (птиц, грызунов, земноводных);

Могут негативно влиять на здоровье человека.

«Можно посмотреть на сельскохозяйственные поля, которые обрабатываются химией от вредителей. Там химия широкого спектра действия, и мы можем увидеть, что на этих полях нет не только насекомых, но и птиц, грызунов и всех остальных. То есть вы идете по этому полю и чувствуете такой сильный хлористый запах», — описала Яцук.

Как уничтожение клещей повлияет на растения и почву

Что будет с человечеством, если на Земле исчезнут клещи? Фото: 5-tv.ru

Воздействие акарицидов на растения неоднозначно: некоторые виды могут пострадать от ядов, а другие, напротив, временно выиграют из-за снижения конкуренции или численности вредителей.

Долгосрочные последствия зависят от типа и количества используемого вещества. При этом структура почвы, скорее всего, нарушится.

Помимо участия в разложении органики, клещи выполняют и другие важные функции:

Регуляция популяций: некоторые виды клещей охотятся на вредителей растений, сдерживая их численность;

Распространение спор грибов: клещи переносят споры грибов, способствуя их распространению и участию в разложении древесины;

Индикаторы состояния экосистемы: численность и видовой состав клещей могут служить показателем здоровья окружающей среды;

Участие в пищевых сетях: даже кровососущие клещи становятся пищей для хищников, внося вклад в энергетический баланс экосистемы.

Природа не терпит пустоты: если убрать одно звено, его место займет другое — и не всегда это будет благоприятный вариант.