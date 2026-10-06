Свадьба Пересильд, драма Харламова и скандал Андреасяна: главные новости недели шоу-бизнеса

Самые обсуждаемые звездные новости! Почему старшая дочь Гарика Харламова до сих пор не знакома с новорожденной сестрой? За кого Юлия Пересильд тайно вышла замуж? Чем братья Андреасян вызвали новую волну негатива в свой адрес? И как прошло прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

Долгожданное счастье Юлии Пересильд

Юлия Пересильд вышла замуж! Впервые официально. Об этом стало известно случайно: на празднике в честь своего 42-летия актриса появилась с кольцом на безымянном пальце, а позже подтвердила замужество.

«Она такая талантливая. Она красотка. Она невероятно талантливая актриса, певица, личность глубокая», — отметила певица Зара.

Имя избранника остается тайной. Как и год назад, когда Юлия призналась, что состоит в отношениях, с кем — так и не сказала. Но чувствами поделилась.

«Любовь — это умение слышать, это умение слушать и, наверное, вместе дышать. Это касается и любви в творчестве, и любви в жизни», — говорила актриса Юлия Пересильд.

За спиной у Пересильд больше десяти лет отношений с Алексеем Учителем. У пары две дочери — Анна и Мария. Роман актрисы и режиссера начался, когда он был официально женат. Юлия годами скрывала эти отношения и рассекретила отца детей только спустя восемь лет после рождения первого ребенка.

Больная тема в семье Гарика Харламова

В семье Гарика Харламова стало на одну девочку больше! 10 сентября его жена Катерина Ковальчук родила дочь Алису. Для актрисы это первый ребенок. Для Харламова — второй. От брака с Кристиной Асмус у него есть 12-летняя дочь Анастасия.

«Ну, к сожалению, пока не получилось, чтобы сестрички встретились, но мы над этим работаем. Как только мама разрешит Насте увидеть сестру, так сразу она ее увидит. Я не буду распространяться на эту тему, пожалуйста. Тема больная, животрепещущая», — рассказала мама Гарика Харламова Наталья Харламова.

О том, что Асмус якобы ограничивает общение дочери с семьей Харламова, слухи ходили давно. Но теперь, когда родилась Алиса, тема зазвучала с новой силой.

«Слушайте, ну только ленивые в нашей стране не знают про мои отношения с бывшей невесткой. Давайте это без комментариев оставим. Не надо нам задавать эти вопросы, это ножом по сердцу, потому что мы на эту ситуацию не влияем», — заявила Харламова.

Мама актера, Наталья Игоревна, рассказала, что на выписку из роддома приехала вся дружная семья. Она надеется, что скоро Настя познакомится с новорожденной сестрой, и дети не станут заложниками отношений взрослых.

«Люди и разводятся, и сходятся, всякое бывает. Но дети при чем? Дети не должны страдать», — отметила Харламова.

Новый фильм Сарика Адреасяна

Режиссер Сарик Андреасян подтвердил, что будет снимать биографический фильм о легенде шансона Михаиле Круге. Картина расскажет о жизни артиста с детских лет до трагической гибели в 2002 году.

«Видимо, когда мой муж засыпает, к нему приходит идея, и он просыпается и говорит: „Я буду снимать фильм о Михаиле Круге. Почему о нем еще никто не снял фильм?“ Да, конечно, естественно, переговоры уже прошли, семья дала согласие. И сейчас мы, ну мы как, я уже Сарика не отделяю от себя, Сарик приступит к съемкам фильма», — поделилась актриса Лиза Моряк.

И хотя премьера картины еще нескоро, волна хейта накрыла братьев Андреасянов уже сейчас.

«Михаил Круг, мне кажется, та культовая личность, которую Сарик Андреасян как раз классно снимет. И потом мы все порадуемся и споем „Владимирский Централ“ все вместе под финал хэппи-энда этого фильма», — рассказала диджей Катя Гусева.

Поклонники Круга боятся, что режиссер не сможет бережно раскрыть судьбу их кумира. Но сам Андреасян высоко ценит доверие семьи певца и уверен в своих силах.

Похороны Сергея Соседова

В Москве попрощались с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Церемония была закрытая. Похороны состоялись в тот же день на Перепечинском кладбище.

«Я не могла в это поверить. Реально не могла, я была прибитая. Мы с Лерой сразу созвонились. Лера рыдает, сидит в Питере на вокзале. То есть это было, конечно, невероятно. И такая нелепая смерть. Ну, наверное, Богу нужны хорошие люди. А Серега был очень хороший», — рассказала певица, заслуженная артистка России Наташа Королева.

«Не только мне, всем он запомнится потрясающим, добрым, отзывчивым, правильным, говорящим правду человеком, который не боялся сказать то, что он думает», — отметил певец, заслуженный артист России Феликс Царикати.

Сергей Соседов ушел из жизни 23 сентября в возрасте 58 лет. Трагедия произошла в Якутии, куда телеведущий приехал возглавить фестиваль. Причиной смерти стали последствия тяжелой травмы головы после падения с лестницы.

«Вот он был очень яркий, очень яркий. И он сделал очень многое для культуры России, для воспитания поколений, мировоззрения: что хорошо, что плохо. Это вот он, как никто, понимал. И он советовал. Он не учил, он советовал», — поделился пародист Александр Песков.

Последние годы Сергей много работал на ТВ, после смерти отца в 2009 году взял на себя заботы о матери. Жены и детей у Соседова не было. Поездка в Якутию должна была стать последней дальней командировкой, после которой критик обещал «замедлиться». Но этим планам не суждено сбыться.