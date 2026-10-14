Билет в рабство: как преступники заманивают людей в ловушку

Обещание хорошей работы или знакомство в интернете могут закончиться неволей. Человек добровольно отправляется в поездку, а затем у него отбирают документы и под угрозой насилия заставляют работать.

Как вербовщики завоевывают доверие? Кого заставляют работать за еду или собирать милостыню? И что нужно знать перед поездкой за границу, чтобы не попасть в ловушку? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Лагерь невольников в подмосковном коттедже

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В подмосковном Раменском полицейские обнаружили трехэтажный коттедж, где незаконно удерживали людей. Их размещали в тесных комнатах с матрасами прямо на полу. Участок был огорожен высоким забором, на территории велось видеонаблюдение.

Из рабства освободили шесть человек и задержали пять подозреваемых. Это так называемые вербовщики. Работникам они обещают хорошую оплату труда и комфортное размещение, а сами отбирают документы, морят голодом и под угрозой насилия заставляют работать за еду.

«Есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к организации целой сети работных домов, действующих по похожей схеме в столичном регионе», — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обещали новую жизнь — отняли свободу: истории тех, кто оказался в рабстве

www.globallookpress.com/Global Look Press

Обещания заработка используют и вербовщики за границей. Бесплатную рабочую силу бандиты чаще находят по объявлениям о поиске переводчика или специалиста по информационным технологиям.

«Жертва буквально сама идет в руки преступнику. При проверке все выглядит таким образом, что человек делал все самостоятельно, все делал по своей воле. Человек просто собрал чемоданы, купил билет, сделал, если нужно, визы и уехал. И на этом все», — говорит координатор спасательных операций волонтерского движения Арина Файрушина.

Так случилось и с гражданином Китая, которого пригласили в Таиланд на работу фотомоделью. Молодой человек полгода переписывался с якобы местной девушкой. Она предложила работу, на которую парень согласился не раздумывая, — и никому не сказал о своем решении. Позже его родственники получили требования о выкупе.

«Его встретили в Таиланде и сразу же посадили в машину и отвезли в Мьянму. Сейчас он находится в Мьянме. С его родителями через друга связались люди, которые его, как теперь оказалось, украли. И вымогают 200 тысяч долларов», — говорит родственница Анжелика Сун.

Выкуп пришлось заплатить, молодого человека вернули родным.

По переписке в сети своих жертв находят и брачные аферисты. Иностранцы ищут одиноких россиянок и предлагают им приехать, чтобы создать семью. В итоге женщины становятся живым товаром. В числе курортных стран, где действует такой черный рынок, — Египет, Греция и Кипр.

«В Турции очень развито похищение граждан. Там история связана с перевозкой нелегалов, беженцев с Ближнего Востока и из стран Африки в Европу», — говорит вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников.

В Мьянме находятся крупные мошеннические центры, где через интернет обманывают людей по всему миру.

«В Мьянме, на границе с Таиландом, так называемый золотой треугольник, где находятся крупнейшие скам-центры, в каждом из которых может быть больше 10 тысяч человек», — добавил Иван Мельников.

Речь о целых городах, занятых мошенниками. Кто-то работает там добровольно. Кого-то похитили прямо из курортных зон или в аэропорту.

«За колючей проволокой в очень тяжелых условиях работают по много часов в день, по 12, по 14, по 15 часов в день на компьютерах. И либо они сами разговаривают с клиентами, либо создается такой фейковый образ, который разговаривает с клиентами на любых языках», — говорит эксперт по борьбе с современным рабством Вера Грачева.

А вот Елену Прохорову удерживали силой и заставляли собирать милостыню. Женщина пережила инсульт и не помнит, как оказалась в неволе.

«Она была инвалидом, она уже находилась на коляске, никаким другим образом перемещаться не могла. Ее заманила к себе группа людей, которые принуждали ее попрошайничать», — говорит Арина Файрушина.

Елена чувствовала себя беспомощной и не верила, что кто-то захочет ее спасать. Волонтеры узнали о ее положении от постороннего человека.

«Мы узнали об этой истории от постороннего человека, от человека, который оказался неравнодушен к этой ситуации, поговорил с Еленой, что Елена это делает не по своей воле, что ей нужна помощь», — говорит координатор спасательных операций волонтерского движения.

При этом доказать использование рабского труда бывает сложно. Согласно данным открытой базы автоматизированной системы Судебного департамента России, за последние 15 лет зарегистрировано около 50 обвинительных приговоров по статье «Использование рабского труда». Например, в 2023 и 2024 годах было всего по три таких уголовных дела.

«У нас очень скудная статистика судебная по делам о торговле людьми, правоохранительные органы не знают, как работать с этой статьей. Очень сложно собирать доказательства», — говорит Арина Файрушина.

Как не попасть в трудовое рабство и помочь другим

www.globallookpress.com/George Robinson

Прежде чем откликнуться на вакансию за рубежом, представители волонтерских организаций советуют изучить местное трудовое законодательство и требовать оформления всех необходимых документов еще до отъезда.

Перед поездкой нужно сообщить родным, куда едете, оставить контакты принимающей стороны и договориться о сигнале тревоги — например, если не позвоните в оговоренное время.

После прилета лучше пользоваться общественным транспортом, не садиться в машину к незнакомцам и не принимать от них еду и напитки.

Если опасения подтвердились, близким похищенного нужно подать заявления в российское консульство в стране пребывания и в местную полицию.

«С начала года только уже, наверное, больше шести девушек удалось освободить благодаря совместной работе с нашим управлением по международному сотрудничеству МВД и МИД России», — говорит Иван Мельников.

Если вы стали свидетелем трудового рабства, не контактируйте с похитителями напрямую. Невольников могут перевезти в другое место, и отыскать их будет уже сложнее. Запомните или запишите персональные данные жертвы, а также автомобильные номера злоумышленников, чтобы передать информацию полиции.