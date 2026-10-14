Тарзан проводит ночи не с Королевой: чем занят муж певицы

Самые необычные хобби знаменитостей! Зачем Юрию Стоянову перчатки мясника? Из-за какого увлечения потерял пальцы Борис Щербаков? Что за дома строит бывший участник группы «Динамит» Илья Данильченко? Где проводит ночи Сергей Глушко? И от чего картины певицы Азизы спасают ее друзей? Подробнее в программе Пятого канала «Светская хроника».

В нулевых Илья Данильченко покорял всех девушек страны своей обаятельной улыбкой и приятным голосом — он выступал в составе популярной группы «Динамит». В свободное время артист постоянно что-то создавал своими руками. Коллеги даже прозвали его «Данилой-мастером».

«Сначала тебя будут игнорировать, потом тебя будут высмеивать, потом с тобой будут бороться, а потом ты побеждаешь. Иногда шучу, что, может, я в детстве не наигрался в песочницу. Знаете, мы строили домики из песка, куличики какие-то, калачики лепили. И вот я сейчас точно так же играюсь с песком», — бывший участник группы «Динамит» Илья Данильченко.

Вот только в домиках, которые сооружает Илья, теперь живут не солдатики, а сам певец и его близкие.

«Это домик дочки. Представляешь, вот к ней подружки придут. Вот она, например, здесь. У нее здесь плита — все рабочее. Смотри, кто-то из вас должен потрогать. Потрогай, она теплая. То есть я сделал столешницу с подогревом», — рассказал и показал Данильченко.

Борис Щербаков тоже построил свой дом сам. Правда, не из песка и глины, как Данильченко, а из сруба. Он с юности увлекается столярным мастерством и резьбой по дереву. В усадьбе актера — повсюду его работы.

«Это — „Тайная вечеря“, которую я сделал. Это очень давно я сделал. Но она была на выставке. Лично мне очень нравятся вот эти ноги, спины. Здесь хорошо», — рассказал актер, народный артист России Борис Щербаков.

«Борис Васильевич покупал разные замочки с ключиками. Я говорю: „Интересно, зачем вам замочки с ключиками?“ Я только потом поняла, для чего, когда приехала, конечно же, к Борису Васильевичу в гости. Он делает разные шкафчики, сундучки. И вот эти старинные петельки, вот эти вот ключики-замочки, они просто вот являются таким потрясающим дополнением этой ювелирной работы», — поделилась актриса Наталья Бочкарева.

Но у такого интересного увлечения есть и обратная сторона. Звезда кино показывает руки, на которых уже практически не осталось живого места.

«Вот здесь фаланги нет, здесь тоже фаланги, по половине фаланги нет. Это все — результат резьбы. А это вообще циркулярка», — поделился Щербаков.

Не менее опасное хобби и у Юрия Стоянова. Артист изготавливает ножи. Но, чтобы не повторить печальную судьбу коллеги, использует защиту.

«Я так много работаю, что-то, что я делаю, — это для удовольствия и для друзей. У меня есть такие специальные перчатки, которыми пользуются мясники. Это такие „перчатки-кольчужка“, которые невозможно разрезать. Потому что у меня вся рука в каких-то старых шрамах, а потом мне еще нельзя ломать ногти. Я играю-то ногтями», — рассказал актер, народный артист России Юрий Стоянов.

А вот любимое занятие Азизы, по ее словам, наоборот, оздоравливает. Звезда 90-х пишет картины. Да не простые, а энергетические. Певица уже одарила всех своих друзей.

«Она висит на стене, но ее можно, нужно обязательно брать, трогать, общаться, находиться с ней в энергетическом контакте», — объяснила певица Азиза.

Сергей Глушко тоже часто говорит со своими работами. Танцор любил рисовать еще в детстве. Потом надолго забросил искусство. А несколько лет назад вновь решил встать к мольберту. Главный объект вдохновения Тарзана — женское тело. Именно это — основная тематика его картин.

«Я считаю, что женщина — это априори божественно прекрасное создание. Его хочется рисовать, писать, графикой, маслом, как угодно», — рассказал танцор Сергей Глушко.

«Я была в гостях у Натальи с Сережей, и я видела эти потрясающие картины. Особенно мне очень понравились картины, где он рисует Наташу, потому что она, конечно, очень красивая», — поделилась дизайнер Аника Керимова.

Самой Наташе Королевой, безусловно, приятно. Единственное, что расстраивает певицу: супруг теперь проводит ночи не с ней, а с красками, в своей мастерской. Но Тарзан объясняет: вдохновение, как правило, приходит к нему после заката. Он не может это контролировать.

«Это однозначно идет сверху. То есть ты порой прямо вот реально, как будто со стороны видишь, как твоя рука что-то делает. Поэтому спасибо, это — невероятное ощущение», — поделился Глушко.

Звезды признаются: работа руками помогает им снять стресс после тяжелых гастролей и концертов. Но не все понимают такие способы скоротать время. Режиссер Егор Кончаловский уверен: все это мешает основной профессии.

«Я вообще считаю, что творческий человек — он странный, если у него есть хобби. Потому что выпиливать из фанеры скворечники, вышивать, выжигать по дереву. Мне кажется, это требуется людям, которым не нравится их работа», — режиссер Егор Кончаловский.

А психологи с Кончаловским не согласны. Объясняют: менять сферу деятельности, наоборот, полезно. Главное, чтобы хобби доставляло удовольствие и не наносило вред здоровью.