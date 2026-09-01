На вкус как ананас: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи к Новому году

Представьте: вы открываете банку зимой, а там — янтарные колечки, пахнущие тропиками. На вкус — ананас! Только вот цена вопроса — копейки, потому что на самом деле это… обычные кабачки.

Да-да, те самые, которые летом раздают соседи. Секрет не в химии, а в маленькой желтой ягоде — алыче. Она превращает скромный овощ в почти точную копию экзотического фрукта.

Шеф-повар Зинаида Тарантинова раскрыла в беседе с 5-tv.ru рецепт этой магии — и он проще, чем вы думаете.

Какие продукты понадобятся для приготовления кабачков с алычой, похожих на ананас

Заготовки на зиму: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи, похожих по вкусу на ананас. Фото: 5-tv.ru

Рецепт рассчитан на три литровые банки. Если вы хотите заготовить больше или меньше, просто скорректируйте пропорции.

Что понадобится:

Кабачки — три средних плода. Лучше выбирать молодые, с тонкой кожицей и мелкими, еще не сформировавшимися семенами. У таких кабачков мякоть более нежная и плотная, они не разваливаются при тепловой обработке;

Алыча — 900 граммов, обязательно желтая. Именно она дает нужный цвет сиропа и тот самый ананасовый вкус. Красная или розовая алыча тоже подойдет, но сироп будет темнее, и вкус может получиться чуть другим;

Вода — полтора литра для сиропа;

Сахар — один килограмм. Количество сахара можно немного уменьшить, если вы предпочитаете менее сладкие заготовки, но тогда вкус будет менее «ананасовым»;

Гвоздика — три бутона, по одному на банку. Она добавляет легкую пряную нотку;

Листья свежей мяты — три штуки, по одному на банку. Мята придает свежесть и усиливает аромат.

Подготовка к заготовкам кабачков, похожих на ананас

Заготовки на зиму: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи, похожих по вкусу на ананас. Фото: 5-tv.ru

Сначала займитесь банками. Их нужно тщательно вымыть с содой или хозяйственным мылом, ополоснуть и простерилизовать. Самый простой способ — прогреть банки в духовке при 100 градусах 10–15 минут или подержать над паром. Крышки обязательно прокипятить в течение пяти минут.

Теперь подготовьте кабачки. Очистите их от кожуры. Если кабачки молодые, кожица снимается легко и тонко; если более зрелые — лучше срезать ее потолще, чтобы мякоть осталась нежной. Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно 1–1,5 сантиметра.

Некоторые хозяйки разрезают кружки пополам или даже вырезают серединку с семенами, чтобы кусочки внешне напоминали ананасовые кольца. Это необязательно, но для эстетики можно сделать.

Алычу переберите, удалите все подпорченные, помятые или перезревшие ягоды. Промойте ее в холодной воде и дайте стечь.

Рецепт заготовки кабачков с алычой, похожих на ананас

Заготовки на зиму: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи, похожих по вкусу на ананас. Фото: 5-tv.ru

На дно каждой стерилизованной банки выложите примерно треть от всего объема алычи. Затем плотно уложите нарезанные кабачки — старайтесь заполнять банку без пустот, но не трамбуйте слишком сильно.

Сверху добавьте еще немного алычи, чтобы ягоды оказались и между слоями кабачков.

Залейте банки крутым кипятком до самого верха, прикройте крышками (не закатывайте) и оставьте на 15 минут. За это время кабачки и алыча прогреются и начнут отдавать свои ароматы. Воду потом будем использовать для сиропа.

Аккуратно слейте воду из банок в большую кастрюлю. Добавьте весь сахар и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите сироп до кипения и варите его ровно пять минут, чтобы сахар полностью растворился и сироп стал однородным.

В каждую банку положите по бутону гвоздики и по листику мяты. Залейте содержимое горячим, только что снятым с огня сиропом. Сироп должен покрывать все содержимое банки до самого горлышка.

Немедленно закатайте банки стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном и убедитесь, что крышки не подтекают. Затем укутайте банки теплым одеялом или пледом и оставьте медленно остывать на сутки. Это обеспечит дополнительную стерилизацию.

Вариации рецепта заготовки кабачков с алычой, похожих на ананас

Заготовки на зиму: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи, похожих по вкусу на ананас. Фото: 5-tv.ru

Классический вариант с мятой и гвоздикой хорош сам по себе, но вы можете внести свои изменения:

Цедра лимона или апельсина — добавит свежие цитрусовые нотки. Натрите цедру мелкой теркой и положите по щепотке в каждую банку;

Корица — придаст согревающий пряный оттенок. Добавьте по небольшой палочке или половине чайной ложки молотой корицы;

Имбирь — для любителей остроты: небольшой кусочек свежего имбиря или щепотка сухого;

Ваниль — если хотите более десертный аромат, можно добавить стручок ванили или ванильный сахар;

Экспериментируйте и находите свой идеальный баланс.

Готовые «ананасы» из кабачков должны быть прозрачными, с легким янтарным оттенком, а сироп — чистым и ароматным. Кусочки кабачков становятся упругими, но не жесткими, и приятно хрустят. Вкус — кисло-сладкий, с отчетливыми ананасовыми нотами. Если вам кажется, что получилось слишком сладко, при подаче можно добавить немного лимонного сока.

Хранение и срок годности заготовок кабачков с алычой, похожих на ананас

Заготовки на зиму: рецепт закрутки кабачков в сиропе из алычи, похожих по вкусу на ананас. Фото: 5-tv.ru

Герметично закатанные банки отлично хранятся в прохладном темном месте: в погребе, кладовой или даже в квартире, если в ней не слишком жарко. Оптимальная температура — до 20 градусов тепла. Срок годности — до следующего лета. После вскрытия банку обязательно держите в холодильнике и используйте в течение одной-двух недель.