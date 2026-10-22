Шоу-бизнес обсуждает скандал с участием Мии Бойка! В чем исполнительницу хита «Экспонат» обвинила ретро-стилист Фелиция Сергиенко? Что за конфликт случился между девушками? Кто звонил блогеру с угрозами? Как комментирует ситуацию сама артистка? И почему некоторые считают, что Фелиция скрывает правду, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стилист Фелиция Сергиенко утверждает, что последние полгода находится в стрессе! После сотрудничества с известной певицей девушка переживает за свою жизнь.

«Мне бы хотелось добиться своей безопасности. Морально я очень сильно истощена, и, конечно, я испытываю тревожность. Я боялась вызывать курьеров, я с опаской выходила из дома, и неделю я жила вообще у своего бойфренда, потому что мне было страшно за свою жизнь», — рассказала блогер, стилист Фелиция Сергиенко.

А ведь все начиналось вполне безобидно! Весной к Фелиции обратилась представительница Мии Бойка с запросом взять в аренду парики для клипа.

«Мы соорудили и прислали, у нас их согласовали и отобрали либо три, либо четыре парика», — вспоминает Сергиенко.

С самой Мией Сергиенко не контактировала. Все общение велось через менеджера. Результатом взаимодействия обе стороны остались довольны. Вскоре Фелиция получила новый заказ — артистке понадобились парики для концерта. И вот тут начались проблемы. Как утверждает стилист, в назначенное время изделия не вернули. А оплату за них не перевели.

«Там была фраза о том, что они задерживаются, потому что Мария (настоящее имя певицы Мии Бойка. — Прим. ред.) на концерте, и они не могут ни то отправить парик, ни то оплатить», — рассказала Сергиенко.

«У нас, к сожалению, сна сейчас нет, потому что тур построен таким образом, что каждый день — новый город. Бывает, что я выхожу и хочу сказать „Здравствуйте“, и в моменте я понимаю, что я забыла, где я», — рассказала певица Миа Бойка.

Фелиция говорит, месяц ждала выполнения условий договора. Но потом терпение закончилось, и девушка решила вынести историю в публичное поле. Рассказала обо всем у себя на странице. Только после этого, по словам стилиста, получила оплату, а вместе с деньгами — комментарий Мии под своим постом.

«Она написала, что ее фамилия не склоняется, что для меня было ценной правкой, потому что я не знала этого, но я ожидала иной реакции, потому что все же суть этого видео была о том, что ее команда оплошала и не оплатила», — поделилась Сергиенко.

А через несколько дней стилисту прислали досудебную претензию. Сергиенко говорит, юристы певицы требовали удалить ролики, потому что в них был упомянут товарный знак «Миа Бойка». Такого поворота Фелиция не ожидала. И, по собственному признанию, очень испугалась.

«Представьте, вам пишут вот таким грозным текстом: „Удалите немедленно“, и у вас срок ответа на претензию всего один рабочий день. „Если вы не выполните требования, то мы обратимся в суд“. В силу закона можно взыскать компенсацию от десяти тысяч до десяти миллионов рублей», — рассказала юрист Аида Землянова.

На сторону певицы встали коллеги из шоу-бизнеса. Они уверены: Миа не собиралась обманывать Фелицию. А поступок стилиста некоторые и вовсе считают попыткой привлечь к себе внимание.

«Слушайте, сейчас кто что только не скажет, чтобы о нем поговорили», — считает рэпер Александр Степанов (ST).

«Я знаю Мию, на самом деле она достаточно честный человек, который очень прямолинейный в своих высказываниях», — поделилась телеведущая Виолетта Чиковани.

«Не забываем о том, что сама певица, у нее рабочий график и гастроли максимально загружены сейчас. Кто бы что ни говорил, она выполнила свои обязательства. Все негативные комментарии Фелиции в адрес Мии Бойка — это дешевые попытки пиара», — считает светский обозреватель Роман Миров.

Но Сергиенко говорит, что все намного серьезнее, чем просто задержки с оплатой. По словам девушки, вскоре после публикации того самого видео ей начали поступать странные звонки от неизвестного мужчины.

«Человек представился как Мансур, он как бы давил на меня, оказывал сильное давление и пытался вынудить меня на то, чтобы я встретилась с ним лично. Он представился как человек, которому дали право урегулировать этот конфликт», — рассказала Сергиенко.

«Я считаю, что это — постановочные звонки. Обратите внимание, как Фелиция ведет себя в кадре. Она получает удовольствие от всего этого съемочного процесса», — рассказал Миров.

Но юрист девушки утверждает, что звонки вполне реальны. Так же, как иск команды Мии Бойка в суд. И именно поэтому они продолжают предавать историю огласке.

«Помимо того, что Фелиция испытывает моральные страдания, также ей пришлось заплатить за юристов для того, чтобы подготовить качественный ответ на претензию. Представитель предупредил, что он не будет нам направлять в электронном виде, а направит способом, предусмотренным законом, иск. То есть по почте России. Поэтому Фелиция находится в состоянии напряжения», — объяснила Землянова.

Сама Миа Бойка и ее менеджеры отрицают обвинения в угрозах. Скандал с Фелицией звезда комментирует неохотно.

«От меня никто никому не звонит. Я не знаю, это — провокация», — утверждает Бойка.

Представители артистки заявили, что решать вопросы будут только в правовом поле. И свою версию событий изложат уже в суде.