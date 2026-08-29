Обновите карму с волосами: лунный гороскоп стрижек на осень 2026 для знаков зодиака
В какие дни осени стоит экспериментировать с шевелюрой, а в какие лучше отложить поход к парикмахеру?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Осень часто становится сезоном перемен во внешности. После лета хочется привести волосы в порядок, чуть позже появляется желание изменить привычную форму или цвет, а ближе к зиме на первый план уже выходит качество волос и способность сохранить их здоровыми в условиях холода и отопления.
Поэтому планировать стрижки на всю осень удобнее не только по месяцам, но и исходя из того, что именно требуется волосам. Одной женщине важно сохранить длину и убрать только поврежденные кончики, другой хочется наконец сделать короткую стрижку, третья несколько месяцев отращивает волосы и совершенно не заинтересована в том, чтобы они росли медленнее.
В какие даты осени 2026 года стрижка принесет удачу, а когда лучше остаться дома с питательной маской — эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала астропсихолог Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос. Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.
Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.
Лунный календарь длинных волос на осень 2026 для знаков зодиака
Для тех, кто мечтает о длине, главное правило остается довольно простым: стрижку лучше планировать на растущую Луну. Конечно, речь не идет о серьезном сокращении длины — достаточно регулярно обновлять кончики и сохранять хорошее качество волос.
Осенью для этого есть несколько особенно удачных периодов.
В сентябре обратите внимание на 17–24 число. В октябре хорошее окно приходится на 14–24 октября, а в ноябре — на период с 10 по 23 число.
«Если же выбирать отдельные сильные даты за всю осень, для стрижки на рост волос я бы выделила 17–20 и 24 сентября, 14–17 и 20–24 октября, а также 10, 12, 16, 19 и 23 ноября», — отметила астролог.
Лунный календарь ухода за короткими стрижками на осень 2026 для знаков зодиака
Совершенно другая задача возникает у обладательниц коротких стрижек, каре и челок. Здесь быстрый рост волос не всегда является преимуществом: четкая линия довольно быстро теряется, челка начинает мешать, а через несколько недель снова требуется коррекция.
В этом случае можно использовать убывающую Луну.
В сентябре хорошим вариантом станут 1–3 числа. В октябре — снова 1–3 октября. В ноябре выбор шире: можно использовать начало месяца, а после полнолуния обратить внимание на 25, 26 и 30 ноября.
Такие даты подходят не столько для полного преображения, сколько для сохранения уже найденной удачной формы.
Лунный календарь кардинальных перемен на осень 2026 для знаков зодиака
Серьезная смена образа — отдельная история. Здесь не стоит ориентироваться только на фазу Луны. Важно выбирать действительно благоприятные дни месяца и, конечно, заранее понимать, чего вы хотите от новой стрижки.
В сентябре для заметных изменений интересны 17–18 и 21–24 сентября.
В октябре возможностей особенно много. Присмотритесь к 16–17 и 20–23 октября. Середина осени вообще хорошо подходит для экспериментов с формой: можно менять длину, делать челку, пробовать более сложные многослойные стрижки.
«В ноябре для нового образа я бы выделила 12 и особенно 16 ноября. Последняя дата хорошо подходит именно для более необычных решений. А 23 ноября можно выбрать для основательного обновления без необходимости уходить в слишком смелый эксперимент», — отметила эксперт.
Лунный календарь изменения и стрижки и цвета на осень 2026 для знаков зодиака
Не всегда есть смысл разделять два похода в салон. Если волосы находятся в хорошем состоянии и мастер не видит противопоказаний, стрижку можно совместить с окрашиванием.
Осенью для полноценного обновления образа особенно интересны 21–24 сентября, 20 и 22–23 октября.
В ноябре лучше не увлекаться сложными экспериментами и больше внимания уделить качеству волос. Особенно если осенью было осветление или другое травмирующее окрашивание: впереди отопительный сезон, и лишняя нагрузка на длину может оказаться совершенно некстати.
Когда осенью 2026 лучше заниматься волосами, а не прической
Иногда лучший поход в салон заканчивается не новой стрижкой, а хорошим уходом.
В сентябре волосы еще могут напоминать о последствиях солнца и отпуска, поэтому начало месяца удобно использовать для удаления секущихся кончиков и восстановления длины.
В октябре постепенно снижается температура, появляется ветер, головные уборы, поэтому к обычному уходу стоит добавить внимание к коже головы и защите длины.
А ноябрь — уже практически зимний месяц для наших волос. Отопление сушит воздух, волосы электризуются, становятся более ломкими, поэтому питательные и увлажняющие процедуры постепенно становятся важнее экспериментов с внешностью.
Особенно разумно оставлять для ухода те даты, которые не подходят для серьезной стрижки: 6–7 сентября, 4 и 6 октября, 8–9 ноября.
Когда лучше не трогать волосы осенью 2026
Есть даты, которые не стоит использовать для внезапного преображения.
11 сентября, 10 октября и 9 ноября приходятся на новолуния. Это начало нового лунного цикла, однако сам день лучше использовать для планирования будущих перемен, а не для решения «сейчас отрежу волосы до плеч».
Не стоит спешить и в полнолуния: 26 сентября, 26 октября и 24 ноября. Особенно если речь идет о процедуре, результат которой невозможно быстро исправить. Привычную укладку или уход никто не отменяет, а серьезное изменение длины и формы можно перенести на несколько дней.
Самые сильные даты осени 2026
Если хочется сохранить только небольшой список и выбирать уже из него, то стоит обратить внимание на следующие даты:
- 24 сентября — одна из лучших сентябрьских дат для полноценного обновления волос.
- 20 октября — сильная универсальная дата для стрижки и изменения образа.
- 23 ноября — один из наиболее благоприятных дней ноября для стрижки на растущей Луне.
Но есть и более узкие задачи. Для смелого эксперимента особенно интересны 17 октября и 16 ноября. Для сохранения формы — 1–3 сентября и 1–3 октября. Для длинных волос и мягкого обновления — 19 ноября.
И, пожалуй, именно так удобнее всего пользоваться лунным календарем. Не искать один мифический «лучший день для волос», а сначала решить, что вам от них сейчас нужно.
Осенью эта задача может несколько раз поменяться. В сентябре мы убираем то, что не пережило лето, в октябре можем позволить себе больше экспериментов, а в ноябре начинаем думать о том, в каком состоянии волосы встретят морозы и отопительный сезон.
Поэтому осенний календарь стрижек — это скорее возможность заранее распределить уход и изменения на три месяца, чем попытка вместить все преображение в один удачный день.
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