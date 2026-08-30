Сердечный апокалипсис: любовный гороскоп для знаков зодиака на осень 2026

Осень 2026 года обещает стать настоящей «мыльной оперой» для всех знаков зодиака. Этот сезон не будет скучным, ведь он принесет головокружительные страсти, неожиданные возвращения из прошлого и серьезные испытания на прочность.

Главный сюжетный поворот — ретроградная Венера, которая с 3 октября перевернет привычное течение отношений. Следует готовиться к эмоциональным качелям, но при этом помнить: за самой темной тучей всегда скрывается солнечный свет — пробиться к нам он сможет уже 15 ноября.

Как осенью сохранить свои отношения и не попасться в любовную паутину бывших, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.

Виктория Лим

Астролог

Любовный гороскоп на осень 2026 — общий прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Осень для любовной сферы будет весьма разнообразной и местами крайне напряженной. Все дело в том, что произойдет одно из самых знаменательных событий — планета любви и отношений Венера изменит свое движение на ретроградное с 3 октября по 14 ноября.

Это период для пересмотра союза, обновления договоренностей и исправления недочетов, которые не устраивают обоих партнеров.

«А вот одиночкам лучше не углубляться в новые знакомства и романы, так как партнерство, которое образуется в период ретроградной Венеры, редко имеет долгосрочную перспективу», — советует астролог.

Любовный гороскоп на сентябрь 2026 — прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

До 9 сентября можно наслаждаться и расслабиться в отношениях, пока Венера будет идти по знаку Весов. А вот с 10 сентября она переходит в страстный и роковой знак Скорпиона, образуя напряженный аспект с Плутоном. А он как известно, ярый трансформатор и кризис-менеджер.

«С 10 сентября и до конца месяца в отношениях будут происходить трансформации, испытания и проверка на прочность. Вероятны повышенная ревность, придирки и обидчивость. И этот тренд продлится до конца сентября», — подчеркнула Лим.

Любовный гороскоп на октябрь 2026 — прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Первая половина октября будет еще более трансформационной, чем сентябрь.

С начала месяца Венера в Скорпионе образует напряженную конфигурацию уже с двумя планетами-агрессорами — Марсом и Плутоном. Это значит, что ревности, скандалов и разбирательств в отношениях может стать намного больше.

С 1 по 10 октября в этой конфигурации будет замешан еще и Меркурий — планета коммуникации. Поэтому есть риск словом обидеть близкого человека, а также начать им манипулировать и провоцировать.

«В этот период будьте бережнее и терпеливее к партнеру — для компенсации отправляйтесь вместе на тренинги по ораторскому мастерству или занимайтесь активным спортом. Также не лишним будет исследовать и укреплять интимную сферу отношений, чтобы испепеляющая страсть не разрушила вашу близость», — советует Юлия.

Важно помнить, что Венера будет ретроградной с 3 октября, и есть риск начать копаться в прошлых отношениях. Если возникнет непреодолимое желание написать или позвонить бывшим партнерам с целью высказать все, что не было сказано при расставании, то не лучше не спешить, чтобы потом не пожалеть об этом.

До 24 октября общий тренд будет все еще напряженным, а дальше напряжение спадет.

С 25 октября Венера вернется в знак Весов на некоторое время, и это период для работы над ошибками в отношениях. Пока планета любви находится в самом гармоничном знаке, идти друг другу навстречу будет легче.

Любовный гороскоп на ноябрь 2026 — прогноз для всех знаков зодиака

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Ноябрь астролог советует посвятить налаживанию отношений в паре, ведь Венера продолжит движение по знаку Весов уже с гармоничными аспектами от других планет.

С 14 ноября Венера перестанет идти в ретроградном направлении, и начнется прекрасный период для укрепления отношений, постановки совместных целей и определения ценностей, на которых строится союз.

«А людям без пары наконец-то можно отправиться на поиски второй половинки — до конца ноября для этого идеальная небесная погода. Найти общий язык и быть открытым для знакомств будет проще и естественнее», — отметила астролог.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Овнов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Овнов в любовном плане осень разделится на две части.

Со второй декады сентября и почти до конца октября у представителей огненного знака зодиака будет относительно нейтральный период, а вот с 25 октября и до самой зимы отношения чрезмерно займут их внимание. А ретроградная Венера в Весах может возвращать в жизнь Овнов бывших партнеров на протяжении всего этого периода.

В отношениях будут противостояние и борьба вплоть до 15 ноября. После этого напряжение, наконец, начнет спадать.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Тельцов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Тельцов активный период в любви начнется со второй декады сентября.

И их сразу же ждут глубокие трансформации. До 24 октября, пока Венера будет идти по знаку Скорпиона, представители земного знака зодиака испытают на себе бурю страстей и переживаний в отношениях. Но не стоит сильно расстраиваться — уже с 25 октября давление и напряжение в парах начнет спадать.

Тельцам также стоит помнить, что почти весь октябрь Венера будет ретроградной, поэтому к ним могут возвращаться бывшие партнеры.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Близнецов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Близнецам стоит поторопиться обустроить свою личную жизнь в первой декаде сентября.

Потом Венера перейдет в знак Скорпиона, и вместе с ней уйдет и везение в любви.

Следующий удачный период ждет Близнецов лишь с окончанием ретроградной Венеры, с 18 ноября, когда даже шлейф от ретроградности сойдет на нет.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Раков

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Раков благоприятный период в любви ждет с 10 сентября и примерно до начала ретроградной Венеры, то есть до конца месяца, и этим стоит непременно воспользоваться!

А вот когда планета любви изменит свое движение, то есть с 3 октября и по 14 ноября, представителей водного знака зодиака могут побеспокоить бывшие партнеры. А Раки, как мягкий и добросердечный знак, могут давать вторые шансы. Но звезды советуют им прислушиваться к себе, а не поддаваться на мимолетные вспышки чувств.

С 15 ноября Раки ощутят некоторый шлейф обиды от произошедшего в период ретроградной Венеры, поэтому им стоит быть бережнее к себе.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Львов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Со второй декады сентября отношения Львов могут дать некоторую трещину.

Поэтому часть периода Ретроградной Венеры с 3 до 24 октября побудит их пересмотреть отношения и привнести в них изменения, чтобы все наладить.

Оставшийся период ретро-Венеры с 25 октября по 14 ноября пройдет для Львов продуктивно с точки зрения трансформации отношений, а уже после, с 15 ноября, настанет более гармоничный и легкий период.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Дев

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Девам стоит вложить усилия и внимание в их отношения в благоприятный для них период, то есть с 10 по 30 сентября.

Это поможет легче прожить ретроградное движение Венеры. Почти весь октябрь до 24 числа представители земного знака зодиака будут ощущать ее влияние, и в их отношениях могут произойти определенные изменения. Не столь кардинальные, как у других знаков, но влияние они почувствуют.

С 25 октября и до конца осени для отношений Дев наступит нейтральный и тихий период.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Весов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Весов этой осенью сильнее других раскачает на лодке любви.

В первой декаде сентября Венера пройдет по их знаку, а потом вернется обратно уже ретроградной и с 25 октября останется в знаке Весов до конца осени.

В период ретроградности до 14 ноября для Весов особенно обострятся вопросы компромиссов, обоюдных договоренностей и баланса — все эти аспекты потребуют обновления. То есть Весов ждет некоторый кризис в отношениях, который придется пройти, даже если им не очень хочется.

Если этап перезагрузки отношений пройдет эффективно, то есть шанс, что с 15 ноября атмосфера в отношениях представителей воздушного знака зодиака улучшится и гармонизируется.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Скорпионов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Скорпионы — еще одни «счастливчики», которых значительно затронет любовная тема этой осенью.

Ведь Венера переходит в их знак с 10 сентября и пробудет там до 24 октября. До начала октября Скорпионам стоит укрепить свои отношения со второй половинкой, так как потом ретро-Венера в напряженной конфигурации начнет испытывать их прочность.

Тут могут и возвращаться бывшие партнеры, и повыситься градус недовольств и ревности в текущих отношениях, и даже есть риск вспомнить старые обиды. Одним словом, в отношениях Скорпионов назреет кризис.

Стоит помнить, что этот период дается для освежения и развития отношений, а не для их разрушения. С 25 октября и до конца осени напряжение для Скорпионов немного спадет, и они смогут выдохнуть.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Стрельцов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Первая декада сентября весьма удачна для Стрельцов в плане романтики.

Далее, при переходе Венеры в знак Скорпиона и изменения ее движения на ретроградное, удачи будет значительно меньше.

Следующий период для построения отношений и позитивных тенденций у Стрельцов настанет после окончания ретро-Венеры, с 15 ноября. Окончательно — с 18 числа, когда шлейф от ретроградности пройдет.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Козерогов

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

У Козерогов наиболее благоприятный период для отношений пройдет с 10 по 30 сентября.

Далее начнется ретроградная Венера, которая по касательной заденет представителей земного знака зодиака. До 24 октября у них будет чуть более легкий период, а вот с 25 октября по 14 ноября ретроградная Венера может испытывать терпение стабильных Козерогов.

С 15 ноября некоторое напряжение останется, но уже без влияния ретроградности планеты любви.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Водолеев

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

Для Водолеев осенний период окажется в целом непростым, но не кризисным.

Со второй декады сентября у представителей воздушного знака зодиака будет наблюдаться некоторая конфликтность, которая продлится вплоть до 24 октября. Также им следует помнить, что ретро-Венера будет идти с 3 октября, и весь этот период Водолеев могут тревожить бывшие партнеры.

Более легкий период в отношениях начнется с 25 октября. А с окончанием ретро-Венеры 14–18 ноября, Водолеям можно снова расправить крылья любви, ведь для них наступит удачный период в романтической сфере.

Любовный гороскоп на осень 2026 для Рыб

Гороскоп на любовь на осень — сентябрь, октябрь, ноябрь — 2026 года для всех знаков зодиака. Фото, видео: 5-tv.ru

С 10 сентября и до конца месяца у Рыб весьма удачный период для любовных приключений — и для новых знакомств, и для текущих отношений.

Звезды советуют не упускать этот шанс. Ведь в начале октября начнется ретро-Венера, и к Рыбам начнут возвращаться бывшие партнеры вплоть до 24 октября.

С 25 октября и до конца осени небесная погода для отношений Рыб будет нейтральной.